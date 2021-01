Il 14 febbraio è alle porte; qual è il modo migliore per sorprendere chi amiamo? Non è detto che per fare il regalo perfetto per lui e per lei ci vogliano molti soldi.

É possibile dire "ti amo" in tanti modi semplici e originali, che sapranno colpire il vostro lui o la vostra lei dritti al cuore.

Per il più classico dei San Valentino, potete scegliere qualcosa di romantico e dolce, che faccia battere il cuore; oppure potete puntare ad una sorpresa ironica e divertente, che strappi una risata. O, ancora, potreste scegliere qualcosa di sexy e piccante, che diventi un perfetto regalo di coppia.

L'importante è riuscire a stupire la vostra dolce metà. Perché è vero che bisogna amarsi tutti i giorni, ma è bello anche avere la scusa per dedicarsi un'intera giornata: anche un gesto piccolo può rendere San Valentino 2021 memorabile.

Pensieri originali per lui: kit di prodotti per la cura della barba

Se il vostro fidanzato è fissato con il suo look, un regalo sicuramente apprezzato è il kit di prodotti per la cura della barba. Il set prosto da Arlega, ad esempio, è economico e completo. Al suo interno trovate l'olio, il balsamo, lo shampoo, una spazzola, un pettine, un paio di forbici, un modellatore e un prodotto per il fissaggio.

Oppure, potreste puntare ad un accessorio che completi il suo look, come una collana o un bracciale. Se non volete sbagliare, potete puntare su qualcosa in acciaio o in cuoio.

Per rendere il regalo più romantico, potete scegliere un modello su cui sia possibile far incidere la data del vostro fidanzamento o una frase tratta dalla vostra canzone.

Se ama la musica, potreste pensare a custodie e accessori personalizzati per il suo strumento musicale. Se, invece, è un amante della tecnologia e dei videogames, potete pensare ad un paio di cuffie o ad un gioco per la Nintendo.

Regalo perfetto per lei: una borsa che contenga tutto il suo mondo

Come fare, invece, per lasciare di stucco lei il 14 febbraio? Potete pensare di stupirla con una borsa, un accessorio immancabile nell'armadio di una donna. Grandi o piccole che siano, sono il rifugio perfetto per i suoi segreti. Anche per questo articolo la scelta è molto varia: potete trovare qualcosa di sfizioso e originale senza spendere più di 20 o 30 euro.

Tra le più apprezzate del momento c'è la borsa di Nubily, completa di tracolla e grande abbastanza per essere utilizzata tutti i giorni e per portare con sè anche il tablet o il pc portatile. La trovate in vendita in diversi colori. Se non volete sbagliare, potete scegliere una tonalità neutra e facile da abbinare, come il nero.

Non dimenticate, però, che anche un gioiello è sempre ben accetto. Non è detto che debba essere costoso: in vendita si trovano diverse collane economiche, con ciondoli a forma di cuore, eleganti e romantici. Oppure potreste scegliere uno charme da aggiungere ad un braccialetto, scegliendo un simbolo che le ricordi un aneddoto della vostra storia o che espirma il vostro amore per lei.

Ancora non siete convinti? Allora potreste pensare di regalarle qualcosa che le permetta di rilassarsi. Se una giornata in spa vi sembra troppo costosa o impossibile da organizzare, potete ripiegare – facendo comunque un'ottima figura – su un set di bombe da bagno: scegliete il suo aroma preferito e invitatela a rilassarsi, magari mentre le preparate una piacevole cena a lume di candela.

Idee regalo dedicate alla coppia: un accessorio da dividere

Se siete una coppia particolarmente romantica, il regalo più bello è quello da poter condividere con la vostra metà, qualcosa che vi faccia sentire sempre legati, anche quando non siete insieme. Per esempio, potreste optare per una collana con un ciondolo diviso a metà, che sia un cuore o un pezzo di puzzle. La collana di Flongo, ad esempio, è disponibile in argento, oro rosa e nera. Nella confezione sono presenti due metà di ciondolo e due collane in acciaio a cui appenderle. Lo stesso effetto si può ottenere con un bracciale o con un portachiavi.

In alternativa, potreste comprare un accessorio per la vostra casa: un set di lenzuola, una cornice per la vostra foto più bella o un complemento d'arredo a tema, per ricordare il giorno in cui vi siete sentiti più innamorati che mai.

Il tutto, ovviamente, può essere accompagnato da fiori e cioccolatini, che non sono mai troppi. E, perché no, anche una buona cena per due è sempre gradita.

Regali di San Valentino sexy: il completino intimo

Se avete voglia di qualcosa di diverso e di uno strappo alla regola, potreste provare a rendere la situazione un po' più piccante. Per esempio, potreste decidere di indossare e regalare un completino intimo più sexy e provocante del solito: un babydoll nero, in pizzo, perfetto per sottolineare le forme e creare un effetto "vedo non vedo".

In commercio se ne trovano diversi, anche in pizzo rosso o bianco; oppure, potreste scegliere il raso e la seta. E, sebbene per le donne vi sia più scelta, anche gli uomini possono trovare qualche indumento che risulti particolamente sexy.

Se siete in vena di osare, potete accompagnare il completino con un paio di manette o qualche altro giochino che renda la situazione diversa e movimentata.

Sorprese divertenti per il giorno degli innamorati: le stampe

Se l'elemento alla base della vostra relazione è il divertimento, puntate su un regalo economico, ma simpatico. Si possono trovare tante soluzioni originali a meno di 20 euro. Per esempio, potreste far stampare una frase ironica su una maglia. Che ne pensate di "Proprietà della mia fidanzata", per essere chiari?

I cuochi provetti apprezzeranno i grembiuli da cucina personalizzati.

Gli amanti della birra, invece, potranno apprezare un bel bicchiere con la scritta "Il mio amore per te è più grande del tuo amore per la birra".

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, strappare una risata è davvero semplice. E ridere fa bene al cuore.

Oggetti personalizzati e fai da te

Tra i regali economici, ma sicuramente preziosi e di valore, ci sono quelli personalizzati. Non dovete essere necessariamente portati per il fai da te, basta veramente poco per realizzare qualcosa che faccia brillare gli occhi del vostro lui o della vostra lei.

Per esempio, potete comprare un album fotografico e stampare i vostri scatti migliori, raccontando la vostra storia attraverso didascalie simpatiche e romantiche. L'album di Firbon, per esempio, ha un'elegante copertina nera con un dettaglio rosso a forma di cuore e si chiude con un meccanismo metallico che richiama un lucchetto.

Un evergreen è anche il cuscino personalizzato con una foto, una frase o una data, perfetto per chi non vive insieme, per potersi stringere durante la notte anche se lontani.

Rose stabilizzate per le ragazze romantiche

I fiori sono sempre una buona soluzione, ma a volte possono risultare scontati. Che ne pensate, allora, delle rose stabilizzate? Si tratta di fiori veri trattati in modo da durare per sempre: un augurio per un amore intramontabile. La composizione proposta da Mopoin comprende 9 rose rosa, inserite una scatola nera elegante, con un cassettino da usare come portagioie.

In vendita potete trovare diverse tipologie di fiori stabilizzati, non solo rose. Scegliete quelli che più possono colpire la vostra amata, stando anche bene attenti al loro significato; il linguaggio dei fiori è vario e ben specifico.

Lampada led personalizzata per l'inizio di una vita insieme

Se state pensando di andare a vivere insieme o avete appena comprato casa, qualcosa da appendere alle pareti può essere un bel regalo. Per esempio, su internet trovate le lampade a led personalizzabili. All'interno del simbolo dell'infinito, potete aggiungere i vostri nomi e la data del vostro matrimonio, per esempio.

Questo oggetto è perfetto da appendere alle pareti della camera da letto, magari sopra il letto. Non ha un costo eccessivo, ma è un modo diverso per celebrarsi e rendere indelebile un momento importante della vostra vita di coppia.

Biglietto d'auguri speciale per accompagnare parole d'amore

Non c'è niente di più prezioso di un biglietto in cui leggere le parole che provengono dal cuore di chi amiamo. Quindi, anche una semplice dedica, economica, ma dal valore inestimabile, può essere il regalo perfetto. Il biglietto d'auguri di Cupido è perfetto per l'occasione: la divinità scaglia la sua freccia dritta al cuore, facendolo sciogliere.

L'effetto tridimensionale rende il cartoncino d'effetto e ne aumenta la particolarità. Non vi resta che dare voce ai vostri sentimenti e metterli nero su bianco.

Un peluche per un San Valentino dolce

Qual è il più classico dei regali per San Valentino? Ovviamente il peluche. L'orsacchiotto di Brubaker, ad esempio. Non troppo grande, è perfetto sia da sistemare sulla libreria che da posizionare sul letto; è morbido e chiaro. Sul davanti, regge un cuore su cui campeggia la scritta "I love you".

Accompagnatelo ad una scatola di cioccolatini, la vostra metà sarà piacevolmente colpita.