Le migliori scarpe da scoglio del 2022: recensioni e classifica Le scarpe da scoglio sono degli accessori che non possono mancare nella valigia di chi è amante delle spiagge rocciose e delle insenature da esplorare. Possono però essere utili anche per una giornata in piscina o in barca, per prevenire i funghi e le scottature. Scegliere il modello giusto, però, non è semplice. Attraverso questa guida vogliamo aiutarvi a fare il punto dei dettagli che fanno la differenza e rendono una scarpa da scoglio la migliore.

Avere delle buone scarpe da scoglio è importante per quei vacanzieri che amano il mare ma prediligono scogli e pietre. La roccia può essere appuntita, scheggiata, scivolosa o ospitare granchi o ricci di mare. Capite bene, dunque, che camminare a piedi scalzi può risultare pericoloso.

Le scarpe da scoglio, dunque, sono un tipo di calzatura che aiutano a godersi le vacanze e i momenti di relax in totale sicurezza e senza correre rischi inutili, come tagli, ferite o cadute. Inoltre, una buona scarpa da scoglio protegge il piede anche dall'eccessivo calore accumulato dalla pietra o dalla sabbia bollente, che può essere causa di fastidiose scottature.

Scegliere il giusto paio di scarpe per le vacanze non è cosa da poco. Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione, come ad esempio il materiale. Le scarpe da scoglio sono realizzate in materiali tecnici come il neoprene, la plastica o la gomma: ciascun materiale fornisce un diverso grado di comfort, assicura la giusta stabilità su superfici taglienti o scivolose e protegge il piede dal contatto con sostanze urticanti.

Su internet se ne trovano davvero tanti modelli e tante tipologie. Vi basta dare un'occhiata alle scarpe da scoglio su Amazon per farvi un'idea di quanto sia vasta la scelta. Cerchiamo quindi di addentrarci in questo mondo insieme e arrivare alla scelta del modello più adatto alle nostre esigenze con consapevolezza.

Le 12 migliori scarpe da scoglio del 2022

Dopo aver capito perché e come utilizzare le scarpe da scoglio e prima di analizzare quali sono i dettagli che rendono un paio migliore di un altro, vediamo insieme quali sono i modelli del momento. Tra tutti quelli disponibili ne abbiamo selezionati 12, sulla base di quelli definiti più comodi, più funzionali e migliori dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo.

1. Seac Sand

Le scarpe da scoglio con il miglior rapporto qualità/prezzo

scarpe da scoglio Seac Sand

Le scarpe da scoglio Seac Sand sono utili per muoversi sugli scogli e sulle pietre, ma anche per fare attività sportive durante il resto dell'anno: sono comode, ad esempio, per chi utilizza la cyclette. Sono molto comode e leggere, si asciugano facilmente e calzano come delle normali scarpe. Aderiscono perfettamente al piede, in modo da consentire movimenti senza alcun tipo di intralcio. La chiusura è posta sulla caviglia, nella parte posteriore. Questo facilita la stretta, ma non intralcia il movimento. Il rapporto qualità/prezzo risulta essere ottimale.

Pro: essendo un modello utile sia per le attività da mare che per la palestra, potrebbe essere un acquisto da sfruttare tutto l'anno. Quindi, ad un prezzo non elevato, potrete avere un prodotto di qualità da usare in qualsiasi momento.

Contro: per avere maggiore sicurezza, alcuni utenti consigliano di sostituire la soletta interna con una più doppia e aderente. Molto dipende, però, dalla necessità personale.

2. Saguaro

Il marchio garanzia di qualità

Scarpe da scoglio Saguaro

Le scarpe da scoglio di Saguaro sono ultraleggere e traspiranti, perchè realizzate con sistema Quick Dry; sono molto flessibili e confortevoli. Si indossano facilmente, grazie anche all'aiuto posto sul tallone. La suola in gomma è resistente e di alta qualità, oltre ad essere antiscivolo. La chiusura è elastica e le scarpe calzano in maniera precisa e perfetta. Sono utilizzabili sia fuori che dentro l'acqua. Si asciugano in pochissimo tempo.

Pro: molti utenti consigliano queste scarpe non solo per muoversi sugli scogli o sulle pietre, ma anche per praticare attività con l'aerobica o lo yoga. Si tratta, quindi, di un prodotto sfruttabile in ogni occasione. Inoltre, questo modello ha un design molto più curato e accattivante di altri modelli.

Contro: fino a questo momento, nessuno, tra coloro che hanno già fatto uso di queste scarpe, ha esposto lamentele.

3. Arena

Le scarpe da scoglio alla moda

Scarpe da scoglio alla moda a marchio Arena

Le scarpe da scoglio a marchio Arena sono realizzate in tessuto sintetico, sia internamente che esternamente. Si tratta di un modello molto semplice e facile da indossare perché non prevede nessun tipo di chiusura, ma può essere infilata in pochi secondi. Sono scarpe traspiranti, quindi il piede non suda, anche durante le giornate più calde. Inoltre, la buona traspirabilità consente di allontanare anche eventuali cattivi odori. La loro presa è ottima, rimangono salde e stabili anche sulle superfici peggiori.

Pro: queste scarpe sono ideali per qualsiasi tipo di attività, perché sono comode, si asciugano rapidamente e offrono una grande stabilità, permettendo di muoversi rapidamente su qualsiasi tipo di superficie. Inoltre, l'elevata traspirabilità è un fattore da non sottovalutare, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Contro: alcuni utenti hanno notato che i sassolini più piccoli potrebbero comunque entrare nella scarpa, ma nonostante questo è valutata come un'ottima soluzione.

4. Cressi

Le migliori scarpe da scoglio trasparenti

Scarpe da scoglio trasparenti a marchio Cressi

Le scarpe da scoglio di Cressi sono realizzate con materiali di qualità. Quello in foto è un modello con tomaia traforata e, quindi, molto traspirante. Calza perfettamente sia sugli uomini che sulle donne e sono disponibili anche numeri adatti ai più piccoli. Sono scarpe morbide, elastiche e leggere. La suola è antiscivolo. Vanno bene in spiaggia, sugli scogli, in piscina e in barca.

Pro: queste scarpe sono pensate per tutta la famiglia, infatti sono disponibili in tutte le varietà di numero e di grandezza. Inoltre, sono utilizzabili non solo in spiaggia o sugli scogli, ma anche in piscina e in barca, per prevenire il rischio di funghi e irritazioni.

Contro: alcuni utenti non apprezzano il design basic, che in realtà è quello che più adatto a non attirare calore e a garantire il massimo della qualità a livello di comfort e indossabilità.

5. Felove

Le scarpe da scoglio per adulti

Scarpe da scoglio da adulti Felove

Le scarpe da scoglio di Felove sono disponibili sia nella versione per uomini che per donne. Sono comode e leggere, sembrerà di non indossarle e vi permetteranno di svolgere qualsiasi tipo di attività, dalle immersioni al beach volley, passando per il pilates e il ciclismo. Si puliscono molto facilmente e, grazie all'aletta posta sulla parte posteriore, è possibile infilarle molto velocemente. Si adattano facilmente a qualsiasi forma del piede. La suola è realizzata con gomma antiscivolo.

Pro: gli utenti che le hanno acquistate, le hanno trovate scarpe effettivamente comode e leggere come da descrizione. Inoltre, hanno apprezzato molto anche la loro flessibilità, che permette di compiere tutti i movimenti senza alcun impedimento, garantendone al contempo stabilità e sicurezza.

Contro: alcuni utenti suggeriscono di fare attenzione alla misura, perché le scarpe di questo marchio hanno una calzata più stretta, quindi il numero potrebbe essere differente da quello a cui siete abituati.

6. Cressi Reef

Le scarpe da scoglio con la migliore suola antiscivolo

scarpe da scoglio Cressi Reef

Le scarpette Cressi Reef sono consigliate sia per gli adulti che per i bambini. Sono dotate di chiusura con velcro anti-sfilamento, che vi permette di regolare l'aderenza delle scarpe in base alla vostra comodità. La suola è antiscivolo e riesce a fare attrito e aderenza sul terreno, garantendo stabilità e sicurezza nei movimenti. Queste scarpe sono realizzate in neoprene e, per questo motivo, sono leggere e si asciugano facilmente. Inoltre, riescono anche ad isolare il piede a livello termico.

Pro: essendo scarpe molto leggere e che si asciugano facilmente, sono ben viste da coloro che ne fanno un uso massiccio soprattutto in acqua. Inoltre, l'isolamento termico previene il sudore e gli eventuali cattivi odori.

Contro: si consiglia di assicurare bene il velcro, per evitare che si apra durante l'utilizzo delle scarpe.

7. Saguaro con lacci

Le scarpe da scoglio più facili da assicurare

Le scarpe da scoglio di Saguaro nella versione con i lacci sono realizzate in neoprene e in gomma. Hanno le suole morbide, confortevoli ed elastiche, che rendono agevole qualsiasi movimento e sono antiscivolo, quindi adatte a qualsiasi tipo di terreno. Possono essere usate sia al mare che per altre attività e si asciugano molto rapidamente. Per garantire migliore aderenza, sono provviste di lacci, che aiutano a stabilizzare la calzatura.

Pro: grazie alla presenza dei lacci, la stabilità della scarpa aumenta notevolmente. Non si corre alcun tipo di rischio durante l'utilizzo, potrete muovervi sentendovi sempre sicuri. La suola antiscivolo aderisce perfettamente anche a superfici irregolari e difficili da gestire.

Contro: gli utenti consigliano di valutare il numero delle scarpe sulla base del fatto che devono aderire bene. Potrebbe essere necessario, quindi, acquistare un numero in meno.

8. Mares Equator

Le scarpe da scoglio alla caviglia

Mares Equator

Se avete paura che le scarpe si sfilino mentre nuotate o mentre camminate tra gli scogli, quello che vi serve è un paio alla caviglia, di quelli che si sfilano difficilmente; è il caso, ad esempio, del modello Equator di Mares, disponibile nelle taglie dalla 34 alla 43, per permettere di indossarle sia ai bambini che agli adulti. La suola è realizzata con materiale antiscivolo, mentre il resto della scarpa è realizzato in neoprene.

Pro: queste scarpe sono comode, facili da indossare e adatte sia ai bambini che agli adulti.

Contro: funzionanti ed ergonomiche, queste scarpe incontrano il favore di chi le indossa.

9. Pastaza

Le scarpe da scoglio con l'asciugatura rapida

Scarpe da scoglio Pastaza

Tra le caratteristiche più importanti da considerare prima di acquistare un paio di scarpe da utilizzare in acqua c'è la tempistica dell'asciugatura; è bene, infatti, che non imbarchino troppa acqua, non si appesantiscano e si asciughino rapidamente, per essere riposte nella borsa. A tal proposito, vi consigliamo le scarpe da scoglio di Pastaza. Sono disponibili in numerose varianti, sia per colore che per numero.

Pro: si tratta di scarpe realizzate con materiale di qualità, che non si rompono facilmente.

Contro: calzano più grandi delle scarpe da scoglio comuni, quindi si consiglia di prendere un numero in più.

10. Aquarapid

Le scarpe da scoglio utilizzabili anche in piscina

Scarpe da scoglio Aquarapid per mare e piscina

Le scarpe da scoglio di Aquarapid sono particolarmente versatili, perché potete utilizzarle sia per camminare sugli scogli e sulle pietre in mare che in piscina, per non scivolare sul bordo. Sono trasparenti e leggere, non si riempiono d'acqua facilmente e aderiscono perfettamente al piede, evitando incidenti mentre si cammina. Sono realizzate in PVC, quindi sono morbide e assecondano i movimenti.

Pro: leggere e morbide, vi permettono di muovervi senza stringere troppo o non farvi sentire sicuri.

Contro: ad oggi, tutti coloro che le hanno provate si dicono soddisfatti.

11. ZusFut

Le migliori scarpe da scoglio da uomo

scarpe da scoglio da uomo ZusFut

Le scarpe da scoglio di ZusFut sono pensate espressamente per gli uomini. L'esterno è realizzato in lycra e gomma, mentre la suola è interamente in gomma. La chiusura è assicurata tramite dei lacci che possono essere stretti fino al punto che si preferisce. Sono disponibili in colore nero e nelle misure dalla 39 alla 46.

Pro: la suola non è liscia ed è pensata per evitare di scivolare sul bagno e avere maggiore grip sul terreno anche nelle situazioni più difficili.

Contro: comode e di qualità, queste scarpe hanno raccolto solo recensioni positive.

12. Jomix

Le migliori scarpe da scoglio da donna

Scarpe da scoglio per donne Jomix

Al contrario, sono pensate espressamente per le donne le scarpe da scoglio di Jomix, economiche, ma comunque di qualità e sicure da indossare. Il rivestimento esterno è realizzato con materiale sintetico traforato che fa respirare il piede e non crea un ambiente umido, ma al tempo stesso lo mantiene isolato e asciutto. Non sono provviste di chiusura, si indossano come un calzino e aderiscono perfettamente al piede.

Come scegliere le scarpe da scoglio

Dare un'occhiata ai modelli migliori del momento ci ha aiutato anche a farci un'idea di quali sono le caratteristiche su cui porre l'attenzione quando si sceglie un paio di scarpe da utilizzare sugli scogli o in acqua. Vediamo queste caratteristiche più nel dettaglio.

Materiali

La prima cosa a cui bisogna fare attenzione è la qualità dei materiali. Una buona scarpa da scoglio deve essere resistente, ma al tempo stesso leggera e traspirante. In altre parole, deve avere un rivestimento esterno che non si logori facilmente a contatto con superfici irregolari, ma che sia anche traspirante e che si asciughi facilmente. Generalmente, le migliori in questo senso sono le scarpe in spugna neoprene o con la suola in gomma. La suola, in particolare, deve essere antiscivolo e deve avere una buona presa sulla superficie, per garantirvi stabilità e sicurezza.

Dimensioni

Un altro aspetto da considerare sono le dimensioni della scarpa. Per essere funzionale, una scarpa di questo tipo deve aderire perfettamente al piede. Questo significa che il numero deve essere preciso, non troppo piccolo, non troppo grande. Ma significa anche che la scarpa deve essere quanto più elastica possibile. Una scarpa elastica ha maggiore capacità di adeguarsi alla forma del piede ed è più facile da gestire. La presenza del velcro e dei lacci, infatti, potrebbe minare la stabilità del movimento, perché la scarpa potrebbe slacciarsi.

Design

Trattandosi di una scarpa, anche il design è importante. Si sa, anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi, oltre ad essere funzionale, la scarpa deve essere particolare e aggiungere qualcosa al vostro look, per permettervi di esprimervi sempre al massimo, anche in spiaggia. Fate attenzione solo ad una cosa: come è risaputo, i colori scuri attirano il calore. Quindi, utilizzare una scarpa scura per troppo tempo potrebbe non essere utile, soprattutto se si tiene a mente che anche le rocce sprigionano molto calore.

Come usare le scarpe da scoglio

Per far sì che siano utili, queste scarpe vanno utilizzate seguendo delle piccole accortezze.

Per prima cosa, se si sceglie un paio di scarpe che stringono maggiormente alla caviglia, è bene ricordarsi di sfilarle una volta usciti dall'acqua. Questo tipo di scarpa, infatti, attrae molto calore.

Inoltre è bene ricordarsi di asciugarsi bene i piedi prima di infilare le scarpe da scoglio. Queste scarpe vanno indossate senza calze. Quindi, avere il piede sudato o bagnato potrebbe rendere l'operazione difficoltosa. Evitate di utilizzare il borotalco prima di utilizzarle, perché, una volta in acqua, si creerebbe una fastidiosa poltiglia.