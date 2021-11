Regali di Natale per i genitori: 30 idee regalo per sorprendere mamma e papà Il Natale è alle porte e inizia la febbre da regali: tra le idee per il partner e gli amici spesso ci dimentichiamo di mamma e papà, che si meritano un regalo speciale. Cosa regalare a Natale ai genitori? Ecco tante idee originali e utili da scartare sotto l’albero per far felici proprio tutti, compresi i genitori più anziani.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sei già in ansia per i regali di Natale? Tra le idee per il partner, i regali per la sorella e le amiche spesso ci si dimentica di scegliere il regalo di Natale per i genitori, e ci si riduce all'ultimo secondo facendo acquisti sbagliati e comprando cose che poi loro non utilizzano. Questa guida ai regali ti aiuterà a capire cosa regalare a Natale alla mamma, al papà e ai genitori anziani: vi proporremo non solo regali di coppia, ma anche vere e proprie esperienze da far vivere ai propri genitori, oltre a accessori e prodotti per la cura del corpo, ma non solo.

Ecco tutte le nostre idee regalo per la mamma e per il papà che si possono acquistare anche online, su Amazon, rapidamente e in sicurezza.

Regali di Natale per i genitori: idee regalo di coppia

Tra le idee per sorprendere mamma e papà a Natale, i regali di coppia sono di certo una buona idea, perchè sono graditi da ricevere e utili per chi non ha un budget molto alto. Il difficile sta nel capire che tipo di regalo fare: in questo caso non servirà chiedersi cosa desiderano i nostri genitori, ma piuttosto cosa non sanno di desiderare. Ecco alcune idee originali e utili per renderli felici a Natale.

Leggi anche Il Black Friday continua con il Black Weekend: le migliori offerte su Amazon

1. Due alleati di bellezza per mamma e papà

Se volete fare un regalo "importante" ai vostri genitori, potete scegliere uno tra gli strumenti beauty tech di Braun, con tante proposte per mamma e papà. Dagli epilatori elettrici a quelli a luce pulsata, passando per spazzole massaggianti ed esfolianti, regalerete una coccola di alta qualità alla vostra mamma che non trova mai il tempo per sé. I kit di rasoi, regolabarba e tagliacapelli per uomo, invece, saranno perfetti per regalare al vostro papà un solo strumento con cui poter fare tutto. Per le mamme suggeriamo l'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 mentre, per i papà, consigliamo il regolabarba Braun MGK5280.

2. Il grembiule coordinato per ricordargli che sono dei supereroi

Bastano meno di 20€ per regalare ai vostri genitori un divertente grembiule coordinato che mostra ciò che sono: dei supereroi. A volte dimentichiamo quanti sforzi facciano i nostri genitori per noi: questo regalo è un modo originale per ricordare loro che apprezzate il loro super lavoro di mamma e papà. Anche la combo di grembiuli natalizi in stile Mamma e Babbo Natale è un'idea originale e simpatica, e magari incoraggerà il papà ad aiutare la mamma ai fornelli durante le interminabili cene natalizie.

3. Esperienzae da regalare ai genitori: una SmartBox sotto l'albero di Natale

Il miglior regalo di coppia per mamma e papà? Un po' di tempo da soli: tra lavoro, casa e figli spesso è difficile ritagliarsi dei momenti per sé, soprattutto quando si ha poco tempo. Le SmartBox per coppia sono un'ottima idea regalo per la varietà di esperienze che offrono e la possibilità di prenotare quando si vuole. Se non sapete di preciso cosa scegliere tra hotel, spa e ristoranti, potete comprare il cofanetto regalo "Auguri" che offre più di 25.000 esperienze differenti. In alternativa potete decidere di acquistare una SmartBox tematica, come ad esempio "Tre giorni nel Verde", per un rilassante week-end immerso nella natura, un'esperienza di spa di coppia o una notte romantica in una location d'eccezione con la SmartBox "Mille e una notte di magia".

4. Il portabottiglie di coppia

Un'idea regalo per Natale perfetta per i genitori che amano sorseggiare insieme un buon bicchiere di vino è questo portabottiglie di coppia di Brubaker, simpatico, originale e non solo utile, ma anche bello da esporre in cucina o in soggiorno. Dal design moderno e particolare, raffigura una coppia di teneri innamorati abbracciati su una panchina

Cosa regalare alla mamma a Natale: idee regalo per farle felici

Di mamma ce n'è una sola, e si merita un regalo originale e adatto ai suoi gusti e alla sua personalità. Dagli strumenti per l'ufficio al mondo beauty, passando per un aiuto in casa e una grande storia da leggere, ecco i nostri consigli per sorprendere la donna più importante della tua vita con un regalo speciale.

5. L'organizer da scrivania per la mamma in carriera

Vostra madre è una donna in carriera? Allora questo organizer da scrivania di Cybernova le tornerà sicuramente utile. Compatto e dal design elegante, ha numerosi scompartimenti per riporre penne e matite, effetti personali e fotografie.Lo consigliamo soprattutto alle mamme lavoratrici e un po' disordinate, che troveranno il modo di tenere tutto in ordine non rinunciando all'estetica.

6. Il libro di cucina di Benedetta Rossi

Per la mamma appassionata di cucina e sempre alla ricerca di nuove ricette da portare in tavola suggeriamo "La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie" della celebre cuoca, ormai volto noto della tv, Benedetta Rossi. Il libro racchiude in 368 pagine piatti genuini, aneddoti e storie personali, oltre alle ricette di Benedetta e, novità di questa edizione, degli appassionati della sua trasmissione. Insomma, si tratta del regalo ideale per le mamme amanti delle ricette tradizionali, genuine e desiderose di portare novità in tavola.

7. La macchina per la pasta fresca Philips

Un regalo alternativo per la mamma che adora cucinare e, soprattutto, preparare piatti a base di pasta interamente con le proprie mani è Philips HR2382/15 Avance Collection, la macchina per preparare la pasta fresca in casa. Con questo elettrodomestico, dotato di programmi completamente automatici, è possibile preparare tutti i tipi di pasta (pasta all'uovo, farina di grano duro, farine senza glutine, farine di farro, ecc.) e di diversi formati: spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, spaghettoni e non solo.

8. Il set beauty al profumo di rosa

Il regalo perfetto per le mamme che si prendono cura di sé, ma anche un incoraggiamento per quelle madri che si dimenticano, a volte, di essere delle donne meravigliose. Questo set beauty al profumo di rosa Body & Earth un gel doccia (148 ml), una crema per le mani (55 ml), una lozione per il corpo (55 ml), un burro per il corpo (50 ml) e una saponetta (100 gr). Un regalo solo apparentemente frivolo, ma che in realtà invita la mamma a concedersi un po' di tempo meritato per se stessa.

9. Angry Mamas

Qual è il regalo migliore per una madre? Qualcosa che la aiuti nella difficile gestione della casa. Le Angry Mamas servono proprio a questo: grazie al loro meccanismo puliscono il microonde, deodorano il frigorifero e disinfettano il forno, così da lasciare tempo alla mamma di dedicarsi ad altro. Scommettiamo che lo apprezzerà moltissimo? Oltre che utili in casa, le Angry Mamas sono anche molto belle da vedere e collezionare.

10. Il kit per coltivare ortaggi stravaganti

Vostra madre ha il pollice verde? Allora apprezzerà moltissimo l'originalità di questo set per coltivare ortaggi stravaganti di Plant Theatre. Il kit contiene le seguenti varietà: 1 bustina di semi di carote viola, 1 bustina di semi di zucchine gialle, 1 bustina di pomodori striati, 1 bustina di cavoletti di Bruxelles rossi, 1 bustina di semi di bietola a coste multicolore, vasi di torba e consigli per la coltivazione.

11. La macchina per il pane Moulinex

Completa e versatile, Moulinex OW240E Pain & Délices è una macchina per il pane che aiuterà la vostra mamma nella preparazione casalinga di pane, pizza, focacce, marmellate e, addirittura, alcuni prodotti caseari. È dotata di 20 programmi automatici, di cui 3 senza glutine, di 3 livelli di doratura ed è molto facile da utilizzare: basta semplicemente versare gli ingredienti nel secchiello e avviare la macchina per ottenere in poco tempo e senza sforzo la pietanza desiderata.

12. Il portacandele di Thun

Elegante e perfetto per arredare qualsiasi ambiente domestico in vista delle delle feste natalizie, questo portacandele a forma di albero di Natale di Thun è il regalo ideale per la mamma appassionata di design e di oggetti d'arredamento, ma non solo. Realizzato in ceramica, dipinto a mano e curato nei minimi dettagli, diffonderà nella casa l'aroma preferito della vostra mamma, rendendo l'ambiente ancora più caldo e accogliente.

13. La borsa di Kipling

Pratica e capiente, questa borsa con maniche e tracolla di Kipling è l'idea regalo per Natale perfetta per la mamma che è sempre in giro e che ha bisogno di portare con sé tutto il necessario per "sopravvivere" alla frenetica vita quotidiana. È disponibile in diversi colori e fantasie e, nonostante sia spaziosa, è molto comoda da indossare e non risulta ingombrante. La pratica chiusura con la zip e lo scomparto centrale, infine, aiutano a racchiudere tutti gli oggetti ordinatamente senza correre il rischio di smarrirli.

14. Il portafoglio di Tommy Hilfiger

Restando in tema accessori fashion, un idea regalo per Natale che sicuramente farà felice la mamma è questo portafoglio di Tommy Hilfiger, realizzato in ecopelle e dal design minimal ed elegante. Presenta diversi scomparti interni ed è dotato di pratiche chiusure zip molto resistenti e che scorrono con facilità. Adatto sia per le mamme che adottano quotidianamente uno stile casual, sia per le mamme che preferiscono outfit più chic, questo accessorio è un vero e proprio must have che, proprio per la sua versatilità, si adatta a qualunque tipo di donna.

Cosa regalare al papà a Natale: proposte utili e originali

Ogni papà merita di trovare sotto l'albero di Natale un regalo che lo sorprenda ed emozioni. Per quest'anno possiamo scartare le idee trite e ritrite – la solita sciarpa, la cravatta che non metterà mai, gli attrezzi da lavoro che può comprarsi da solo – e scegliere qualcosa di completamente diverso per rendere felice il tuo papà a Natale.

15. L'assistente domestico intelligente Echo Dot

Legge le notizie della giornata, offre previsioni su meteo e traffico, si collega alla casa intelligente e regola le luci, il volume del televisore e tanto altro. Se avete un papà appassionato di tecnologia lo vedrete saltare di gioia quando scarterà questo regalo. Dotato del sistema di riconoscimento e assistenza vocale Alexa, questo Home Assistant Echo Dot è già collegato ad app utilizzatissime come Spotify e JustEat.

16. Il regolabarba Braun

Un regalo di Natale utile per il papà è sicuramente il regolabarba Braun MGK5280 9-In-1, un modello versatile che può essere utilizzato anche come tagliacapelli e rifinitore. Si caratterizza per la presenza di lame affilate che garantiscono massima precisione e per la presenza di ben 13 impostazioni di lunghezza. Può essere utilizzato anche in doccia e lavato comodamente sotto l'acqua corrente. La batteria al litio, infine, assicura lunga autonomia.

17. Il kit barba di Renée Blanche

Il kit barba di Renée Blanche è il regalo di Natale ideale per il papà vanitoso che vuole avere la barba sempre perfettamente in ordine. Questo kit, infatti, contiene tutto il necessario per avere un aspetto curato e una barba sana e si compone di: uno shampoo (100 ml), un balsamo (100 ml), un olio (50 ml), una cera (60 ml) e uno spazzola di legno con setole di cinghiale. Tutti i prodotti, infine, sono custoditi in una pratica pochette con zip.

18. Un libro da colorare con parolacce

Anche i padri, nel loro piccolo, si incazzano. Se avete un genitore creativo, che ha appeso i colori al chiodo e non sa più come rilassarsi, ecco il regalo originale per Natale che fa per lui: un libro da colorare cinico e dissacrante, dedicato proprio ai papà e perfetto per scaricare lo stress della giornata e trascorrere i pomeriggi natalizi tra matite e colori.

19. La Docking Station in legno

Per aiutare un papà disordinato a mantenere ordine sulla scrivania e a non smarrire i suoi effetti personali, suggeriamo come regalo di Natale questa Docking Station in legno di LAC. Caratterizzata da un design che la rende adattabile a qualsiasi ambiente, è perfetta per riporre orologi, occhiali, chiavi, portafoglio e per mantenere in carica lo smartphone. Questa stazione di ricarica, elegante e moderna, è interamente realizzata in Italia.

20. Il portafoglio in pelle Timberland

Per chi cerca un regalo di Natale per il papà utile e per chi ha intenzione di donare un oggetto che sicuramente verrà utilizzato, suggeriamo questo portafoglio in pelle di Timberland. Si tratta di un modello non ingombrante ma capiente, dotato di cinque scomparti spaziosi, due tasche antiscivolo, un altro scomparto interno per riporre le carte di credito, e non solo, e due finestre di cui una filp-up. Essendo realizzato in 100% vera pelle al tatto risulta morbido, nonostante sia molto resistente.

21. L'orologio in acciaio di Fossil

Come il portafoglio anche l'orologio è un grande classico dei regali di Natale per il papà. Il modello che vi suggeriamo è questo in acciaio inossidabile di Fossil, un modello con cassa rotonda in acciaio inox (44 mm di diametro) in finitura levigata e spazzolata. Il contrasto tra il quadrante nero con indici bianchi con l'intera struttura in acciaio lo rende un orologio moderno ed elegante, adatto per i papà di qualsiasi età.

22. Il kit per fare la birra in casa di BrewBarrel

Chi, invece, vuole comprare al proprio papà un regalo di Natale originale e non convenzionale, troverà un'ottima soluzione in questo kit per fare la birra in casa di BrewBarrel. Si tratta di un set che i papà appassionati di birra adoreranno perché contiene tutto ciò che occorre per produrre comodamente a casa ben 5 litri di birra artigianale. Il kit è composto da: estratto di malto, luppolo, lievito, una valvola a pressione e un fusto vuoto da 5 litri.

23. Set di bicchieri da Whisky di Amerigo

Per i papà appassionati di distillati e, in particolare, di whiskey suggeriamo il set di bicchieri di Amerigo, contenente due bicchieri di cristallo pensati per degustare il whiskey e otto cubetti di ghiaccio riutilizzabili. Si tratta di un regalo elegante e dal piacevole aspetto vintage: bicchieri e cubetti di ghiaccio sono contenuti in un'elegante valigetta dallo stile retrò bella da esporre e da sfoggiare quando si hanno ospiti.

24. Tazza per baffi di Wildwuchs Bartpflege

Un'idea regalo originale per Natale che qualsiasi papà con i baffi adorerà è questa tazza per baffi in porcellana, pensata appositamente per permettere agli uomini di bere comodamente la propria bevanda preferita (latte, caffè, tè, ecc.) senza sporcarsi. Un regalo sicuramente particolare che strapperà un sorriso al volto barbuto del vostro papà!

25. Un abbonamento ad Amazon Prime Video

Se il vostro papà è appassionato di film, serie tv e, soprattutto, di calcio, lo farete sicuramente felice regalandogli un abbonamento ad Amazon Prime Video, che gli permetterà di godersi tutta la Champions League, ma non solo. Si tratta di un regalo comodo e veloce perché tutto ciò che occorre fare è seguire la procedura di iscrizione illustrata sulla pagina dedicata.

Idee regalo per Natale per genitori anziani

Se non avete trovato ancora il dono giusto, ecco una serie di idee regalo per genitori anziani che possono fare al caso vostro. Mamma e papà hanno già addobbato la loro casa a festa? Allora potete optare per un'idea regalo utile e venire incontro ai loro bisogni. Se invece i vostri genitori non hanno più voglia di impegnarsi in decorazioni e preparativi natalizi, allora l'idea migliore è di giocare con i complementi d'arredo. Tutti hanno diritto a respirare aria di festa, non importa l'età.

26. I cuscini natalizi

Questi cuscini decorativi di Gspirit porteranno subito l'atmosfera natalizia a casa dei vostri genitori, contribuendo a rendere l'ambiente domestico più confortevole. La confezione comprende 4 cuscini di diverse fantasie e colori, facili da sfoderare e richiudibili con una cerniera a scomparsa.

27. Il mini kit per lavorare a maglia

Tua madre sferruzza sciarpe, cappelli e maglioni? Se sì, questo è il regalo giusto e di certo le tornerà utile. Se no, non è mai troppo tardi per imparare: lavorare a maglia è, oltre che un passatempo molto piacevole e un grande antistress, un'arte che ci permette di indossare abiti e accessori unici. Su Amazon è possibile trovare una vasta scelta di gomitoli di lana colorati in 100% lana Merino, di porta gomitolo rotante e molte borse per filati specifiche per tenere sempre tutto in ordine.

28. My Cooking Box

Se i genitori, nonostante siano anziani, continuano ad essere appassionati del buon cibo e amano la pasta di qualità, allora potete regalargli una delle MyCooking Box disponibili su Amazon. Si tratta di box contenenti tutti gli ingredienti per preparare dei gustosi piatti della cucina regionale italiana, come ad esempio i pici toscani, le trofiette al pesto o le busiate siciliane con pomodoro ciliegino.

29. La candela profumata che riscalda l'atmosfera

Una candela profumata è sempre una buona idea, soprattutto se volete donarla ai vostri genitori anziani per rendere più piacevoli i momenti che trascorrono insieme. Optate per una candela dal design sofisticato, che creerà un'atmosfera calda e familiare oltre a fare bella mostra di sé, come questa di La Jolìè al tè bianco, ideali per camere medie e di ampie dimensioni.

30. La teiera in stile giapponese

Per i genitori anziani amanti di tè, camomille e infusi suggeriamo di portate un po' del fascino orientale sotto l'albero scegliendo questa elegante teiera giapponese con infusore, di ispirazione nipponica. Realizzata in ghisa, è rivestita di uno speciale smalto antiruggine che la rende sicura e conserva allo stesso tempo il calore del tè.