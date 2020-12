Il corpo è diventato ormai sensibile alle temperature troppo alte o basse, causando spesso secchezza cutanea. Un rimedio di cui avvalersi è l'olio corpo. Dalla texture oleosa, si tratta di un prodotto beauty che idrata ed elasticizza l'epidermide. Gli oli corpo più apprezzati sono quelli ottenuti dalla spremitura a freddo di piante e semi naturali perché più efficaci e privi di ingredienti sintetici. Tra gli oli corpo naturali più diffusi spiccano quello di argan, di mandorle dolci, di cocco e di oliva. Questi sono ricchi di sostanze nutritive come le vitamine che nutrono e proteggono la pelle, rendendola morbida, tonica e confortevole. A seconda della materia prima, potrete beneficiare di diverse profumazioni e usufruire di ulteriori vantaggi come l'azione antismagliature, anticellulite o antiossidante.

L'olio può essere utilizzato per il corpo, ma anche per il viso e i capelli. Si assorbe facilmente, non macchia i vestiti e la texture risulta leggera anche se è oleosa. Assicuratevi che sia adatto al vostro tipo di pelle, prediligendo un prodotto a base di acido oleico in caso di pelle matura o di acido palmitoleico se si vogliono contrastare le cicatrici. Rispetto a una crema idratante, l'olio penetra e viene assorbito meglio e più velocemente, tuttavia ciò non esclude che possiate affiancare l'olio a una classica crema, specialmente in caso di pelle molto secca o sensibile. Questo prodotto ha lo scopo di prendersi cura della vostra pelle, per cui è meglio prediligere brand affermati come Nuxe e Naissance. Scopriamo insieme quali sono i migliori oli corpo in vendita online.

I 10 migliori oli per corpo

Prendersi cura del proprio corpo è importante non solo fisicamente, ma anche per la mente. Il mercato offre tante varianti del prodotto, per cui abbiamo stilato una classifica dei 10 migliori oli corpo disponibili su Amazon. Abbiamo tenuto conto soprattutto della tipologia, delle proprietà, delle sostanze nutritive e delle opinioni degli utenti online.

Nuxe Huile Prodigieuse Secco Multifunzione

L'olio per corpo firmato Nuxe è uno dei più amati su Amazon perché è ideale per ogni tipo di pelle. Utilizzabile anche su viso e capelli, si tratta di un olio secco che non unge e si assorbe velocemente. Contrasta le smagliature, idrata, nutre e rende la pelle più liscia e morbida. La sua formula profumata è al 98% naturale e arricchita con vitamina E e 7 tipi di oli vegetali tra cui quello di argan, mandorle dolci, macadamia e tsubaki. Il formato in vendita è di 100 ml.

Naissance Mandorle Dolci

L'olio corpo di mandorle dolci di Naissance è molto apprezzato dagli utenti. Perfetto per ogni tipo di pelle, si assorbe rapidamente e può essere coinvolto anche per la cura dei capelli e del viso, per l'aromaterapia e addirittura come struccante. Ideale dopo una doccia, ha un'azione idratante ed emolliente capace di rendere la pelle nutrita e morbida sin da subito con pochissime gocce. È un prodotto al 100% naturale e vegano con l'aggiunta di vitamine e acidi grassi essenziali. Ottimo se usato per i massaggi in combinazione con altri oli. Il rapporto qualità-prezzo è davvero conveniente poiché è in commercio nel formato da un litro.

NaturaleBio Olio di Cocco

NaturaleBio propone il suo olio di cocco, ottimo per prendersi cura della propria pelle per idratarla, mantenerla elastica e attenuare le smagliature. Si presenta al 100% biologico: l'olio è stato spremuto a freddo per non alterarne le proprietà. La confezione da 500 gr può contenerlo anche nello stato solido, ma oltre i 23° diventa completamente liquido. Anche la profumazione può mutare, infatti risulta più intensa se l'olio è allo stato solido. Contiene acido laurico, ottimo elemento per nutrire il corpo.

The Body Source Olio di Argan

Un'altra tipologia che vi presentiamo è l'olio di argan di The Body Source. Questo tipo di olio è uno dei più conosciuti e diffusi soprattutto grazie alle sue proprietà antiossidanti e nutrienti. È ideale per idratare la pelle secca, soggetta a rossori e segnata da rughe o acne. La formulazione si arricchisce con acidi grassi, Omega 6 e vitamina E per contrastare le smagliature, l'invecchiamento cutaneo e i radicali liberi. Questo prodotto spremuto a freddo è al 100% naturale e contiene fenoli e caroteni per un'azione riparatrice e lenitiva. Amazon propone questo formato da 100 ml.

Bio-Oil Cura della Pelle

Un prodotto apprezzato è l'olio per smagliature di Bio-Oil. È indicato soprattutto a chi ha cicatrici, smagliature e pelle disidratata e sensibile. Questo prodotto ha un forte potere idratante, elasticizzante, protettivo e riparatore sia per curare che prevenire le fastidiose smagliature. La formulazione è a base di componenti oleosi, estratti vegetali e vitamine. Grazie all'olio di camomilla, invece, l'incarnato ritorna uniforme. Il formato in vendita è di 100 ml.

Clarins Huile Tonic

Un altro prodotto da non lasciarvi scappare è l'olio corpo firmato da Clarins. Ideale anche per le pelli sensibili, idrata, rassoda, tonifica e rende la pelle più elastica e vellutata. La composizione vegetale è a base di olio di nocciola per favorire l'azione emolliente e idratante, mentre le piante aromatiche come rosmarino, geranio e menta donano comfort e benessere grazie alla profumazione gradevole. Si consiglia di applicare poche gocce di questo olio da 100 ml.

B.O.T Olio Intensivo Anticellulite

L'olio per corpo proposto da B.O.T è un ottimo alleato nella lotta alla cellulite. Ideale per le donne soggette a questo fastidioso inestetismo, ha un'azione rassodante che riattiva il metabolismo, sciogliendo grassi e purificando il corpo dalle tossine. La formulazione al 100% naturale è a base di olio di mandorle, di rosmarino, oli essenziali al limone e al ginepro. Tutti questi ingredienti biologici mirano a idratare, drenare i liquidi in eccesso e tonificare la cute in modo efficace. Quest'olio si assorbe rapidamente ed è perfetto per un massaggio anche in combinazione con una coppetta anticellulite. Il formato in vendita è di 250 ml.

Kanzy Olio di Jojoba

Questo olio di jojoba firmato Kanzy è ottimo per prendersi cura del proprio corpo. Può essere applicato su ogni tipo di pelle, anche quelle sensibili. Si tratta di un olio di jojoba pressato al freddo al 100% naturale non raffinato ricco di sostanze nutritive. Idrata e nutre in profondità, facendovi ottenere una pelle vellutata, liscia ed elastica. Ha un'azione antiossidante grazie alla vitamina E e non ostruisce i pori, rendendo questo prodotto perfetto anche per chi ha una pelle grassa. La formulazione si arricchisce con Omega 6 per contrastare l'invecchiamento cutaneo. Sono disponibili 120 ml per questo prodotto.

Bioderma Atoderm Huile de douche

Indicato per le pelli secche, molto secche e irritate, l'olio per corpo di Bioderma è uno dei più acquistati su Amazon. Nutre e idrata in modo delicato la cute sensibile grazie all'azione lenitiva e protettiva che previene l'attacco dei batteri esterni. L'olio è a base di biolipidi vegetali che migliorano l'elasticità cutanea, e di vitamina PP che dona comfort all'epidermide. Ideale applicare l'olio durante la doccia sulla pelle bagnata, garantendo alla cute 24 ore di idratazione. Buono il rapporto qualità-prezzo per questo prodotto da un litro.

Biopoint Beauty Oil

Infine, vi proponiamo l'olio corpo di BioPoint. Si tratta di un olio profumato alle rose dalla texture setosa e con proprietà elasticizzanti e idratanti. L'incarnato si uniforma, mentre la pelle diventa subito vellutata e lucente già dalla prima applicazione. La formulazione è a base di olio di mandorla che dona un'azione emolliente ed elasticizzante, olio di tsubaki per addolcire e illuminare, e olio di rosa utile per la proprietà antiossidante e rigenerante. Inoltre, è privo di parabeni così da garantirne l'utilizzo a tutti i tipi di pelle. Il formato proposto è di 250 ml.

Come scegliere l'olio per il corpo

L'olio per il corpo deve essere in grado di migliorare l'aspetto della pelle, conferendo idratazione ed elasticità. Prima dell'acquisto, verificate la tipologia di olio, le sue proprietà e che sia adatto al vostro tipo di pelle. Tenete conto della profumazione, del formato, dei diversi usi, della marca e del prezzo per assicurarvi di scegliere l'olio corpo con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Tipologia

Esistono diversi tipi di olio corpo. Si distinguono principalmente per l'ingrediente principale da cui vengono estratti. Oltre a idratazione e comfort, garantiscono alla pelle anche altri benefici.

Olio di argan : estratto dai noccioli della pianta di Argania Spinosa, è uno dei più famosi e amati. Ha delle proprietà antiossidanti e rigeneranti grazie alla vitamina E. Ha un'azione addolcente, elasticizzante e idratante. È ricco di omega 6 e 9.

: estratto dai noccioli della pianta di Argania Spinosa, è uno dei più famosi e amati. Ha delle proprietà antiossidanti e rigeneranti grazie alla vitamina E. Ha un'azione addolcente, elasticizzante e idratante. È ricco di omega 6 e 9. Olio di mandorle dolci : indicato a ogni tipo di pelle, ha un'azione elasticizzante soprattutto per la presenza di acidi grassi e vitamine B ed E che gli consentono di combattere l'invecchiamento cutaneo. È ottimo per nutrire e ammorbidire la pelle e come rigenerante per prevenire le smagliature.

: indicato a ogni tipo di pelle, ha un'azione elasticizzante soprattutto per la presenza di acidi grassi e vitamine B ed E che gli consentono di combattere l'invecchiamento cutaneo. È ottimo per nutrire e ammorbidire la pelle e come rigenerante per prevenire le smagliature. Olio di cocco : ideale per le pelli sensibili, è indicato per combattere la secchezza e alleviare le scottature grazie all'azione nutritiva. Ha una proprietà tonificante, emolliente e protettiva.

: ideale per le pelli sensibili, è indicato per combattere la secchezza e alleviare le scottature grazie all'azione nutritiva. Ha una proprietà tonificante, emolliente e protettiva. Olio di oliva : grande protagonista in cucina, questo olio è perfetto anche per il corpo grazie alle sue azioni lenitive e antiossidanti. Ottimo per le pelli secche, irritate o mature, contiene acidi grassi, fitosteroli e vitamina E.

: grande protagonista in cucina, questo olio è perfetto anche per il corpo grazie alle sue azioni lenitive e antiossidanti. Ottimo per le pelli secche, irritate o mature, contiene acidi grassi, fitosteroli e vitamina E. Olio di jojoba : perfetto per chi soffre di cellulite, psoriasi e acne, è composto da vitamina E e B, sali minerali come zinco, iodio e rame. Si assorbe velocemente ed è un ottimo antiossidante e antirughe.

: perfetto per chi soffre di cellulite, psoriasi e acne, è composto da vitamina E e B, sali minerali come zinco, iodio e rame. Si assorbe velocemente ed è un ottimo antiossidante e antirughe. Olio di rosa : è indicato per le pelli secche che tendono a mostrare più facilmente rughe o cicatrici. Si arricchisce con vitamina A ed E per dei poteri antiossidanti e rigeneranti. Contiene acidi grassi essenziali come omega 6 e betacarotene.

: è indicato per le pelli secche che tendono a mostrare più facilmente rughe o cicatrici. Si arricchisce con vitamina A ed E per dei poteri antiossidanti e rigeneranti. Contiene acidi grassi essenziali come omega 6 e betacarotene. Olio di avocado : presenta molti benefici, garantendo alla pelle idratazione e un'azione rigenerante. Contiene vitamine A, D ed E.

: presenta molti benefici, garantendo alla pelle idratazione e un'azione rigenerante. Contiene vitamine A, D ed E. Olio di macadamia : è ottimo per contrastare la pelle secca, le smagliature e le cicatrici. Si tratta di un concentrato di vitamina B1 e B3, ferro, magnesio e acido oleico e palmitoleico. Spicca inoltre per le sue proprietà antiossidanti.

: è ottimo per contrastare la pelle secca, le smagliature e le cicatrici. Si tratta di un concentrato di vitamina B1 e B3, ferro, magnesio e acido oleico e palmitoleico. Spicca inoltre per le sue proprietà antiossidanti. Olio di germe di grano : risulta efficace per contrastare le rughe, ridando elasticità all'epidermide. Si arricchisce con vitamina E, oligominerali, minerali e aminoacidi essenziali, assicurando delle proprietà nutritive e rivitalizzanti.

: risulta efficace per contrastare le rughe, ridando elasticità all'epidermide. Si arricchisce con vitamina E, oligominerali, minerali e aminoacidi essenziali, assicurando delle proprietà nutritive e rivitalizzanti. Olio di riso : preferibile soprattutto in caso di pelle secca, ha un'azione lenitiva e addolcente che rende l'idratazione più delicata.

: preferibile soprattutto in caso di pelle secca, ha un'azione lenitiva e addolcente che rende l'idratazione più delicata. Olio di baobab: poco conosciuto, è un concentrato di idratazione e nutrizione. È ideale per pelli mature e soggette a smagliature, rossori, irritazioni, eczemi e micosi. Si arricchisce con acidi grassi, silicio e vitamine A, C ed E, rendendo la cute elastica e vellutata.

Proprietà

L'olio per il corpo è un ottimo alleato nella beauty routine, specialmente se si ha una pelle secca o danneggiata. Grazie alle sue proprietà idratanti e nutrienti, contrasta secchezza e disidratazione: penetra in profondità e forma una barriera idrolipidica sulla superficie cutanea. Ciò aiuta anche a tonificare ed elasticizzare la pelle, aiutando a prevenire e ridurre smagliature e cicatrici. Le formulazioni ricche di vitamine garantiscono un'azione protettiva e antiossidante, consentendo di contrastare l'invecchiamento cutaneo. Molti brand sfruttano un mix di diversi tipi di oli per apportare ancora più benefici sulla pelle.

Tipo di pelle

Prima di acquistare un olio per il corpo, è necessario capire quale sia il più adatto al nostro tipo di pelle. È meglio evitare di scegliere un prodotto top che non risponde poi alle nostre esigenze cutanee.

Pelle secca : gli oli per il corpo in genere sono pensati proprio per idratare un'epidermide di questo tipo. Qualsiasi tipo di olio fa quindi al caso vostro.

: gli oli per il corpo in genere sono pensati proprio per idratare un'epidermide di questo tipo. Qualsiasi tipo di olio fa quindi al caso vostro. Pelle grassa : preferite oli dalla texture leggera e che non incrementino la produzione di sebo. Formulazioni a base di acido linoleico e acido grasso omega 6 sono l'ideale.

: preferite oli dalla texture leggera e che non incrementino la produzione di sebo. Formulazioni a base di acido linoleico e acido grasso omega 6 sono l'ideale. Pelle con cicatrici o bruciature : orientatevi invece verso le concentrazioni di acido palmitoleico, di cui il corpo è poco fornito con l'avanzare dell'età. Questo acido infatti ha un potere rigenerante che ripara la cute.

: orientatevi invece verso le concentrazioni di acido palmitoleico, di cui il corpo è poco fornito con l'avanzare dell'età. Questo acido infatti ha un potere rigenerante che ripara la cute. Pelle matura: in questo caso è necessario puntare su elementi ricchi come l'acido oleico per riparare i segni del tempo e i danni provocati dal sole.

Profumazione

Gli oli per il corpo possono contenere elementi che conferiscono al prodotto una profumazione piacevole. A seconda degli ingredienti principali, la fragranza potrà essere più fresca, delicata o inebriante. Potrete scegliere note floreali o agrumate per rilassare il vostro corpo.

Formato

Acquistare un olio corpo per la prima volta può risultare difficile, ma in commercio esistono tanti formati. Per darvi la possibilità di provare il prodotto e non sprecarlo, potete orientarvi verso i formati più piccoli. Se invece già conoscete l'olio per il corpo, sarebbe meglio acquistare confezioni large come da un litro per risparmiare economicamente. Si presentano spesso in packaging in vetro, ideali per conservare la temperatura dell'olio, o dai colori scuri, ottimi per mantenere intatte le proprietà.

Diversi usi

L'olio corpo è un ottimo alleato nella lotta alla disidratazione della pelle e non solo. In base all'utilizzo che se ne vuole fare, questo prodotto può essere impiegato in diversi modi. Optate per un olio di mandorla dolce se volete contrastare le smagliature e rendere più sano l'aspetto di capelli, ciglia e sopracciglia. Alcuni oli, come quello di rosa, possono essere utili anche durante la manicure per trattare cuticole e unghie. Ma non finisce qui. Anche l'aromaterapia si può avvalere dell'olio di argan per conferire maggior benessere. Infine, l'olio di cocco funge da ottimo struccante.

Marca

Quando si tratta di acquistare un prodotto beauty che va a contatto con la pelle, vi suggeriamo di affidarvi alle marche più affermate nel settore. Nuxe, Naissance e Clarins sono solo alcuni tra i migliori brand che offrono oli corpo di qualità. Molte altre aziende beauty si stanno facendo valere nel corso degli anni, proponendo prodotti che non vanno sottovalutati.

Prezzo

Gli oli per il corpo sono reperibili in commercio a prezzi differenti che variano a seconda delle proprietà, del formato e soprattutto del brand. I prodotti low cost sono reperibili anche a meno di 10 euro, mentre in media costano intorno ai 15/20. Gli oli più cari, invece, possono superare anche i 40 euro.

Come e perché usare l'olio corpo

Per ottenere il miglior risultato, occorre che l'olio venga applicato secondo un metodo ben preciso, pensando prima di esfoliare la pelle così il prodotto potrà penetrare più facilmente. Il momento migliore per applicare l'olio corpo è dopo una doccia o un bagno quando la pelle è ancora umida. Basta versare poche gocce e distribuirle con dei massaggi circolari che partono dal basso verso l'alto, prestando più attenzione a punti come talloni e gomiti in quanto tendono ad assorbire più rapidamente il prodotto. Seguendo questo metodo, l'olio corpo riuscirà a penetrare meglio senza lasciare fastidiosi residui di grasso sulla pelle e i vestiti. Coloro che hanno poco tempo da dedicare a questo momento beauty, invece, possono sempre optare per un olio corpo secco dalla texture più leggera e meno unta. In caso di pelle particolarmente secca e squamata, potreste pensare di usare l'olio corpo anche prima e durante la doccia al posto del bagnoschiuma.

Usare l'olio corpo nel modo migliore è un ottimo inizio, ma bisogna capire anche quando farlo. La frequenza delle applicazioni non va assolutamente sottovalutata se si vogliono vedere i risultati sperati. È bene applicare l'olio corpo tutti i giorni oppure ogni 12 ore in caso si stia seguendo un trattamento particolare come quello antismagliature. Vi consigliamo comunque di seguire le indicazioni del singolo prodotto acquistato per trarne i migliori benefici.

Ottimo alleato per contrastare la pelle secca, l'olio corpo ha il principale compito di idratare e proteggere la pelle. Possiede anche un'azione antiossidante per evitare l'invecchiamento cutaneo e tonifica l'epidermide. Sono spesso utilizzati per seguire dei trattamenti specifici come eliminare o prevenire le smagliature grazie alle proprietà elasticizzanti e rassodanti. Per ottenere questi benefici, si consiglia di scegliere oli corpo biologici. Assicuratevi quindi che siano stati estratti con spremitura a freddo che non coinvolga alcun tipo di calore nel processo di produzione, altrimenti le proprietà potrebbero essere state alterate.