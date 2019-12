Ciao a tutti, mi chiamo Ginny e anche oggi sono qui per parlarvi dell'oroscopo! Ho osservato la posizione dei pianeti nel cerchio dello Zodiaco per dare a tutti i segni l’oroscopo di oggi su amore, lavoro e fortuna. Il 4 Dicembre vede una bellissima ed emotivissima Luna nel segno dei Pesci congiunta a Nettuno. Luna e Nettuno sono pianeti che caratterizzano fortemente il segno zodiacale d’acqua dei Pesci e lo rendono magico, spirituale, emotivo, sensibile, accorto, qualche volta fragile nella sua immensa profondità. Non dimentichiamoci però che Luna congiunta a Nettuno porta a un distacco dalla realtà, soprattutto oggi quando questi due pianeti saranno in quadratura al Sole in Sagittario. Soprattutto i segni d’Acqua quindi vivranno in un mondo idealizzato e mentale. Ci saranno possibili scontri frontali con la vita quotidiana!

L’oroscopo del giorno 4 dicembre

Curiosi di scoprire cosa ha in serbo per voi l’oroscopo del giorno? Ecco le previsioni astrali, quelle che riguardano l'amore, il lavoro e la salute, il consiglio del giorno e i voti per tutti i segni, in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto. Sentiranno ancora più forti gli effetti difficili della Luna i segni della Vergine, dei Gemelli e del Sagittario mentre lo Scorpione sfoggerà un intuito davvero geniale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Bisognerebbe fare con te oggi come con i bambini a cui si da la medicina ma insieme allo zucchero: bisognerebbe darti lo zucchero per farti superare la giornata! Che poi, ti arrabbi ma non mordi, anzi, per avere a che fare con te è necessario puntare tutto sull’empatia. Noi ti capiamo Ariete, non sei da solo! Amore: uffa ancora l’amore?? Ma basta, tu non ne vuoi! Lavoro: tutto il tempo che risparmi a non mandare messaggi coi cuoricini lo investi nelle email di lavoro! Salute: sono lontani i tempi in cui saltavi i fossi per il lungo! Il consiglio del giorno: allenati a mandare baci, poi migliora!

Voto 6+



Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai voglia di creare disagio come uno sciopero dei trasporti nazionale ad adesione del 90% sotto le feste! Intrattabile proprio, Torone! Il punto è che oggi proprio di dare fastidio ti importa poco… E chi te lo dovesse far notare sarebbe volentieri graziato di linguaccia. Niente, tocca aspettare che ti passi questo cattivo umore. Amore: coccole giusto per sentire ancora del calore umano in mezzo a tutte queste incazzature. Lavoro: sono le incazzature di cui sopra. Salute: almeno quella c’è! Il consiglio del giorno: camomillati.

Voto 5 di consolazione

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se si cercasse un volontario per passeggiare nello spazio a centinata di Km dalla Terra voi vi offrireste volontari, Gemelli! Con questa Luna storta così emotiva oggi vi grattate a contatto con qualsiasi essere umano, bipede o quadrupede! Quindi la solitudine dello spazio non vi farà certo paura, anzi! Un po’ di meritato silenzio… Amore: fai copia e incolla di vecchi whatsapp per trovare una frasetta dolce Lavoro: creatività meno dieci! Salute: con la Luna storta sei nervoso ma hai la cartella clinica di un calciatore di serie A! Il consiglio del giorno: accendi il cervello modalità “spugna”.

Voto 6 scarso

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Un tripudio così ingestibile di emozioni non si vedeva da un pezzo, eh Cancretto?? Quindi sappi che oggi i tuoi sbalzi d’umore soprattutto in amore saranno così forti che il comandante raccomanda di tenere allacciata la cintura di sicurezza! Ok?? Amore: sospettoso e attento… Lo sai che queste caratteristiche ti rendono sexy, vero? No, non lo sai ed è il tuo bello. Lavoro: promosso! Salute: qualche acciacco autunnale che si cura con il latte e brandy, come dicevano i nonni! Il consiglio del giorno: disinibisciti.

Voto dal 7 all'8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Siamo alle solite! Ti innervosisci con un niente e sputi minacce come Salvini verso Conte! È che proprio hai voglia di arrabbiarti e se nessuno se la prende con te piuttosto prendi le difese delle persone attaccate. Oggi sei decisamente il sollecitatore di masse perfetto… Amore: poco e mal disposto! Lavoro: troppo per i tuoi gusti oggi. Salute: hai bisogno di riposo! Il consiglio del giorno: lotta per il tuo diritto alla pennichella dopo pranzo.

Voto 6 meno meno meno

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Dato che oggi hai la Luna storta (anzi stortissima!) l’unico modo per esprimere al meglio quel trionfo di senso estetico sarà addobbare la casa per Natale con tanto stile da far invidia anche a Melania Trump in persona! In compenso sarà meglio oggi non dedicarti allo shopping per i regali di Natale perché metteresti a budget davvero pochi euro per ciascuno… Amore: sei infastidita da questa storia che la Vergine sia fredda e trattenuta. Sì, lo sei, e allora?? Lavoro: empatia zero ma produttività a bomba. Salute: una ragazzina! Il consiglio del giorno: vantati di essere te stessa.

Voto 6 e mezzo (si, tu!)

Bilancia (23 settembre – 23 ottobre)

Per fortuna esiste Spotify: le canzoni le ascolti a tutto volume e puoi anche controllare che cosa sta ascoltando la persona che ti piace… Perché la mania del controllo sembra non volerti abbandonare, anzi! L’ansia da GPS per geolocalizzare la tua dolce metà sta raggiungendo livelli da Scotland Yard! Amore: ringhi come un mastino se qualcuno osa mettere gli occhi su ciò che è tuo! Lavoro: organizer! Salute: godereccia senza badare alla linea! Il consiglio del giorno: compera l’agenda 2020 con gli stickers.

Voto 7 mimetico

Scorpione (24 ottobre – 21 novembre)

Sgommi come Marquez a Le Mans oggi e anche nei sentimenti non riuscirai a tenere a freno i desideri ma soprattutto l’idealizzazione dei desideri. In pratica a poco serve che ci sia una dolce metà perché tu vivi una meravigliosa love story nel tuo cervello, basta qualcuno verso il quale dirigere i tuoi baci ed è fatta! Amore: tutta quella leggenda metropolitana della passione viscerale dello Scorpione oggi è verissima! Lavoro: prevenire anche le obiezioni del capo è molto meglio che curarle! Salute: sospiri ma non è asma, è amore! Il consiglio del giorno: scrivi una poesia.

Voto 10

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti hanno detto che Roma ha vinto l’appalto per i mondiali di nuoto nel 2022 e tu decidi di iniziare subito ad allenarti per la gara di morto a galla o di cagnolino con la tavoletta. In pratica: farti fare fatica oggi è impossibile ma con la Luna storta stare a mollo è una buona soluzione per domare i nervi tesi! Amore: con la Luna storta sei un brontolone da competizione! Lavoro: sfaticato ma senza danni. Salute: per fortuna la prova costume è lontana e Giove che se ne è andato forse ti farà fare meno baldoria ma di certo anche snellire le maniglie dell’amore! Il consiglio del giorno: musica rock ad altissimo volume!

Voto 7 per la costanza di non mandare tutti in quel famoso posto nonostante la Luna storta!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai presente Mattia Santori, il portavoce del nuovo ma fortissimo movimento delle sardine?? Ecco, Capricorno mio, grazie a tutti i pianeti a favore, spopolerai anche tu allo stesso modo oggi: carismatico, simpatico, concreto e intelligente. Anzi, diciamocelo, tu sei pure sexy, che non guasta mai! E poi, smuovere le folle è da sempre il tuo sogno… Amore: uno zuccherino. Lavoro: bomber!!! Salute: ma chi ti ammazza a te?! Il consiglio del giorno: dato che sei ispirato portati avanti coi bigliettini di Natale!

Voto 8 e mezzo e tanta ammirazione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei disponibile come Londra con la Brexit, Acquario… Non che tu non voglia avere nessuno intorno (sia mai, sei pur sempre il re delle feste!) ma almeno oggi sarebbe comunque meglio che tutti avessero un documento di riconoscimento valido e soprattutto un permesso a scadenza breve nei tuoi paraggi! Che caratteraccio!!! Amore: basta che non ti si chiedano prestazioni sessuali, al resto ci può pensare! Lavoro: vuoi darti malato. Salute: idem. Il consiglio del giorno: datti malato!

Voto 6 ma voglio interrogarti di nuovo la prossima settimana!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi fate dei film oggi che nemmeno Tarantino in “C’era una volta a Hollywood”, certo, poi sarà un problema ricordarvi che nella vita quotidiana non c’è il trucco e parrucco prima di andare in scena e voi non siete Brad Pitt o Di Caprio. Di sicuro nel vostro cervello però oggi avete anche vinto l’oscar! Amore: amate così intensamente che un amore solo non vi basta. Date pure la colpa all’astrologa! Lavoro: forse non sarete velocissimi ma ipnotizzerete anche il capo! Salute: bah bene dai… Il consiglio del giorno: date retta al vostro sesto senso che dovrebbe essere brevettato oggi!

Voto 10 e lode con certificazione interplanetaria