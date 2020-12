Il coprifasciatoio è una copertura in tessuto con angoli elasticizzati per il materassino del fasciatoio. Grazie a questo accessorio è possibile cambiare il pannolino del neonato in maniera confortevole e igienica. È in grado di creare un appoggio accogliente per il bambino evitando che la pelle venga in contatto con il tessuto plastificato freddo e rigido del materasso presente sul fasciatoio. Inoltre, rispetto ad un asciugamano che viene spesso usato per lo stesso motivo, è più pratico perché grazie agli angoli elasticizzati resta ben saldo alla base di appoggio senza sfilare via anche quando il bebè si agita. Insomma, è un accessorio indispensabile per tutti i genitori i cui figli non hanno ancora affrontato la fase dello spannolinamento.

Il copri fasciatoio è disponibile in diversi colori e fantasie. Può essere in spugna, in cotone o in pvc. Questi tessuti sono traspiranti, resistenti ed assorbenti. La maggior parte è lavabile in lavatrice ed è ad asciugatura rapida. Sono disponibili diverse dimensioni in modo da adattarsi a tutti i tipi di fasciatoi. Alcuni modelli sono dotati anche di una tasca, molto comoda per avere a portata di mano creme e pannolini. Si consiglia di averne almeno due in casa per far fronte agli imprevisti ed evitare di restare scoperti.

Le migliori fodere per fasciatoio sono quelle di Prenatal, Chicco, Foppapedretti e Ikea. Questi sono realizzati con prodotti certificati di ottima qualità. Inoltre, potete trovare delle ottime soluzioni nella sezione "Prima infanzia" di Amazon.

Prima di leggere la guida e scoprire quali sono i fattori da considerare per acquistare il miglior copri fasciatoio, vediamo insieme quali sono i migliori.

I migliori copri fasciatoio

In commercio esistono molte tipologie di fodere per il materasso del fasciatoio, abbiamo selezionato le migliori per voi. Per la scelta abbiamo tenuto conto delle opinioni degli utenti che già li hanno acquistati ed usati.

Inglesina Spa Kit

Inglesina è sicuramente uno dei marchi più usati e riconosciuti per i prodotti per la prima infanzia. Il kit Spa è molto apprezzato dai genitori perché comprende tutto il necessario per il bagnetto ed il cambio del pannolino del bambino. Inoltre, accompagna il bebè dai primi mesi di vita fino ai primi anni. Il set comprende un coprifasciatoio, un accappatoio, 2 asciugamani e ciabbattine, tutto in soffice spugna.

dimensioni fodera: 36 x 28 x 8.4 cm

lavaggio: a mano a 30°C

Baby Comfort lenzuolo coprimaterasso

La fodera coprifasciatoio di Baby comfort è in cotone e poliestere, risulta morbida al tatto e traspirante. I genitori che l'hanno utilizzata lo reputano un prodotto di media qualità e nonostante la spugna sia abbastanza sottile, svolge bene la sua funzione. Oltre all'azzurro è disponibile in altri 5 colori. È conforme agli standard di sicurezza "Oeko-Tex Standard 100".

dimensioni: 50 x 70 cm

lavaggio: in lavatrice a 40 °C

Andy & Helen coprifasciatoio Bio

Il copri fasciatoio Andy & Helen è bio e realizzato con cotone naturale al 100%. È una copertura con angoli elasticizzati e in una tonalità molto delicata di avorio. All'interno della confezione è presente un'etichetta che spiega come lavare questo accessorio.

dimensioni: 80 x 50 x 9 cm

BabyCalin

Babycalin firma la fodera in cotone assorbente con angoli elasticizzati. Gli utenti che hanno acquistato questo prodotto lo hanno giudicato utile e senza nessun difetto. Disponibile in vari colori, è l’ideale durante il momento del cambio pannolino o per asciugare il bambino dopo il bagnetto.

dimensioni: 0.2 x 70 x 50 cm

lavaggio: lavaggio in lavatrice e ad asciugatura rapida

Bamboom Universale

La fodera Bamboom per il materassino del fasciatoio è in bambù organico, materiale ideale per la pelle sensibile del bebè. Possiede la certificazione Oeko-Tex Ecocert. Proprio grazie all'uso dei materiali organici è ultra igienico. Oltre alla tonalità blu cobalto, è disponibile anche in rosa antico e grigio. Nella scelta delle misure, considerare che dopo il primo lavaggio la fodera si restringe un po'.

dimensioni: 40 x 30 x 5 cm

lavaggio: lavaggio in lavatrice ed asciugatura naturale

Lilly and Ben confezione da 2 coprifasciatoio

La confezione di Lilly and Bed comprende ben 2 fodere per materasso: una in tinta unita e l'altra con delle stelline. I genitori che hanno provato questa copertura l'hanno giudicata come un prodotto di elevata qualità, molto pratico perché si asciuga rapidamente. Inoltre, assorbe perfettamente l'urina in caso di fuoriuscita. È un modello universale, infatti, si adatta perfettamente anche ai materassini con 3 sponde rialzate. Realizzato in cotone al 100%.

dimensioni: 20.32 x 19.56 x 7.11 cm

lavaggio: lavatrice a 60°. Non asciugarli nell'asciugatrice e non stirare

Baby Minder

La copertura per il fasciatoio di Baby Minder è in cotone al 100%. Morbida e confortevole per il cambio del bambino, è stata recensita positivamente da quasi tutti gli utenti. Qualcuno ha anche sottolineato che si tratta di un accessorio che ha lunga durata. disponibili in beige, rosa o bianco.

dimensioni: 50 x 80 x 0.5 cm

lavaggio: 40° in lavatrice

Ti TIN Copri Fasciatoio Universale

Ti Tin propone questo coprifasciatoio in spugna di microfibra, morbido al tatto e perfetto per assorbire eventuali fuoriuscite di urina dal pannolino. È disponibile in diversi colori. Molto resistente ai lavaggi e si adatta a quasi tutti i fasciatoi. Gli utenti che lo hanno provato lo giudicano un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

dimensioni: 80×50 cm

lavaggio: 40° in lavatrice e asciugatrice

Fissan Telo igienico x10

La soluzione proposta da Fissan è un pò diversa dalle precedenti. Si tratta di teli usa e getta che possono essere molto comodi in caso di imprevisti, per esempio quando la nostra copertura in tessuto non si è asciugata. Oppure, quando siamo fuori casa e non vogliamo rinunciare all'igiene per il nostro bebè. L'efficace sistema a triplo strato blocca la pipì all'interno delle fibre assorbenti, evitando la spiacevole sensazione di bagnato sulla pelle, garantendo il massimo comfort per il tuo bambino.

dimensioni: 60 x 60 cm

Come scegliere il miglior coprifasciatoio

Abbiamo visto quali sono i copri fasciatoi più usati ed apprezzati dagli altri genitori. Prima però di passare all'acquisto, bisogna tenere in considerazione alcuni fattori molto importanti. Vediamo insieme quali sono nel dettaglio.

Tipologia di fasciatoio

Ovviamente non possiamo parlare di copertura per il fasciatoio senza menzionare il fasciatoio stesso. L'uso di una fodera permette di avere il fasciatoio sempre pulito e pronto all'uso e ne allunga la durata perché lo protegge da eventuali macchie o danni. Prima di acquistare un copri fasciatoio valutiamo la sua compatibilità con il materassino che possediamo. Affinché la fodera sia realmente pratica e funzionale deve adattarsi alla perfezione, né troppo grande perché non aderirebbe né troppo piccola perché non resterebbe ben salda durante l'uso. Inoltre, se non è compatibile aumenta il rischio che il bambino scivoli dal fasciatoio. In commercio ne esistono di diversi: fasciatoio con culla, con cassettone, con vasca per il bagno, da tavola e anche gonfiabile. Per fortuna, le fodere disponibili online si adattano facilmente a quasi tutte le tipologie.

Dimensioni

Prima di acquistare una copertura in tessuto prendiamo le misure del nostro materassino in modo da comprarne una che sia compatibile e adatta alle nostre esigenze. Le dimensioni presenti in commercio non sono tantissime, i modelli sono per lo più standard. Le misure più usate sono 80 x 50 cm e 70 x 50 cm. La maggior parte delle coperture è universale e grazie agli elastici perimetrali si adatta perfettamente ai diversi tipi di materassini.

Materiali

Altro elemento fondamentale, soprattutto quando si parla di prodotti che entrano in contatto con i bebè, sono i tessuti utilizzati. La scelta del materiale deve garantire comfort e morbidezza al contatto con la pelle del bambino. Assicuriamoci che sia anche anallergico. In genere, i tessuti usati per le coperture per materassino sono la spugna, il cotone o il pvc. Sono disponibili però anche alcune fodere totalmente biologiche realizzate in fibra di bambù. Questi materiali hanno in comune che sono traspiranti, impermeabili, assorbenti e si asciugano facilmente. Devono essere anche molto resistenti perché sono sottoposti a frequenti lavaggi in lavatrice e usati in asciugatrice. Infine tutti i materiali sono studiati e pensati per essere antiscivolo e garantire totale sicurezza al bambino.

Funzionalità e caratteristiche

La copertura per il fasciatoio, come abbiamo visto, assolve diverse funzioni e le occasioni d'uso sono davvero tante. Per questo motivo bisogna valutare qual è l'esigenza che vogliamo soddisfare prima di acquistarne uno e magari sceglierne uno che sia multifunzionale. Il miglior coprimaterassino deve essere impermeabile ed assorbente. Infatti, sia in caso di fuoriuscite di urina durante il cambio del pannolino sia dopo il bagnetto, deve garantire un luogo asciutto e accogliente al bambino senza quella sgradevole sensazione di bagnato o umido. Molti coprifasciatoi hanno delle comode tasche dove è possibile riporre tutto il necessario come pannolini, creme, talco per averle sempre a portata di mano.

Invece, per le gite fuori casa potrebbe farci comodo una copertura usa e getta. Pieghevole e poco ingombrante che sta comodamente in borsa.

Igiene e lavaggio

Il coprifasciatoio si comporta un po' come un accappatoio perché assorbe l'acqua e altri liquidi. Per questo motivo è l'ambiente perfetto dove possono proliferare batteri che minano il benessere del nostro bebè. Possiamo evitare che ciò accada lavando spesso la copertura, almeno una volta a settimana. Come per tutti i prodotti ognuno ha delle specifiche istruzioni per il lavaggio e l'asciugatura. Alcuni modelli possono essere lavati in lavatrice mentre altri si restringono e danneggiano. Questo vale anche per l'asciugatrice che non sempre può essere utilizzata, talvolta è preferibile un asciugatura naturale.

Design

La fodera del materasso è sicuramente una parte ben visibile e quindi va trattata anche come un complemento d'arredo. Prima di sceglierla, teniamo in considerazione l'arredo e i colori della camera dove poi sarà ubicato il fasciatoio.

I pediatri, comunque, consigliano di scegliere una copertura con disegni e colori accattivanti così che il bambino si incuriosisca e resti concentrato durante le operazione di cambio o vestizione.

Certificazioni

Prima di completare l'acquisto, diamo anche un'occhiata alle certificazioni relative alle materie prime utilizzate. Una delle più importanti è la OEKOTEX, un sistema di controllo e certificazione che garantisce che i prodotti tessili non contengano o rilascino sostanze dannose per la salute umana. Un'altra certificazione è Ecocert che certifica che sono stati usati materiali organici cresciuti secondo lo Standard Organic Content Standard. L’obiettivo di questo standard è quello di garantire la tracciabilità e l’integrità delle materie prime durante tutte le fasi produttive.

Marca

Quando si parla di prima infanzia e dei propri figli, scegliere il meglio è un obbligo. Per fortuna, in commercio esistono tanti brand specifici per prodotti e accessori per la prima infanzia che da sempre sono simbolo di affidabilità e qualità. Ricordiamo tra questi Chicco, Prenatal e Brevi. Tutti sono reperibili anche online nella sezione "Prima infanzia" di Amazon.

Prezzo

Si tratta di un accessorio alla portata di tutti e abbastanza economico. I prodotti presenti nella lista variano dai 10 ai 30 euro.