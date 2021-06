I trucchi waterproof sono dei cosmetici con una formula a lunga tenuta resistenti all'acqua, al cado e al sudore.

Utilizzati soprattutto in estate, sono un vero e proprio must have per tutte le donne che desiderano avere un make up perfetto anche al mare, in spiaggia, in piscina, ma non solo. Questi prodotti possono essere applicati anche in inverno, per evitare che la pioggia possa rovinare il trucco o in palestra, durante gli allenamenti, o quando si praticano sport come il nuoto sincronizzato.

Tra tutti i prodotti waterproof disponibili in commercio, quelli cremosi o in gel sono sicuramente più resistenti all'acqua rispetto, ad esempio, a quelli in polvere.

Per realizzare un trucco waterproof i trucchi indispensabili sono sicuramente il mascara, l'eye-liner e anche la matita per sopracciglia, per uno sguardo dall'effetto intenso e definito che duri tutto il giorno.

Per una base, invece, il fondotinta e il correttore sono ideali per avere un incarnato uniforme e coprire piccoli inestetismi, come occhiaie e discromie. Un suggerimento è quello di scegliere un prodotto con una percentuale di protezione solare, in modo da proteggere la pelle utilizzando un unico prodotto, senza dover prima applicare la crema protettiva.

Per le labbra, infine, è meglio optare per tinte a lunga tenuta e matite che siano anche idratanti perché, soprattutto in estate, è importante scegliere dei trucchi che secchino le labbra, una delle parti del viso maggiormente esposte ai raggi solari.

Ecco quali sono i migliori trucchi waterproof, utili per realizzare un make up completo e che duri a lungo, selezionati tra i prodotti proposti da marche note del settore, come Kiko, L'Oreal e Maybelline.

I migliori prodotti waterproof del 2021

Di seguito abbiamo selezionato 12 prodotti per realizzare un trucco waterproof completo, come il mascara, l'eye-liner, l'ombretto, il fondotinta ma non solo, scelti tenendo in considerazione la loro efficacia, la loro resistenza all'acqua, le recensioni degli utenti e le marche.

1. Maybelline New York Ciglia sensazionali

Il mascara Ciglia sensazionali di Maybelline New York è volumizzante ad alta definizione. Ha un pratico applicatore moltiplica-ciglia con 6 tipologie di setole, che aprono le ciglia per uno sguardo più definito. Lo scovolino in silicone è curvo e garantisce un'applicazione perfetta, senza grumi. La formula è arricchita con l'olio di rosa e da pigmenti neri intensi, per un risultato waterproof a lunga durata.

Pro: la formula è leggera e garantisce un'apertura "a ventaglio" delle ciglia. Dura a lungo, non forma grumi e ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto.

2. Rimmel Exaggerate

La matita occhi Exaggerate a lunga tenuta di Rimmel è automatica ed ha una mina reatraibile con il pennellino per sfumare incluso. La texture è pigmentata e ha un colore intenso già dalla prima applicazione. Grazie al pennellino sfumatore è possibile applicarla sia come eyeliner, per una linea dal tratto sottile e preciso, che sfumato, per un effetto più delicato. Può essere applicata sia sopra la palpebra che nella rima interna dell'occhio, garantendo un effetto waterproof e a lunga tenuta.

Pro: la punta mantiene sempre la stessa forma, permettendo una facile e precisa applicazione. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: nonostante si tratti di un prodotto dalla lunga tenuta, alcuni utenti Amazon hanno notato che, se applicata sfumata, tende a durare di meno.

3. Rimmel London Eyeliner Exaggerate Liquid

L' eye-liner Exaggerate Liquid di Rimmel London è un prodotto liquido con pigmenti intensi dal finish luminoso. Ha un pennello di precisione in feltro rigido che aiuta a disegnare una linea definita. Si tratta di un eye-liner in grado di resistere anche durante le lunghe sessioni di allenamento. Ha un'asciugatura rapida ed è dermatologicamente testato, ideale anche per gli occhi più sensibili.

Pro: ha un'asciugatura rapida e consente di realizzare sia delle linee sottili che più doppie, a seconda del tipo di trucco che si vuole realizzare.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato qualche difficoltà nell'applicazione con il pennello rigido, nonostante si tratti della tipologia più semplice da utilizzare per l'applicazione dell'eye-liner.

4. Collistar ombretto waterproof

L' ombretto waterproof Collistar è ideale per donare colore e luminosità allo sguardo, sia al mare che in piscina. È a stylo e a lunga tenuta, per un effetto sfumato sugli occhi dal colore intenso e brillante. Ha una texture leggera e setosa e si applica facilmente. Per chi non rinuncia al trucco neppure quando fa sport, questo ombretto è perfetto anche per resistere agli sport acquatici, come il nuoto sincronizzato.

Pro: è luminoso e a lunga durata. Si sfuma facilmente grazie alla texture setosa. Ideale anche per gli occhi più sensibili.

Contro: la punta di questo ombretto, leggermente doppia, ha causato qualche piccola difficoltà nell'applicazione. Tuttavia, basta solo un po' di pratica per riuscire a stendere l'ombretto senza problemi.

5. Joyjorya matita per sopracciglia waterproof

La matita per sopracciglia waterproof di Joyjorya ha due punte ritraibili: da un lato è estremamente sottile, per un'applicazione di precisione, mentre dall'altro è a forma piatta. È molto semplice da utilizzare e richiede pochi passaggi: per prima cosa bisogna rifinire le sopracciglia con un pennello o con le dita, poi si può disegnare il contorno e, infine, riempire i punti scoperti. Questo trucco waterproof è ottimo per delle sopracciglia perfette anche nelle giornate più calde.

Pro: la doppia punta consente un'applicazione più semplice e precisa. Dura a lungo e non crea sbavature.

Contro: il colore di questo specifico prodotto potrebbe risultare un po' chiaro per chi ha la pelle scura, ma online sono disponibili diverse tonalità.

6. L'Oréal Paris Infaillible 24H

Il fondotinta Infallible waterproof L'Oreal Paris è cremoso, a lunga tenuta e garantisce un'elevata coprenza. Ha una formula idratante con oli protettivi, vitamina E, protezione SPF 25 e pigmenti all'acido ialuronico che sono in grado di formare una base resistente al sudore e che contrasta l'eccesso di sebo per tutta la giornata. È ideale per coprire le imperfezioni, assicurando zero sbavature e un effetto matte. Utilizza la tecnologia waterproof e co-resistium, che permette di ottenere una copertura completa senza seccare la pelle. È disponibile in 12 nuance, dalla più chiara alla più scura.

Pro: è leggero, traspirante e mask-friendly. Ha un'ottima coprenza ma è leggero sulla pelle e lascia l'incarnato luminoso e fresco.

Contro: nonostante si tratti di un prodotto consigliato per pelli miste o grasse, può essere utilizzato anche sulla pelle secca semplicemente utilizzando una spugnetta bagnata.

7. NYX Can't Stop Want Stop

NYX Can't Stop Want Stop è un prodotto waterproof ad alta coprenza. Ha un finish matte con una texture leggera e cremosa. Garantisce fino a 24 ore di tenuta ed illumina il viso, correggendo le imperfezioni. Si tratta di un correttore in crema realizzato con una formulazione vegana. Ha una funzione multiuso in quanto può essere applicato come correttore copri occhiaie, come correttore di imperfezioni della pelle e come base per il couturing in determinate zone del viso. Inoltre, è waterproof, quindi garantisce lunga tenuta anche nelle giornate più calde. È disponibile in 24 tonalità.

Pro: perfetto per correggere le imperfezioni, coprire le occhiaie, illuminare il viso e realizzare un cotouring. Ha un'ottima coprenza dal finish matte.

Contro: se utilizzato con troppa frequenza potrebbe seccare leggermente alcune zone particolarmente delicate, come quella del contorno occhi.

8. Karitè Liquid Blusher

Il Liquid Blush di Karité è un prodotto in crema e si adatta alla perfezione all'incarnato della pelle. Ha una texture delicata e setosa, che si stende con le dita, picchiettando una piccola quantità di prodotto sul viso. È molto delicato e crea un effetto naturale e a lunga tenuta, grazie alla formulazione waterproof.

Pro: ideale anche per le pelli più secche. Ha un design compatto che lo rende pratico da portare in ogni occasione.

Contro: l'utilizzo di questo blush è consigliato per chi non ha la pelle grassa e che tende a diventare frequentemente lucida.

9. Rimmel Natural Bronzer

Natural Bronzer di Rimmel London è una terra abbronzante compatta che crea un effetto pelle "baciata dal sole", rendendo ancora più bella l'abbronzatura o conferendo maggiore colorito all'incarnato, anche in inverno. Infatti, si può utilizzare sia per realizzare un contouring che come terra per colorare il viso. Ha una formula resistente all'acqua leggera e setosa per un make up perfetto e senza macchie.

Pro: ha una lunga tenuta, fino a 10 h e ha una protezione per i raggi solari SPF 15.

Contro: alcuni utenti non hanno apprezzato la finitura opaca.

10. Kiko Glow Fusion

Il Glow Fusion di Kiko è un illuminante liquido e a lunga tenuta. Ha una formula realizzata con perle riflettenti in grado di donare luminosità all'istante. Ha una texture fluida con un finish metallico. Si può modulare l'intensità in base al tipo di applicazione: picchiettare con le dita o stendere con un pennello.

Pro: rende la pelle luminosa dall'effetto naturale e super glow. Può anche essere aggiunta una goccia nel fondotinta per un effetto luminoso su tutto il viso. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: non sono state identificate particolari criticità e tutti gli utenti Amazon risultano soddisfatti dell'acquisto.

11. Maybelline New York Super Stay

New York Super Stay di Maybelline New York è una tinta labbra caratterizzata daun finsh matte vellutato. Garantisce 16 ore di tenuta grazie alla formula ad inchiostro elastico arricchita con pigmenti concentrati per un colore intenso. Ha un applicatore a punta per tracciare delle linee precise. Ha un'asciugatura rapida e può essere rimosso con uno struccante bifasico.

Pro: si applica facilmente grazie al pennello con la punta sottile, che aiuta anche ad evitare sbavature. È no trasnfer e a lunga tenuta.

Contro: se si hanno le labbra particolarmente delicate e che tendono a seccarsi facilmente, si consiglia di utilizzare un burro cacao prima dell'applicazione del prodotto.

12. Max Factor Colour Elixir Lip Liner

La matita labbra Colour Elixir Lip Liner di Max Factor ha una texture delicata e aiuta ad ottenere un contorno labbra definito. Può essere anche sfumata con un pennellino sul resto delle labbra per garantire un colore intenso e resistente. Ha una formulazione facile da stendere e arricchita da agenti ristrutturanti in grado di non seccare le labbra. Ideale per la piscina e per il mare, per donare corposità alla labbra, senza esagerare.

Pro: la texture è morbida e si stende facilmente, senza creare sbavature. Ha un tratto preciso, scorrevole e molto pigmentato.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero gradito un colore più intenso nonostante questa matita riesca comunque a definire il contorno labbra alla perfezione. Basta procedere con più di una applicazione per ottenere un effetto maggiore.

Altri prodotti per realizzare un trucco waterproof

Per realizzare un trucco waterproof che sia effettivamente resistente ad una calda giornata al mare è preferibile utilizzare alcuni prodotti utili per fissare meglio il make up. Di seguito troverete quattro prodotti indispensabili per ottimizzare l'effetto dei trucchi waterproof: un mascara top coat per le ciglia, un primer per ombretto, un primer viso e uno spray fissante per il trucco. Scopriamoli insieme.

KIKO Building Base Coat Mascara

Building Base Coat di Kiko è un mascara top coat intensificatore di volume, ideale come base per il mascara per garantire una tenuta maggiore. Ha una formula cremosa, realizzata con polveri volumizzanti. Lo scovolino è a forma triangolare e consente una facile applicazione, senza la formazione di grumi. Dopo averlo applicato è molto più semplice stendere il mascara, che scorre con facilità tra le ciglia.

Pro: ideale sia per fissare meglio il mascara che per donare maggiore volume. Lo scovolino è studiato perfettamente per districare tutte le ciglia.

Contro: secondo alcuni utenti il top coat potrebbe restare visibile dopo l'applicazione del mascara, ma basta utilizzare la giusta quantità di prodotto per evitare che si noti.

NYX Proof It!

Proof It! di NYX è un primer per ombretto che va applicato sulla palpebra per garantire una resa maggiore del trucco, intensificare il colore e, ovviamente, rendere l'ombretto waterproof. Ha una formula semitrasparente che previene le sbavature, facilita l'applicazione del trucco e gli consente di durare per diverse ore. L'utilizzo è davvero molto semplice: occorre prelevare un po' di prodotto attraverso l'apposito applicatore, lasciare asciugare per qualche secondo e procedere con l'applicazione dell'ombretto. Si presenta con una tonalità rosata, ma una volta steso diventa trasparente.

Pro: Proof It! Si caratterizza per la sua consistenza cremosa e la sua formulazione leggera. Si presenta con una tonalità rosata, ma una volta steso diventa trasparente.

Contro: questo prodotto di NYX crea un effetto leggermente bagnato e, di conseguenza, potrebbe richiedere qualche secondo in più per l'asciugatura.

L'Oreal Paris Infallible Mattefying Base

Il primer viso Infallible L'Oreal è un gel che prepara la pelle prima dell'applicazione del fondotinta, consentendo una maggiore durata del make up. Leviga la pelle, riduce le imperfezioni e i pori, aumentano la lucentezza e l'uniformità dell'incarnato. Facilita l'applicazione del fondotinta, per una make up viso perfetto tutto il giorno. Si applica con un movimento circolare verso l'esterno, fino a completo assorbimento.

Pro: è un'ottima base per il trucco dalla texture opaca perfetta, ideale per chi ha pelli grasse o miste.

Contro: non è consigliato per chi ha la pelle secca.

Make Up Forever Mist & Fix

Lo spray fissante Make Up Forever è leggero e senza alcol, ideale per tutti i tipi di pelle. Consente di fissare maggiormente il trucco e si applica dopo aver terminato il make up. La formulazione è arricchita con un estratto di alghe marine per proteggere la pelle dai danni esterni causati dal clima, l'inquinamento e sostanze irritanti. Dona una sensazione piacevole di freschezza dopo l'applicazione.

Pro: è facile da applicare e si assorbe velocemente. Ha una formulazione senza alcol adatta a tutti i tipi di pelle.

Contro: è costoso, ma è studiato per rispettare la pelle e garantire una lunga tenuta.

Quali prodotti utilizzare per rimuovere il trucco waterproof

La domanda più frequente che ci pone quando si parla di trucco waterproof è: quali sono i prodotti più adatti per rimuoverlo? Non tutti gli struccanti, infatti, sono in grado di eliminare completamente il trucco a lunga tenuta. Bisogna, quindi, optare per dei prodotti con una composizione oleosa che sono in grado di eliminare, con una sola passata, ogni residuo di make up. Ecco quali prodotti vi consigliamo per struccarsi quando si utilizzano trucchi waterproof.

Purobio struccante bifasico

Lo struccante bifasico Purobio ha una formulazione completamente biologica, composta da ingredienti naturali come l'olio di girasole, il succo di mela, l'olio di olivello spinoso, la glicerina vegetale, lo zucchero di canna, l'olio di ricino e la vitamina E. È in grado di eliminare con una sola passata tutti i residui di trucco, rispettando il pH della pelle.

Pro: è molto delicato sugli occhi e non irrita. È in grado di struccare il trucco waterproof in una sola passata. È completamente naturale e adatto ad ogni tipo di pelle.

Contro: è un prodotto efficace e sicuro. Al momento, tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto.

NIVEA MicellAIR

Le salviette struccanti NIVEA MicellAIR sono ideali per una pulizia profonda anche quando si è in viaggio. Queste salviette utilizzano la tecnologia micellare, agendo come un magnete e catturando lo sporco e l'eccesso di sebo. Non necessitano di risciacquo e sono in grado di pulire efficacemente occhi, viso e labbra.

Pro: è ideale per un viaggio e per struccarsi in facilità ovunque ci si trovi, infatti non è necessario nemmeno il risciacquo.

Contro: al momento tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto e dell'efficacia di questo prodotto.