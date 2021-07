I robot lavapavimenti sono degli elettrodomestici intelligenti capaci di lavare ed asciugare autonomamente le superfici domestiche. Più evoluti dei robot aspirapolvere, nel caso in cui siano dei modelli ibridi, consentono anche di aspirare la polvere, prima di passare ad una pulizia più accurata.

Il funzionamento del robot lavapavimenti è molto semplice: una volta personalizzati i parametri riguardanti la quantità di detergente da utilizzare, il livello di pulizia da raggiungere e la mappatura degli ambienti domestici, i robot saranno in grado di muoversi e procedere all'igienizzazione e alla pulizia della casa autonomamente, per poi rientrare alla base una volta terminato il lavoro. In questo modo potrete risparmiare tempo sulle pulizie e, mentre il robot si occupa delle superfici di casa vostra, occuparvi di altre faccende o dedicarvi ad altre attività.

Cercando i robot lavapavimenti in vendita, è facile rendersi conto che i modelli tra cui scegliere sono numerosi. Tra i marchi più affidabili del momento troviamo senza dubbio Miele, Xiaomi e Dyson, ma ve ne sono anche tante altre valide, appartenenti a diverse fasce di prezzo.

Classifica dei 10 migliori robot lavapavimenti del 2021

Di seguito trovate le recensioni dei migliori robot lavapavimenti del 2021, con le quali andremo nel dettaglio di tutte le caratteristiche tecniche, i pro e i contro e i fattori che ne determinano il rapporto qualità/prezzo. Abbiamo selezionato le marche e i modelli del momento, selezionando i robot lavapavimenti con il miglior rapporto qualità prezzo, quelli con il più alto livello di tecnologia e quelli meglio recensiti dagli utenti che ne hanno già fatto uso.

1. iRobot Braava 390T

Partiamo con le recensioni dei miglior robot lavapavimenti, con quello prodotto da uno dei marchi più famosi del settori: iRobot. È un brand che più di tutti è entrato nell'immaginario comune per quanto riguarda questa tipologia di robot, e che con il Braava 390T conferma il suo predominio sul mercato. Si tratta di un robot aspirapolvere molto piccolo, leggero e potente, il che rende molto più semplice il trasporto in una delle tante stanze di casa.

Il suo funzionamento è guidato da un vero e proprio sistema GPS, chiamato NorthStar, con il quale il robot effettuerà una vera e propria mappatura dell'ambiente che andrà a pulire (attraverso dei cubi ad infrarossi che andranno posizionati negli angoli della casa), in modo da coprire tutta la superficie da pulire nel minor tempo possibile.

Il Braava 390T è in grado di pulire in due modalità: a secco (Swipe) e ad umido (Mop), entrambe selezionabili tramite i comandi integrati sul robot stesso. Chiaramente, proprio tornando ai consigli che vi ho dato prima, con la prima modalità non verrà utilizzata acqua, ma solo il panno in microfibra, mentre nella seconda modalità verranno spruzzati dell'acqua e del detersivo, che saranno poi asciugati dal panno.

Un'ulteriore punto a favore del Braava 390T è la possibilità di utilizzare dei normali panni usa e getta, acquistabili tranquillamente al supermercato, eliminando quindi totalmente la necessità di comprare degli accessori compatibili solo ed esclusivamente con il robot.

Pro: piccolo, leggero e molto potente, questo modello è il top della gamma in fatto di robot lavapavimenti.

Contro: alcuni utenti lamentano il fatto che l'elettrodomestico tenda ad incastrarsi negli spazi stretti. Per risolvere questo problema, è necessario rimuovere quanto più possibile gli ostacoli che potrebbe incontrare nel percorso.

2. Proscenic 850T

Se avete bisogno di un robot lavapavimenti ibrido, cioè in grado di aspirare e lavare, il Proscenic 850T potrebbe essere il prodotto che fa per voi. Si tratta di uno dei migliori robot lavapavimenti, considerando il rapporto qualità/prezzo, che integra un'ottima pompa elettrica per l'acqua, in grado di regolare ed ottimizzare la distribuzione del liquido. Inoltre, questo robot lavapavimenti si connette al WiFi di casa ed è controllabile tramite un'applicazione totalmente in italiano, disponibile sia per Android che per iPhone, ed integra una serie di sensori anti ostacoli che fanno il loro lavoro egregiamente.

Il Proscenic 811GB è in grado anche di aspirare lo sporco presente sul pavimento, e grazie all'applicazione per smartphone non solo darà la possibilità di programmarne il funzionamento automatico, ma si potrà anche impostare la quantità di acqua da utilizzare per inumidire il panno, in modo da ottimizzare tutte le sessioni di pulizia e gestire al massimo il serbatoio integrato.

Pro: grazie alla pompa presente nel meccanismo, è possibile regolare in maniera precisa la quantità d'acqua e la quantità di detergente da inserire nel robot.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato problemi nel collegare il dispositivo all'applicazione dedicata, ma è sufficiente disinstallarla e scaricarla nuovamente per risolvere.

3. Xiaomi 26199

Tra i marchi più affermati in fatto di robot lavapavimenti c'è Xiaomi. Il modello 26199 è ideale per chi cerca qualità, ma ha un budget non eccessivo. Si tratta di un robot ibrido, che consente di pulire il pavimento e di lavarlo. Il sensore LSD fa sì che il dispositivo si muova a 360°, memorizzando il percorso ed evitando eventuali ostacoli. Funziona tramite batterie agli ioni di litio, che hanno una lunga durata.

Misura ‎9,45 x 35 x 35 centimetri ed è disponibile in colore nero. Le impostazioni sono personalizzabili e modificabili anche tramite applicazione, scaricabile sia tramite sistema iOS che tramite sistema Android. Data la durata della batteria e la sua potenza, consente di pulire fino a 180 metri quadri alla volta. Nella confezione sono compresi due diversi tipi di spazzola per la pulizia preliminare e due panni in microfibra. In questo modo potrete adattare gli accessori a vostra disposizione al tipo di pavimento.

Pro: si tratta di un robot di alta qualità disponibile ad un prezzo accessibile a tutti, che consente di ottenere un buon risultato senza spendere una cifra eccessiva.

Contro: fino a questo momento, tutti coloro che hanno provato ad utilizzare questo elettrodomestico si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto.

4. iLife V5s Pro

Nella scelta dei migliori robot lavapavimenti disponibili in commercio, di certo non può mancare l'iLife V5s Pro, il più economico della nostra lista e probabilmente quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Anch'esso è un robot lavapavimenti ibrido, in grado quindi di aspirare e di lavare, che però utilizza un serbatoio d'acqua esterno ed è venduto ad un prezzo davvero molto interessante (inferiore ai 200 euro su Amazon). Al contrario dei modelli trattati fino ad ora, il prezzo più basso è dovuto all'impossibilità di creare mappature dell'ambiente circostante e dal relativo processo di pulizia più "casuale".

Resta comunque un ottimo dispositivo, con un'autonomia in grado di consentire una pulizia completa della propria abitazione, al termine della quale il robot tornerà alla propria base per la ricarica.

Che vuol dire serbatoio esterno? Detto fatto: l'iLife V5s Pro non è in grado di pulire e aspirare contemporaneamente. Qualora si volesse aspirare oppure, viceversa, pulire, sarà necessario sostituire il serbatoio del robot. Di conseguenza dovrete aspettare che il robot finisca prima di tutto il ciclo di aspirazione, fargli fare un piccolo pit-stop per ricaricare la batteria, sostituire il serbatoio e dare il via al processo di lavaggio dei pavimenti. Certo, è una soluzione meno comoda rispetto agli altri modelli, ma le performance sono davvero molto efficaci.

Pro: seppur tecnologico, questo apparecchio è semplice e intuitivo da utilizzare, alla portata anche di chi non è avvezzo all'utilizzo di apparecchi funzionanti tramite internet.

Contro: il dispositivo non è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente e necessita di una pausa tra un'operazione e l'altra, ma i tempi di pulizia rimangono comunque brevi.

5. ECOVACS Robotics DEEBOT 605

Continuiamo la nostra lista con questo robot di ECOVACS Robotics, un modello capace sia di aspirare la polvere, sia di lavare i pavimenti. Grazie alle 4 diverse modalità di pulizia questo elettrodomestico è capace di rimuovere efficacemente anche lo sporco più ostinato da qualsiasi tipologia di pavimento, anche dalle superfici in legno o piastrellate. La modalità "Max Mode", inoltre, lo rende l'ideale per tutti coloro che hanno degli animali in casa, dal momento che aspira dai tappeti peli di animali domestici.

Dotato di sensore anti-caduta e di sensore anti-collisione può essere utilizzato tranquillamente anche negli ambienti dove sono presenti scale e/o gradini, perché la presenza di queste tecnologie evita che si ribaldi o che urti contro ostacoli che possono danneggiarlo.

Da segnalare è anche la presenza della funzionalità smart "Ricarica automatica", che fa "capire" al robot che la carica non è sufficiente per completare la pulizia e gli "comunica" di tornare autonomamente alla base per ricaricarsi: solo una volta carico, l'elettrodomestico riprenderà il lavoro.

Pro: i potenti sensori di cui dispone lo rendono ideale per chi ha una casa su due piani o ambienti in cui ci sono ostacoli non removibili.

Contro: tutte le recensioni rilasciate su questo apparecchio sono positive, il consiglio è quello di procedere con l'acquisto.

6. Rowenta RR6971

Anche Rowenta RR6971 è un modello particolarmente apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato, dal momento che aspira lo sporco e lava il pavimento nello stesso tempo. Le ottime performance di questo elettrodomestico sono garantite dall'azione combinata della spazzola motorizzata attiva e di due spazzole laterali, pensate per raggiungere e pulire qualsiasi punto della casa, anche gli angoli più difficili. Il potente flusso d'aria, inoltre, raccoglie con estrema facilità la polvere dalle superfici, anche quelle dure.

La sua efficacia è assicurata anche dalla presenza di 3 modalità di pulizia da impostare a seconda delle aree da pulite: "Random" per le zone più "complesse" e difficili da raggiungere, "Randoom Room" per delle sessioni di pulizia più rapide da soli 30 minuti e, infine, "Edge", ideale per i bordi delle pareti ed il battiscopa.

Anche questo elettrodomestico firmato Rowenta è dotato di sensore anti-caduta per evitare che si ribaldi nel momento in cui incontra sul suo percorso scale e/o gradini.

Pro: l'azione simultanea di tre spazzole garantisce una pulizia approfondita, che renderò ancora più efficace il momento del lavaggio.

Contro: questo modello non è comandabile tramite app, ma il telecomando è comodo e funzionale.

7. IKOHS Netbot S15

IKOHS Netbot S15 è un robot aspirapolvere professionale dotato di ben 4 funzionalità: aspira la polvere, spazza, lava ed asciuga, grazie al panno integrato, qualsiasi tipologia di superficie.

La sua potente turbina, dotata di tecnologia Max Power, ottimizza e massimizza la potenza di aspirazione riuscendo a rimuovere tutte le tipologie di sporco, anche quello più ostinato, con una ridotta rumorosità (meno di 60 Decibel). Nonostante sia molto potente, questo elettrodomestico è sicuro e non danneggia le superfici, grazie alle setole progettate appositamente per non graffiare i mobili e le superfici, anche quelle più delicate.

Tecnologicamente molto avanzato, questo modello firmato IKOHS è controllabile attraverso un App per smartphone che consente di programmarlo, arrestarlo, impostare funzioni e tempo di pulizia anche quando si è fuori casa. Grazie al suo sistema Wi-Fi con riconoscimento vocale, inoltre, è compatibile anche con i dispositivi Alexa e Google Home.

Pro: grazie ai diversi panni integrati, questo dispositivo è compatibile con qualsiasi tipo di pavimento, anche se utilizzato al massimo della sua potenza.

Contro: alcuni utenti sostengono che dopo il lavaggio, rimangano degli aloni sul pavimento. Il consiglio del produttore è quello di utilizzare poche quantità di detersivo.

8. iRobot Roomba 605

Tra i migliori robot lavapavimenti del 2021 c'è sicuramente iRobot Roomba 605, un modello molto intuitivo e facile da utilizzare: basta premere il tasto "Clean" per azionarlo e per farlo iniziare a pulire e non necessita di programmazione. Questo elettrodomestico, inoltre, è dotato di ben due spazzole pulenti, per risultati impeccabili: la prima che solleva lo sporco e la seconda che lo raccoglie. La presenza di sensori, inoltre, consente a Roomba di pulire efficacemente anche sotto i divani e sotto i mobili.

La tecnologia "Wall Following", inoltre, consente a questo dispositivo di riconoscere le pareti e di percorrerle in modo tale da pulire a fondo anche il battiscopa.

La garanzia di questo elettrodomestico è la casa produttrice, leader mondiale nella produzione di robot domestici con ben 25 anni di esperienza alle spalle.

Pro: grazie alla tecnologia Wall Following, questo robot è in grado di pulire anche i battiscopa e gli angoli tra le pareti, generalmente i punti più difficili da raggiungere.

Contro: questo marchio è garanzia di qualità, tutti ne restano soddisfatti.

9. Lefant-T700

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant-T700 è particolarmente silenzioso ed è dotato di un sensore intelligente in grado di bloccare il funzionamento del robot in caso di caduta o di inciampo in un ostacolo. Le impostazioni possono essere monitorate tramite smartphone o tablet, sia con sistema Android che con sistema iOS. Ma non è tutto: il suo livello di tecnologia è tale che è possibile gestire i comandi anche tramite la voce.

La batteria a litio di cui è dotato raggiunge un livello d'aspirazione tale da assicurare la rimozione di polvere, peli, capelli e qualsiasi altro tipo di sporco. Il sistema di ricarica automatica, invece, fa sì che il dispositivo sia sempre pronto all'uso e che si possano portare a termine le pulizie senza aspettare i tempi classici di ricarica. Inoltre, molto apprezzato è anche il suo design, curato nei dettagli e nelle rifiniture.

Pro: il sistema di ricarica automatica consente di portare a termine le pulizie senza rischiare che si scarichi e vi costringa ad aspettare un'ora e mezza prima di riprendere le pulizie.

Contro: il marchio Lefant non è tra i più famosi, ma stando alle recensioni garantisce lo stesso livello di prestazioni.

10. Hosome ‎V701S-EU

L'ultimo robot lavapavimenti che vi presentiamo è ‎V701S-EU di Hosome, tra i più richiesti e recensiti online in questo periodo. Può essere controllato da remoto sia tramite applicazione che tramite assistente vocale Alexa o, più semplicemente, tramite telecomando. Ha un design moderno e uno stile curato nel dettaglio.

Grazie al giroscopio, è possibile pianificare un percorso S, che consente al dispositivo di non ripetere due volte lo stesso tragitto. I sensori anti-collisione fanno sì che il robot identifichi ed eviti autonomamente gli ostacoli. Inoltre, è possibile creare una sorta di muro virtuale per evitare che l'apparecchio invada zone off-limits.

Pro: la pianificazione del percorso ad S consente di risparmiare ulteriore tempo nelle pulizie, perché evita che il dispositivo passi più volte nella stessa zona, tralasciandone altre.

Contro: tutti coloro che hanno provato ad utilizzare questo robot si ritengono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto, non sottolineando criticità.

Robot lavapavimenti e robot aspirapolvere

I robot lavapavimenti ed i robot aspirapolvere sono elettrodomestici molto simili tra di loro. I primi sono dotati di serbatoio nel quale vanno versati acqua e detersivo e che, una volta azionato il robot, verranno spruzzati sul pavimento ed asciugati con un panno integrato nello stesso elettrodomestico. I secondi, invece, sono dei veri e propri aspirapolvere dotati di spazzole e di un compressore di aspirazione, progettati esclusivamente per aspirare lo sporco accumulato sul pavimento, sotto ai divani e ai mobili.

Robot lavapavimenti e robot aspirapolvere sono quindi due categorie di elettrodomestici diversi ma che, se combinati assieme, saranno in grado di far risparmiare tantissimo tempo e di tenere la casa sempre pulita. Esistono inoltre dei prodotti ibridi, ossia dei robot che sono in grado di aspirare polvere e sporco e nello stesso tempo lavare il pavimento con acqua e sapone, che però per questioni di spazio e dimensioni sono generalmente meno prestanti di due prodotti progettati per svolgere singolarmente ognuno dei due compiti.

È importante tenere sempre presente che nonostante si tratti di ottimi dispositivi, il livello qualitativo dei robot lavapavimenti non è ancora alla pari con quello dei robot aspirapolvere.

Come funziona il robot lavapavimenti

Il meccanismo di funzionamento del robot lavapavimenti è veramente semplice. Grazie ai sensori integrati, il dispositivo è in grado di muoversi autonomamente, evitando gli ostacoli e arrestando il movimento in caso di scale o spazi troppo stretti. I più tecnologici sono in grado anche di mappare gli ambienti e memorizzare il percorso: in questo modo sapranno come muoversi senza che siate voi a personalizzare le impostazioni ad ogni utilizzo.

Inoltre, la connessione ad internet consente di azionare e monitorare l'apparecchio anche da remoto, per trovare la casa pulita e sistemata al vostro ritorno.

Come scegliere i migliori robot lavapavimenti

Per capire quale robot lavapavimenti acquistare, è importante riuscire a valutare con chiarezza quali sono le caratteristiche che ne determinano il rapporto qualità/prezzo, in modo da poter poi procedere all'acquisto più idoneo alle proprie esigenze.

Nello specifico, la cosa più importante da tenere in considerazione è la modalità di lavaggio, che deve essere adatta alle vostre esigenze. Vi consigliamo di considerare questi fattori:

Funzioni e modalità di pulizia

Robot lava e asciuga: si tratta della categoria di robot aspirapolvere più completa e costosa, che vede integrati due serbatoi con i quali viene prima di tutto inumidito il panno (acqua pulita) e che aspirano poi direttamente dal pavimento (acqua sporca). In questo modo sarà garantita la contemporaneità di lavaggio e asciugatura.

si tratta della categoria di robot aspirapolvere più completa e costosa, che vede integrati due serbatoi con i quali viene prima di tutto inumidito il panno (acqua pulita) e che aspirano poi direttamente dal pavimento (acqua sporca). In questo modo sarà garantita la contemporaneità di lavaggio e asciugatura. Pulizia ad umido: si tratta di robot lavapavimenti che integrano un solo serbatoio d'acqua. È la tipologia di prodotti più diffusa e con il miglior rapporto qualità/prestazioni, nei quali è presente un'unico serbatoio per l'acqua pulita e il detersivo, e che utilizzeranno un panno solitamente in microfibra per l'asciugatura.

si tratta di robot lavapavimenti che integrano un solo serbatoio d'acqua. È la tipologia di prodotti più diffusa e con il miglior rapporto qualità/prestazioni, nei quali è presente un'unico serbatoio per l'acqua pulita e il detersivo, e che utilizzeranno un panno solitamente in microfibra per l'asciugatura. Pulizia a secco: è la categoria di prodotto meno prestante e, chiaramente, più economica. In questo caso il robot laverà il pavimento utilizzando un panno non inumidito, in grado di rimovere la polvere superficiale e lucidare il suolo. È una categoria molto consigliata per chiunque abbia un parquet.

Autonomia e capacità del serbatoio

Sono due dei fattori principali da valutare prima di acquistare questo elettrodomestico. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, è necessario che il robot sia capace di garantire da un minimo di due fino ad un massimo di 4 ore di autonomia, che sono l'ideale per fare in modo che il robot agisca dove necessario in modo approfondito, senza tralasciare nessun punto. Anche la capacità del serbatoio è un elemento da valutare accuratamente, dal momento che deve contenere sia l'acqua, sia il prodotto per la pulizia. Per ottenere risultati impeccabili ed una pulizia accurata occorre che la capacità oscilli tra i due e i tre litri.

Presenza di sensori e di funzionalità smart

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione, dal momento che le prestazioni dell'elettrodomestico saranno maggiori e più efficaci se quest'ultimo dispone di sensori e funzionalità che ne ottimizzano le performance. Vediamo quali sono i più importanti:

sensore anti-caduta: se in casa ci sono scale e/o gradini è importante valutare l'acquisto di un robot che sia dotato di questo sensore, dal momento che impedisce al dispositivo di cadere, di rompersi o di danneggiarsi;

se in casa ci sono scale e/o gradini è importante valutare l'acquisto di un robot che sia dotato di questo sensore, dal momento che impedisce al dispositivo di cadere, di rompersi o di danneggiarsi; sensore anti-collisione: questa tecnologia permette all'elettrodomestico di non urtare contro oggetti, mobili o pareti;

questa tecnologia permette all'elettrodomestico di non urtare contro oggetti, mobili o pareti; ricarica automatica: è una funzionalità smart propria dei modelli più tecnologicamente avanzati e che permette al dispositivo di potersi gestire in piena libertà. Quando il robot "capisce" di non avere sufficiente carica per proseguire la pulizia, torna alla base, si ricarica e, solo quando è carico, ritorna a svolgere le pulizie domestiche.

Dimensioni della casa e presenza di animali

Sì, contano tantissimo, e il motivo è semplice: più grande è la casa, maggiore dovrà essere la capacità del serbatoio del robot lavapavimenti. Potrebbe sembrarvi una banalità, ma a differenza dei robot aspirapolvere che sono limitati solamente dall'autonomia della batteria, per i robot lavapavimenti la questione è molto più complicata perché, se un robot aspirapolvere viene utilizzato in una casa molto grande e rimane a secco con la batteria, tornerà alla base di ricarica e riprenderà il processo di aspirazione a carica completa. Se, invece, un robot lavapavimenti viene utilizzato in una casa molto grande e rimane a secco di acqua e detersivo prima del termine della pulizia, non potrà ricaricarsi automaticamente e richiederà sempre l'intervento dell'uomo per continuare nel suo funzionamento.

Inoltre, qualora doveste avere animali domestici in casa, la presenza di peli sul pavimento potrebbe rendere più complicata la vita ad un robot lavapavimenti. In questo i prodotti ibridi, cioè in grado di aspirare e lavare il pavimento, potrebbero non essere sufficienti: il nostro consiglio è l'acquisto di un robot aspirapolvere in grado di riconoscere i peli degli animali e di un robot lavapavimenti.

Dove comprare i robot lavapavimenti: le offerte più convenienti

In questo articolo vi ho parlato dei migliori robot lavapavimenti del 2021 e sono convinto che, ora che avete letto tutte le informazioni sarete d'accordo con me: scegliere il modello che fa al caso proprio è veramente difficile.

Certo, non saranno veloci come una colf, ma costano meno, sono un valido aiuto per le pulizie giornaliere e, grazie ai nostri consigli, vi garantiranno un ottimo rapporto qualità/prezzo, proprio perché ce ne sono per tutte le tasche e per tutte le necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che periodicamente è possibile acquistarli con delle offerte scontate molto interessanti: il nostro consiglio è quello di tenere sempre sotto controllo la sezione dedicata ai robot lavapavimenti di Amazon, in modo da non farvi scappare neanche uno sconto!