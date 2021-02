San Valentino è ormai dietro l'angolo e un regalo fai da te può essere il modo migliore per rinnovare il proprio amore. Bastano delle idee originali e personalizzate per far battere subito il cuore alla vostra dolce metà.

Per questo 14 febbraio create qualcosa di unico e indimenticabile. Abbandonate i classici regali e arricchite la casa con pensierini speciali creati con le vostre mani, lasciate in giro post-it con frasi romantiche, riempite la stanza con palloncini e stampate le mappe dei vostri luoghi preferiti. Sorprendete il vostro partner e organizzate una caccia al tesoro, una serata film o una cena con i fiocchi.

I modi per dirsi ti amo sono infiniti, scopriamo quindi insieme quali sono i regali di San Valentino fai da te più romantici, pensati sia per lei che per lui.

Idee San Valentino fai da te per lui e per lei

Quest'anno avete deciso di puntare su un pensierino personalizzato per la vostra dolce metà, ma non avete ancora le idee ben chiare? Scoprite insieme a noi quali sono i regali fai da te più romantici e indimenticabili per questo San Valentino.

Post-it con frasi d'amore

La festa degli innamorati non vuol dire solo fare regali al proprio partner, ma soprattutto fargli capire quanto è importante per voi. Create un cuore con dei semplici post-it e su ognuno scrivete perché vi amate così tanto usando dei pennarelli colorati. Immaginate il vostro lui o la vostra lei trovare questo sorprendente gesto d'amore appena si sveglia! È un'idea carina ed economica che scalderà il cuore del vostro Valentino.

Libro del vostro amore con delle carte

Questo 14 febbraio ricordate al vostro partner perché lo amate in maniera del tutto originale e simpatica. Prendete un qualsiasi mazzo di carte, rilegatelo con del nastro colorato e scrivete tutte le ragioni che vi uniscono su ogni carta. Questo libricino è il perfetto regalo fai da te da conservare nel comodino. Il fortunato non potrà far a meno di sfogliarlo e sorridere!

Cuore di sughero

Regalate il vostro cuore al partner, optando però per quello di sughero! Stupite il partner appassionato di artigianato con questo gesto d'amore romantico. Prendete dei tappi da sughero, coloratene le estremità con delle tempere variopinte e formate un cuore attaccando ogni pezzo su un cartoncino. Potete anche pensare di personalizzarli con adesivi unici per realizzare il perfetto regalo fai da te da conservare per sempre.

Regali per i 5 sensi

Rendete il vostro San Valentino accattivante e stimolante, preparandone un regalo per ogni senso. Lo scopo è quello di intensificare il vostro amore attraverso vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Scegliete quindi 5 scatole regalo carine con altrettante etichette simpatiche dove segnare con un pennarello colorato il senso da coinvolgere, alla fine vi resta solo aggiungere i pensierini, associati ad ogni senso. Il vostro partner ne sarà elettrizzato!

Mappa del cuore

Un'idea semplice e romantica è quella di creare una mappa dei vostri luoghi del cuore. Ripensate alla vostra storia, al luogo dove vi siete incontrati, dove vi siete scambiati il primo bacio o ai posti che avete visitato insieme. Stampate una cartina geografica oppure sceglietene una da attaccare alla parete, ritagliatela e aggiungete didascalie con adesivi a forma di etichette. Un'alternativa è la mappa del mondo da grattare: un oggetto che vi permetterà di ripercorrere insieme le tappe più romantiche della vostra storia d'amore.

Bottiglia piena di dolci

San Valentino è la festa più romantica dell'anno, allora perché non regalare un po' di dolcezza? Prendete una scatola o una bottiglia vuota e riempitela con i suoi cioccolatini preferiti o con delle caramelle a forma di cuore. Un'idea potrebbe essere anche quella di personalizzarla con una frase speciale, magari scritta utilizzando delle lettere adesive. La vostra dolce metà non potrà resistere!

Cofanetto porta foto

Per San Valentino un'idea molto carina consiste nel creare una vera e propria scatola dei ricordi fai da te. Come? Semplicemente con un sorprendente album fotografico a forma di scatola che "esploderà" letteralmente d'amore! Tutto ciò che dovrete fare è semplicemente aggiungete le vostre foto, scrivere delle romantiche didascalie e consegnare la scatola alla vostra anima gemella. Basterà sollevare il coperchio della scatola per far rivivere all'istante i ricordi più belli.

Quadro con dedica

Avete un messaggio d'amore speciale da consegnare al vostro partner e volete farlo in modo originale? Potete realizzare un quadro con i vostri pensieri e le vostre frasi d'amore. Un'idea molto carina consiste nel personalizzare una cornice porta-foto multipla alternando a delle vostre foto romantici pensieri per il vostro lui o la vostra lei realizzati con delle tessere di legno. Il risultato è garantito!

Molletta con messaggio speciale

Stanchi dei soliti bigliettini o delle classiche lettere d'amore? Un modo alternativo (ma d'effetto!) per dirsi "Ti amo" a San Valentino è quello di creare tanti piccoli messaggi d'amore su delle mollettine di legno. Sì, avete capito bene! Si tratta di un'idea regalo semplice, economica, ma anche veloce da realizzare. Tutto ciò che occorre sono delle mini mollette in legno, sulle quali scrivere tanti piccoli pensieri utilizzando un pennarello. Dopo aver dato sfogo a tutti i vostri pensieri d'amore, non vi resta che inserire le mollettine che compongono la frase all'interno di un orsacchiotto di peluche con busta o di una normale busta rossa. Il vostro partner si divertirà a ricomporre insieme a voi il vostro pensiero d'amore per lui!

Palloncini con foto

Un modo per accogliere la vostra dolce metà in modo super romantico il giorno di San Valentino è quello di riempire la casa con tanti palloncini ad elio a forma di cuore. Un modo per rendere ancora più dolce quest'idea è quella di attaccare sui palloncini (o al filo collegato ad esso) le vostre foto: un'idea semplice e carina che aiuterà a riempire ancor di più la casa con il vostro amore!

Tazza lavagna

Sognate di svegliarvi e poter ripetere al vostro partner quanto lo amate? Questo San Valentino puntate su una tazza con lavagna. Che sia una nota, un incitamento o una vera e propria dichiarazione, ogni giorno potrete scrivere un messaggio speciale per la vostra dolce metà usando un semplice gessetto. Esiste per caso un modo migliore di cominciare la giornata?

Caccia al tesoro in casa con sacchetti regalo

Organizzare un'avvincente caccia al tesoro può essere un'idea originale per trascorrere il 14 febbraio in casa. Ideale per il partner avventuroso e a cui piacciono gli intrighi, potete confezionare tanti piccoli regalini con dei sacchetti regalo a fantasia. Per riscuoterli il vostro partner potrebbe risolvere enigmi creati da voi che ripercorrano la vostra storia d'amore, le date del cuore e dove vi siete detti di amarvi per la prima volta. E, perché no, potreste pensare anche a un bel bacio come premio bonus!

Organizzare una serata film romantica

Gli appassionati di cinema e serie tv possono condividere la loro passione sul divano, vedendo una serie di film romantici, rannicchiandosi stretti sotto un plaid caldo e avvolgente. Vivete una festa degli innamorati all'insegna degli abbracci stretti e del binge watching, non ve ne pentirete!

Spa di coppia in casa

Un'idea per concludere la serata di San Valentino in modo rilassante e coinvolgente è quello di allestire una spa in casa. Armatevi di simpatiche e colorate bombe da bagno da immergere nella vasca e candele profumate rilassanti per creare un'atmosfera magica e sensuale. Il vostro lui o la vostra lei sarà felice di poter liberarsi dello stress accumulato durante un massaggio fatto con le vostre mani. Chi potrebbe resistere?

Preparare una cheese cake a forma di cuore

Cosa c'è di più romantico e goloso di una cheese cake a forma di cuore? Per San Valentino potrete prendere per la gola il partner preparando un dolce cremoso e avvolgente. Per realizzarlo non vi occorre che uno stampo per cheese cake a forma di cuore e dei topper per torta, ideali per arricchirlo. Un dolce realizzato con le vostre mani concluderà alla perfezione una giornata dolce dedicata al vostro amore!

Realizzare dei cupcake romantici

Un'alternativa alla cheese cake a forma di cuore sono dei piccoli e golosi cupcake, un evergreen infallibile per stupire il proprio partner a San Valentino. Anche in questo caso si tratta di dolcetti molto romantici e facili da preparare. Armatevi di uno stampo per cupcake, di pirottini decorati a tema e di cuori di zucchero per renderli ancora più golosi ed irrestistibil!

Fortino magico

Ritornate indietro nel tempo a quando eravate ancora dei bambini e create un fortino romantico per il vostro lui o la vostra lei. Usate dei cuscini a tema San Valentino e sistemateli in maniera ordinata in un piccolo angolo della casa. Create un'atmosfera magica illuminando la stanza con lucine a LED decorative e… il resto verrà da sé!

Colazione a letto

Se avete voglia di cucinare qualcosa ai fornelli per il vostro partner, ma non siete particolarmente portati per la cucina, potreste sempre sorprenderlo (o sorprenderla!) con una romantica colazione a letto. Potrete bere insieme un caffè fumante all'interno di una tazza romantica, gustarvi un fragrante croissant o dei pasticcini, poggiando il tutto su un comodo vassoio da letto. Inoltre, potrete cospargere la base del vassoio con dei petali di rosa in seta o con dei cuoricini di stoffa.

Lampada degli innamorati

Questo San Valentino fate capire alla vostra dolce metà quanto la vostra vita sia diventata più luminosa insieme a lei! Plasmate un filo di rame rosso con luci dandogli la forma di un cuore e inseritelo in una lampadina vuota o all'interno di una catena luminosa, così da ravvivare nel più romantico dei modi la sua giornata in ogni momento. Aggiungete un messaggio personalizzato per rendere ancora più magico questo regalo speciale e illuminare il vostro amore. Un'idea carina è quella di utilizzare la vostra creazione per creare un'atmosfera perfetta per il giorno dell'amore!

Albero porta foto

Per il partner appassionato di fotografia, l'albero porta foto è davvero l'ideale. Ripercorrete la vostra storia d'amore toccando tutte le tappe più importanti, dai primi appuntamenti alla prima vacanza insieme. Realizzare questo porta foto è facilissimo: prendete dei rametti da posizionare in un piccolo vaso per piante da interni e attaccate tutte le foto con delle simpatiche mollette con i cuori. È un gesto così tenero che farebbe commuovere chiunque!

Sottobicchieri in feltro

Se amate creare nuovi oggetti con le vostre mani, perché non realizzate dei sottobicchieri in feltro a forma di cuore? Facilissimo da fare, basta solo acquistare dei fogli di feltro colorato, ritagliarlo e decorarlo a seconda dei vostri gusti. Comodo e utile, è il regalo perfetto da usare quando si condivide una tazza di cioccolato caldo con il proprio partner quando si è accoccolati sul divano. Ma non solo: basta dare libero sfogo alla fantasia per realizzare a mano oggetti unici e incredibilmente romantici.

Candela personalizzata

Il vostro partner ama le fragranze rilassanti e pungenti? Una buona idea per questo San Valentino sarebbe regalargli una candela personalizzata! Fategli sentire tutto il vostro amore attraverso l'olfatto e la vista incidendo con un taglierino le vostre iniziali, una frase speciale o la vostra data su una semplice candela profumata. Sarà così bella che il vostro partner la poggerà sul comodino per sentirvi sempre accanto.

Cuori all'uncinetto

Se siete particolarmente portati per i lavoretti realizzati all'uncinetto, potreste optare per dei piccoli cuori realizzati a mano con dei semplici gomitoli di lana variopinti, creando una vera e propria cascata di romanticismo. Potreste anche pensare di raccogliere il tutto in un vaso trasparente a forma di cuore, così che il vostro partner possa poggiarlo sul suo comodino e pensarvi ogni volta che guarda la vostra creazione.

Cascata di baci e cuori

Dimostrate al vostro partner quanto tenete a lui decorando tutta casa prima del suo ritorno. Stupitelo addobbando le stanze della casa con cuori e baci ritagliati utilizzando diversi cartoncini colorati. Appendeteli al soffitto con un filo trasparente per rendere l'atmosfera ancora più magica e immergetevi (letteralmente) nel romanticismo più totale!

Coupon romantico fai da te

Il 14 febbraio si avvicina e non avete idea di cosa regalare alla vostra fidanzata? Il coupon è un pensierino dell'ultimo minuto che salva sempre tutti e che non costa nulla. O quasi. Potete proporre diverse attività che potranno essere svolte insieme anche dopo San Valentino. Suggerite una serata film, un pranzo fuori, un massaggio o un bacio. Insomma, basta solo un memo vuoto, degli adesivi romantici, delle clip a forma di cuore e tanta fantasia!

Pignatta di San Valentino

Un'altra idea per festeggiare il proprio amore in modo goloso e simpatico è quello di creare una pignatta a forma di cuore dove racchiudere cioccolatini a forma di cuore e caramelle gommose romantiche. Un suggerimento che sarà sicuramente molto apprezzato dal partner goloso, ma anche ideale per condividere un momento divertente per tornare bambini insieme!

Scatola con palloncini

Volete consegnare il regalo di San Valentino al vostro partner in modo insolito e simpatico? Stupitelo nascondendo il vero regalo sotto una montagna di palloncini a forma di cuore all'interno di una grande scatola regalo. Potreste aggiungervi anche un fiocco gigante colorato per rendere la scena ancora più divertente. Non smetterete sorridere!

Jenga di San Valentino

Un'altra idea per accogliere il vostro partner nel più romantico dei modi è quello di creare un cuore gigante con i jenga. Ebbene sì, un semplice gioco può trasformarsi nel più dolce dei gesti. Potreste anche pensare di usare un timbro con cuore per decorare i pezzi, oppure scrivere qualche frase carina sui lati per rendere il gesto ancora più romantico!