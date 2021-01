Il portafoglio da donna è un accessorio funzionale e immancabile in borsa poiché è in grado di contenere tutto ciò di cui si ha bisogno, dal denaro ai documenti di identità. I modelli presenti in commercio si distinguono spesso per forma e dimensioni: scegliete un accessorio piccolo o grande a seconda dei vostri gusti e della borsa che indosserete.

Ma non solo. Si adattano ad ogni stile per rispondere alle esigenze di tutte. Sono molto amati anche i portafogli di lusso, infatti ogni grande marca propone la sua versione. Scopriamo insieme quali sono i migliori modelli disponibili online tra quelli proposti in classifica.

Le migliori marche per portafogli da donna

Un tratto distintivo dei portafogli da donna è la marca. Tantissimi brand affermati propongono ogni anno nuovi modelli capaci di adattarsi a tutti i tipi di stile. I più ambiti sono i portafogli di lusso, ossia accessori esclusivi e costosi che fanno parte della collezione di grandi firme come Michael Kors, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Moschino, Armani, Liu Jo e Guess.

Non preoccupatevi, però. Accanto ai modelli di lusso sono presenti sul mercato anche portafogli di brand più economici e modesti come Carpisa, Pomelo Best e Charltu. I materiali utilizzati sono di buona qualità e rendono questi accessori altrettanto validi e versatili grazie ai design originali che propongono.

I 10 migliori portafogli da donna

Acquistare un accessorio così essenziale è più difficile di quanto si creda. Abbiamo dunque selezionato i 10 migliori portafogli da donna in vendita su Amazon tenendo conto di funzionalità, dimensioni, marca e opinioni espresse dagli utenti.

Michael Kors

Il portafoglio femminile di Michael Kors è uno dei più venduti e apprezzati su Amazon. Disponibile in diversi colori e fantasie, vi proponiamo questo modello in tela con logo su sfondo bianco. Presenta una chiusura a scatto con 4 tasche aperte e ben 18 scomparti per carte di credito. Sottile e lungo, questo accessorio misura 19 x 12,7 x 2,5 cm.

Tommy Hilfiger

Ecco il portafoglio da donna firmato Tommy Hilfiger. Realizzato in pelle, è disponibile in nero e blu navy. Sottile e lungo, si apre in modo scorrevole con la cerniera grazie all'ottima fattura. All'interno sono presenti 5 scomparti funzionali dove riporre monete, banconote e documenti. Buono il rapporto qualità-prezzo per questo portafoglio di 14 x 27 x 40 cm.

Calvin Klein

Calvin Klein presenta un portafoglio da donna di lusso. Disponibile in colore nero e rosso, ha una forma rettangolare che si chiude con la cerniera in ferro. Comodo e funzionale, al suo interno è possibile contenere tutto ciò che si vuole grazie ai tanti scomparti e tasche presenti. Si tratta di un borsello ampio ed elegante che misura 20 x 11 x 2,5 cm.

Love Moschino

Questo di Moschino è un altro portafoglio da donna firmato. Realizzato in materiale sintetico sia all'interno che all'esterno, si chiude grazie alla cerniera che percorre quasi tutto il perimetro. Disponibile in diverse tinte, vi proponiamo questo modello dal design elegante e in color beige con firma in rilievo ben visibile. La taglia del portafoglio è di 2 x 10 x 19 cm.

Armani Exchange

Il portafoglio firmato Armani Exchange è ben prodotto. Ha un design lucido e un colore scuro, ma potete scegliere anche tra il rosa e il blu. Si tratta di un accessorio classico ed elegante di forma rettangolare che si chiude con cerniera. Al suo interno presenta più scomparti dove riporre soldi e documenti. Le dimensioni sono di 10 x 20 x 2 cm.

Liu Jo

Il borsello femminile di Liu Jo è molto elegante e funzionale. Possiede molti scomparti interni dove riporre banconote, monete e carte. Il design in ecopelle è davvero unico in quanto si presenta in questo vivace color ciliegia e la firma in rilievo, ideale per una donna aperta e che non ha paura di osare. Si chiude con una normal zip e misura 10 x 19 x 2,5.

Guess

Ecco il portafoglio da donna firmato Guess. Realizzato in finta pelle all'esterno, ha un effetto tela con un grosso dettaglio che rappresenta la marca e rende l'accessorio elegante e semplice. Si chiude con una cerniera scorrevole lungo il perimetro. Il colore pensato per l'esterno è un nero evergreen, mentre per i tessuti interni sono a fantasia. È stato ben rifinito ed è ricco di scomparti e slot, rendendo molto buono il rapporto qualità-prezzo. Le dimensioni sono ridotte rispetto alla media, infatti l'accessorio misura 12 x 6,3 x 7 cm.

Carpisa

Per la donna che indossa sempre borsette e pochette, abbiamo pensato a questo portacarte quadrato di Carpisa. Il design è molto semplice ma ben curato. Vi proponiamo questo modello in tinta unita dal color blu elettrico realizzato con materiali sintetici. Dispone di una chiusura a clip e all'interno è possibile inserire carte, banconote, tessere e foto. Le dimensioni sono di 9 x 10 x 1 cm.

Pomelo Best

Questo portafoglio femminile di Pomelo Best è uno dei modelli più venduti su Amazon. Ha una forma rettangolare e usa materiali in ecopelle per il rivestimento esterno. Viene proposto con tre fasce colorate in rosa, bianco e viola per rendere il design unico e originale. Si apre attraverso la clip e la cerniera dotate entrambe di un dettaglio unico. Ideale per la donna estrosa che ha sempre bisogno di molto spazio, possiede 11 slot per carte, una per le foto e 2 tasche per i soldi. Misura 19,5 x 10,5 x 2,5 cm.

Charltu

Infine, vi proponiamo questo borsello da donna di Charltu. Semplice ed elegante, ha una forma squadrata per essere inserito in qualsiasi borsa. Il materiale adoperato è la pelle sintetica, mentre la chiusura è a scatto e presenta un dettaglio a forma di foglia. All'interno è fornito di molti scomparti e tasche per riporre soldi e documenti. Disponibile in diversi colori, misura 10,5 x 9,5 x 2,5 cm.

Come scegliere il portafoglio da donna

Acquistare un buon portafoglio da donna significa tener conto delle esigenze della persona, per cui non fermatevi al primo modello che trovate. L'accessorio deve essere funzionale, avere le giuste dimensioni e usare materiali di qualità. Valutate anche il design, il tipo di modello, la marca e il prezzo.

Funzionalità

La funzione principale di un portafoglio è tenere in ordine oggetti personali come banconote, monete e documenti senza dover occupare troppo spazio in borsa. È quindi importante che siano presenti scomparti salvaspazio, slot e tasche trasparenti capaci di contenere tutto in modo pratico e intuitivo.

Al momento dell'acquisto è anche bene verificare se il portafoglio si avvale della tecnologia RFID. Questa consiste nel proteggere i dati sensibili delle carte di credito e di identità dotate di chip in caso di furti skimming, ossia tramite la lettura rapida di un dispositivo elettronico.

Dimensioni

I portafogli possono essere rettangolari, quadrati, ma anche tondeggianti. Le donne indossano borse di ogni genere, quindi è importante che le dimensioni di un portafoglio siano proporzionate. Se amate usare le pochette o le tracolle è meglio acquistare un modello piccolo. Le ragazze che preferiscono le shopping bag, invece, possono scegliere un portafoglio grande di almeno 16 cm.

Le dimensioni dei borselli influenzano anche il loro contenuto. I piccoli vi costringeranno a selezionare gli oggetti più importanti ed eliminare quelli superflui come scontrini e ricevute. I grandi, invece, vi consentiranno di non piegare banconote e foto. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di acquistare un portafoglio con tasca rimovibile, così da riporre in borsa solo gli elementi indispensabili.

Materiali

I portafogli possono essere realizzati con diversi materiali. Verificate che siano di qualità e resistenti all'usura.

Pelle e cuoio : sono i materiali più utilizzati perché hanno un buon livello di resistenza e si usurano difficilmente. Ne esistono due tipi, quelli di qualità e quelli di minor prestigio.

: sono i materiali più utilizzati perché hanno un buon livello di resistenza e si usurano difficilmente. Ne esistono due tipi, quelli di qualità e quelli di minor prestigio. Similpelle : anche i brand più affermati propongono questo materiale perché è resistente e può essere utilizzato anche da chi non usa la vera pelle per motivi personali o etici.

: anche i brand più affermati propongono questo materiale perché è resistente e può essere utilizzato anche da chi non usa la vera pelle per motivi personali o etici. Tela : è un materiale pratico e duraturo molto utilizzato anche per realizzare i portafogli firmati.

: è un materiale pratico e duraturo molto utilizzato anche per realizzare i portafogli firmati. Canapa : è un ottimo esempio di materiale resistente e duraturo che preserva l'ambiente.

: è un ottimo esempio di materiale resistente e duraturo che preserva l'ambiente. Nylon e poliestere: i portafogli che utilizzano questo materiale risultano particolarmente pratici perché sono impermeabili e si adeguano a ogni tipo di stile.

Design

Esistono diversi portafogli da donna in commercio, per cui è possibile scegliere fra tantissimi colori. Sono molto amati i modelli in tinta unita perché sono perfetti in ogni occasione, specialmente se si preferiscono i colori evergreen. I portafogli per ragazze, invece, tendono a giocare molto sull'estetica, proponendo diversi stili e trame.

Molti modelli vengono arricchiti con dettagli unici: è possibile trovare il logo della firma in rilievo e applicazioni tridimensionali come borchie o perline. Anche le chiusure a clip o a cerniera possono includere elementi originali con pendenti o segni distintivi.

Tipologie

Esistono diversi tipi di portafogli da donna. Scopriamo insieme quali sono i più diffusi.

Bifold : è il modello più usato. Si apre facilmente grazie all'apertura a clip, mentre il design sottile consente di riporlo in borsa senza problemi.

: è il modello più usato. Si apre facilmente grazie all'apertura a clip, mentre il design sottile consente di riporlo in borsa senza problemi. Trifold : questo tipo di portafoglio è davvero pratico perché è dotato di tanti scomparti, consentendo di riporre facilmente banconote, monete, carte d'identità e tessere.

: questo tipo di portafoglio è davvero pratico perché è dotato di tanti scomparti, consentendo di riporre facilmente banconote, monete, carte d'identità e tessere. Portamonete : si tratta di un borsellino mirato a contenere monete e oggetti di piccola taglia.

: si tratta di un borsellino mirato a contenere monete e oggetti di piccola taglia. Portacarte : sono portafogli squadrati di dimensioni ridotte capaci di contenere banconote, tessere e carte di credito.

: sono portafogli squadrati di dimensioni ridotte capaci di contenere banconote, tessere e carte di credito. Fermasoldi : si tratta di clip in plastica o metallo che mantengono in modo ordinato le banconote. Può essere utile in viaggio.

: si tratta di clip in plastica o metallo che mantengono in modo ordinato le banconote. Può essere utile in viaggio. Minimalista: è un incrocio tra un normale portafogli e un fermasoldi poiché riduce al minimo il contenuto.

Marca

In commercio esistono portafogli di lusso proposti dalle migliori marche. I modelli più amati e venduti sono sicuramente quelli firmati Michael Kors, Moschino, Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Questi, però, sono solo alcuni dei grandi brand affermati in questo campo.

Prezzo

Il prezzo dei portafogli da donna dipendono principalmente dai materiali e dalla marca. I modelli economici possono costare meno di 10 euro, ma i portafogli firmati possono superare anche i 500 euro. Non spaventatevi, però. Acquistare un modello di marca a buon mercato non è impossibile, infatti dei modelli di qualità sono accessibili anche a 60/70 euro.