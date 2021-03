Il 19 marzo è la festa dedicata al papà ed è importante trovare il regalo perfetto per fargli capire quanto gli vogliamo bene. Per la Festa del Papà 2021 un ottimo suggerimento è quello di cercare l'idea regalo per il proprio padre tra i prodotti beauty perché sono sempre di più gli uomini che amano prendersi cura del loro aspetto e che, a prescindere dall'età, hanno iniziato ad utilizzare i prodotti di bellezza dedicati alla cura del corpo, del viso, dei capelli e della barba.

Il mondo del beauty offre diverse idee regalo: i cofanetti per prendersi cura della pelle, le fragranze iconiche, gli accessori per il grooming come i rasoi elettrici o quelli a mano libera e, ancora, la piastra lisciante per tenere a bada la barba o le spazzole professionali per i capelli. Ma non è tutto, infatti, questi sono solo alcuni degli spunti ma nella sezione dedicata di Amazon potrete trovare le migliori idee regalo appartenenti al mondo della bellezza adatte per soddisfare le esigenze di tutti i papà.

18 regali beauty per la Festa del Papà 2021

Le idee regalo beauty per il papà sono davvero tante e saranno in grado di soddisfare le esigenze di ogni uomo. Infatti, abbiamo raccolto diversi articoli e prodotti appartenenti al mondo della bellezza accessibili a tutte le tasche così che ogni figlio possa trovare il regalo perfetto per il suo papà.

1. Kit per la cura della pelle del viso Nivea

Per gli uomini che amano prendersi cura del loro viso, c'è il kit shave and care di Nivea, studiato appositamente per gli uomini con la pelle sensibile. Questo set contiene un balsamo dopobarba utile per calmare le irritazioni e aiuta a prevenire gli arrossamenti, rinfrescando e tonificando la pelle all'istante, poi, c'è la schiuma da barba che la ammorbidisce e, allo stesso tempo, protegge la pelle da eventuali tagli o irritazioni e un comodo deodorante roll-on. Tutti questi prodotti sono contenuti in un elegante e pratico astuccio da viaggio che può essere riutilizzato anche successivamente.

2. Eau de toilette del CR7

L'eau de toilette CR7 è la fragranza che farà impazzire tutti i papà appassionati di calcio. Si tratta del nuovo profumo della stella del calcio portoghese Cristiano Ronaldo. È un eau de toilette dalle tipiche note maschili grazie alla presenza del bergamotto che esalta la cannella speziata, l’aromatica lavanda, e la fresca artemisia. Inoltre, il carattere fumoso del tabacco avvolge l’iris legnoso e il fresco legno di cedro. Infine, le note più dolci e delicate di vaniglia che fanno risaltare il legno di sandalo.

3. Piastra lisciante per barba e capelli Invjoy

Per i papà che amano essere sempre in ordine anche senza l'aiuto del barbiere, il regalo perfetto è questa spazzola lisciante per barba e capelli. Con questo strumento sarà facile tenere a bada anche le chiome più ribelli e le barbe più indisciplinate. Infatti, è dotata di ben 9 impostazioni di calore (120℃ – 200 ℃) per trattare tutti i tipi di barba e capelli: sottili, fini, ondulati, ricci, lunghe e medie lunghezze. È molto facile da utilizzare grazie ai comodi pulsanti presenti sul manico.

4. Set per la cura della barba Proraso

A tutti i papà che amano portare la barba colta e ben curata, regalate il set per la cura della barba Proraso. La confezione si compone di 3 prodotti specifici per prendersi cura della barba: 1 shampoo barba, 1 olio da barba e un balsamo cura barba. Sono tutti prodotti realizzati con estratti di oli vegetali ed ingredienti naturali che aiuteranno a pulire prima e poi ad idratare la pelle ed ammorbidire la barba. Gli articoli sono spediti in questa scatola stile vintage che può essere usata come portaoggetti perché è molto bella anche da esporre.

5. Regolarbarba 9 in 1 Braun

Ai papà più esigenti, regala il regolabarba Braun nove-in-uno per viso, capelli, corpo per una rasatura pulita. L’innovativa tecnologia AutoSense di Braun, rileva la barba 13 volte al secondo e regola la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, garantendo una rifinitura senza sforzo su qualsiasi tipo di barba. Si tratta di uno strumento impermeabile che può essere usato tranquillamente sotto la doccia e lavato con acqua corrente. Inoltre, grazie alle batterie agli ioni di litio può essere utilizzato senza pause per ben 100 minuti.

6. Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette

La fragranza di Paco Rabanne 1 Million è tra le più apprezzate e conosciute dagli uomini. Si tratta di un eau de toilette adatta agli uomini ambiziosi che sanno esattamente ciò che vogliono. È un profumo inebriante e potente con note di testa fresche che si uniscono ad un accordo legnoso speziato. Tra le fragranze si sente chiaramente la presenza di note maschili come il legno speziato, il cuoio ed il legno bianco insieme a note più delicate come la rosa e la cannella.

7. Kit per la cura del corpo New Leaf Products

Il kit per la cura della pelle è l'ideale per pulire a fondo la pelle eliminando le cellule morte e anche per trattare problematiche della pelle come l'acne, la pelle grassa, i peli incarniti ed eliminare gli odori del corpo. Il sapone New Leaf e la spugna Konjac sono sicuri per tutti i tipi di pelle perché possono essere usati anche sulle zone più sensibili. Ogni spugna da bagno biodegradabile dura per 1-2 mesi con un uso e una cura adeguati.

8. Siero antirughe di Neauthy

Anche i papà vogliono nascondere i segni del tempo ed è per questo che proponiamo questo siero antirughe di Neauthy realizzato con bava di lumaca. Questo ingrediente possiede proprietà protettive ed idratanti per la cute, che conferiscono nutrimento alla pelle conferendole un aspetto sempre morbido e sano. La texture è leggera e fresca ed è composta anche da una percentuale di acido ialuronico che mira a contrastare l'insorgere delle rughe.

9. Rasoio a mano libera di Sapiens Barbershop

Per tutti i papà vecchio stile amanti del vintage, l'idea originale è il rasoio a mano libera di Sapiens. Questo strumento, tornato di moda negli ultimi tempi, permette di tagliare i peli più vicino alla pelle e, quindi, garantisce una rasatura pulita e più durevole. Inoltre, la lama unica assicura una precisione ottimale nel taglio della barba, dei baffi o dei contorni del collo. Può essere usato sia dai professionisti che non, infatti basta fare un po' di esperienza per acquisire la giusta manualità.

10. Borsa da viaggio in pelle

La soluzione ideale per tutti i papà che sono sempre in giro, o per lavoro o per piacere, è questa borsa da toilette in pelle. Gli scomparti interni sono in tela rivestita in materiale impermeabile e lo scomparto principale è rimovibile e lavabile. All'estremità superiore ha un comodo gancio per appendere la borsa in modo da poterla tenere aperta ed avere tutto a portata di mano.

11. Confezione di saponi con oli essenziali terapeutici

La confezione contiene 6 saponi naturali e vegani realizzati con olii essenziali per prendersi cura della pelle in maniera delicata. La formula di queste saponette non contiene parabeni, solfati ma solo profumi naturali da oli essenziali terapeutici, olio di palma sostenibile, senza sostanze chimiche nocive e cruelty-free. Ogni saponetta ha una sua formula diversa e, quindi agisce in maniera differente. È un'ottima idea per tutti i papà che amano prendersi cura di sé ma sono anche attenti e sensibili ai temi della sostenibilità ambientale e non solo.

12. Rifinitore di precisione Philips

Il rifinitore Series 3000 Philips arriva dove il rasoio non può. Infatti, permette di rimuove delicatamente i peli del naso, delle orecchie e le sopracciglia. La tecnologia ProtecTube e la speciale parte angolata del rifinitore ti garantiscono una rasatura rapida e confortevole, senza strappi. Il rifinitore e i pettini sono facili da pulire sotto l'acqua del rubinetto e possono essere utilizzati sotto la doccia. Tutti gli accessori sono contenuti in un comodo sacchetto con chiusura a laccio che permette di conservare tutto senza il rischio che si perdano i danneggino.

13. Spazzola per capelli professionale

Se il vostro papà passa ore e ore davanti allo specchio per aggiustare i suoi capelli, gli farà piacere ricevere queste due spazzole professionali Kaiercat. Si tratta di un set di spazzole molto utili per pettinare i capelli e che, allo stesso tempo, grazie al design dei denti con le punte arrotondate, evitano che i capelli si spezzino e ne riducono anche la caduta. Sono molto apprezzate anche per la loro struttura ergonomica e leggera che ne facilita la maneggevolezza.

14. Svuota-tasche in legno

Ecco la soluzione per aiutare tutti i papà disordinati a mantenere l'ordine e a non lasciare più niente in giro. Lo svuotatasche in legno che funge anche da stazione di ricarica e organizzatore multifunzione. Questo supporto è realizzato in massello di frassino e rivestito con finitura protettiva atossica, la superficie è levigata e rivestita con una finitura resistente. È compatibile con tutti i tipi di smartphone e può contenere portafogli, documenti, occhiali, orologi, fitness tracker, bracciali e chiavi.

15. Crema idratante per le mani

La crema per le mani AHAVA aiuta le mani a rimanere idratate e le protegge dal freddo. È il regalo perfetto per i papà che hanno sempre le mani screpolate e danneggiate dal vento e dalle basse temperature. Grazie alla formulazione che contiene i minerali del Mar Morto, la texture risulta leggere ed è a rapida asciugatura.

16. Borsa sportiva Nubily

Ai papà che amano tenersi in forma, regala il borsone da palestra Nubily pratico, comodo e resistente. La borsa è in poliestere di alta qualità ed ha uno scomparto dedicato per le scarpe con fori per lasciar passare l'aria ed evitare che le scarpe sporchino gli indumenti della borsa. Questo borsone sportivo può essere utilizzato anche come bagaglio a mano per i viaggi. È disponibile in nero e grigio.

17. Spazzola per la pulizia del viso Foreo

La spazzola Luna 2 di Foreo è un'idea regalo molto utile per tutti gli uomini che vogliono un trattamento da spa direttamente a casa loro. Infatti, è in grado di pulire e detergere la pelle del viso in profondità lasciandola liscia ed idratata in soli 2 minuti. Inoltre, la parte posteriore agisce con una frequenza più bassa e lavora sui segni dell'età riducendo linee, rughe e segni d'espressione.

18. Grembiule per la barba Silingsan

Il grembiule Silingsan per raccogliere i peli mentre ci si rade la barba è il regalo che meglio coniuga originalità e utilità. Facile e comodo da usare, basta attaccare le due ventose allo specchio e legare i lacci al collo per far si che la barba cada nel telo piuttosto che sul pavimento. Grazie alle sue dimensioni (127 cm x 75 cm) si adatta a tutte le persone e a tutti i bagni. Siamo sicuri che questo regalo farà felice anche la mamma.