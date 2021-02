Levi's è ormai diventato il brand leader nel mondo del denim e il suo successo non accenna a incontrare battute d'arresto a oltre 150 anni dalla fondazione dell'azienda. Per tutti gli amanti degli iconici prodotti del marchio arrivano delle buone notizie: presto accanto ai jeans e ai capi d'abbigliamenti iconici arriverà anche una linea di prodotti per la casa. Naturalmente si tratterà di una esclusiva edizione limitata, verrà prodotta in collaborazione con Target e sarà contraddistinta da accessori domestici ispirati al noto denim, dai piatti alle poltrone fino ad arrivare alla biancheria da letto. La cosa particolare è che non si tratta solo di una collezione super glamour ma che sostenibile e green.

Levi's debutta nel mondo dell'arredamento

La linea firmata a "quattro mani" con Target rappresenta il debutto di Levi's nel mondo dell'arredamento ma già si preannuncia un successone.“Grazie a questa partnership, siamo in grado di offrire una collezione di articoli che gli ospiti non possono trovare da nessun’altra parte, con pezzi che esemplificano i valori e capacità di progettazione dei marchi Target e Levi’s”, ha spiegato Jill Sando, chief merchandising officer di Target. I due marchi hanno fuso la loro passione per il design senza tempo, per la sostenibilità e per la qualità, selezionando i migliori elementi che li contraddistinguono per dare vita a qualcosa di unico e iconico. Il motivo per cui il sold-out è quasi assicurato? Target non è nuova alle collaborazioni "famose", basti pensare al fatto che negli scorsi anni ha unito le sue forze a grandi nomi fashion come Isaac Mizrahi, Jason Wu, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, e Missoni.

Levi's X Target: i prodotti e i prezzi della collezione

Levi's e Target hanno unito le loro forze per lanciare una linea di oggetti per la casa, tutti sostenibili, di qualità e soprattutto ispirati all'iconico denim. Si chiama LevisxTarget ed è una limited edition composta da stoviglie, piatti, trapunte, cucce per animali domestici ma anche abbigliamento "domestico", dai pigiami alle giacche da camera, tutto è decorato con la texture del denim o con il pattern bandana. Coloro che già sognano di avere tra le proprie mani un accessorio d'arredamento firmato dal noto marchio dei jeans saranno lieti di sapere che la collezione sarà disponibile a partire dal 28 febbraio nella maggior parte dei negozi Target e online sul sito ufficiale del brand (anche se solo negli Stati Uniti). Quali saranno i prezzi? Si partirà da un minimo di 3 dollari (2,50 euro) e si arriverà a un massimo di 150 dollari (circa 125 euro): insomma, ce ne sarà davvero per tutte le tasche.