L'agenda è sicuramente il miglior strumento per avere sempre tutto sotto controllo: lavoro, università e appuntamenti. Nonostante lo smartphone sia diventato il raccoglitore delle nostre vite, c'è chi ancora preferisce annotare i suoi impegni professionali e personali su un'agenda cartacea. Utilizzare un planner, infatti, ha numerosi vantaggi: può essere trasportato in borsa comodamente, essere usato anche quando si è al telefono e si adatta alle esigenze di tutti grazie ai diversi formati disponibili – agende settimanali, mensili o giornaliere. È utile per il lavoro ma aiuta anche gli studenti, liceali e universitari, ad organizzare le loro giornate di studio.

Scegliere quale agenda usare durante questo 2021 non è facile perché il mercato delle agende e dei planner è davvero molto ampio. Nella sezione dedicata di Amazon potrete trovare le migliori agende 2021 prodotte dai migliori marchi come Moleskine, Legami e Mr.Wondefull. Qui di seguito una selezione di agende per voi, da quelle di dimensioni standard fino alle agende da borsa.

Classifica delle 10 migliori agende del 2021

Abbiamo raccolto per voi le migliori agende per il 2021. Per la scelta dei prodotti abbiamo tenuto in considerazione il rapporto qualità/prezzo. Inoltre, le agende proposte sono di differenti tipologie per cercare di soddisfare le esigenze di tutti.

Moleskine – 18 mesi

La prima agenda della nostra classifica è questa Moleskine, agenda universitaria settimanale di 18 mesi. Ha una copertina rigida con grafiche a tema Peanuts Lucy van Pelt e Charlie Brown. Ogni agenda contiene una scheda con messaggio a tema e 1 foglietto di stickers adesivi. L'agenda presenta gli angoli arrotondati, chiusura ad elastico, nastrino segnalibro e scritta "in case of loss" nel riquadro anteriore.

La carta da 70 g/m² è color avorio e senza cloro. L'agenda è disponibile nel formato pocket da 9 x 14 cm da 208 pagine.

Moleskine – 12 mesi

Oltre all'agenda settimanale, Moleskine ne propone una mensile da 12 mesi. Ad ogni mese sono dedicate due pagine a fronte dell'agenda, seguite da due pagine a righe per gli appunti fra un mese e l'altro. In coda ai 12 mesi ci sono altre 51 pagine a righe per pianificare l'anno. L'agenda ha gli iconici angoli arrotondati, la chiusura ad elastico, il nastrino segnalibro e la scritta "in case of loss".

La carta da 70 g/m² è color avorio e senza cloro. È disponibile nel formato pocket, large ed extra-large.

Legami – 12 mesi

Per programmare le vostre giornate vi proponiamo l'agenda Legami di 12 mesi. Ogni foglio dell'agenda è riservato ad un giorno della settimana così da avere tutto lo spazio necessario per segnare tutti gli appuntamenti e gli impegni personali. Insieme all'agenda hai a disposizione una rubrica estraibile dalla pratica taschina in PVC. Ha una comoda chiusura con elastico.

La carta bianca, 80 gr/m 2, è certificata FSC e proviene da fonti forestali certificate. L'agenda è in formato small. È disponibile in diverse fantasie.

Paulo Coelho

L'agenda "Incontri" di Paulo Coelho presenta una copertina flessibile e molto colorata. Si tratta di un'agenda giornaliera a righe. L'agenda non offre solo un valido supporto dove annotare tutti gli impegni e i propri appuntamenti. Infatti, al suo interno potrete trovare frasi, suggestioni e pensieri del celebre scrittore.

Contiene 264 pagine da 13,5 x 21 cm.

Mr. Wonderful

Mr. Wonderfull propone l'agenda motivazionale settimanale con rilegatura a spirale. È perfetta come pianificatore mensile, tabelle di risparmio, orari, calendari e giochi. Inoltre, ogni agenda contiene blocchetti di note adesive con forme, 8 fogli di adesivi, una tasca interna e un righello trasparente. Ha una pratica chiusura con elastico.

L'agenda ha 162 pagine con fogli di grammatura da 100g. Le sue dimensioni sono 15 x 19,5 x 2,5 cm.

Paperblanks – 12 mesi

Questa bellissima agenda giornaliera Paperblanks è inspirata alla rilegatura italiana del 17th secolo. L'agenda Viola per il 2021 è nel formato 12 mesi. La copertina presenta una fantasia floreale e una decorazione a rosone. Le rilegature di questo periodo sono caratterizzate dalla ricchezza ornamentale e dei filamenti del rombo centrale. Si chiude grazie alla fascia elastica ed ha due comodi segnalibro, uno rosso ed uno oro.

Contiene 368 pagine realizzate in carta certificata FSC. Le dimensioni dell'agenda sono di 98 × 140 mm.

Filofax

Filofax propone questa agenda ricaricabile con copertura in similpelle sintetica con il classico effetto grana croce. Chiusura con bottone automatico a scomparsa. Il rivestimento è in poliuretano. Grazie al meccanismo con gli anelli, ogni anni è possibile cambiare solamente le ricariche dei fogli e conservare la copertina. È progettato per ricariche pocket di 81 millimetri x 120mm. Si possono aggiungere penne, post-it, bustine trasparenti, divisori ed anche una calcolatrice.

Vita Dì Per Dì Boxclever Press – 16 mesi

Se cercate un'agenda completa di tutto, questa bellissima di Vita Dì Per Dì è quella che fa per voi. Copre un arco temporale di 16 mesi, con planner settimanale. Ogni settimana ha la lista della spesa perforata, lista delle cose da fare e spazio per le note. È dotata di un elegante porta agenda per evitare che si rovini in borsa. Il box è in ecopelle, antimacchia. Al suo interno ha diverse tasche, porta penna e 4 spazi per le carte.

Eono by Amazon

L'agenda giornaliera professionale Eono copre il periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021. Il layout della vista settimanale offre spazio sufficiente per pianificare la tua giornata nel dettaglio. Inoltre, ha comode pagine per ricordare anniversari, festività, appuntamenti, riunioni e compleanni La copertina è rigida e la rilegatura è realizzata con doppia linea. Si chiude tramite il comodo elastico.

Paperblanks

L'agenda giornaliera GulQuabi, nel formato 12 mesi, è ispirata alle tortuose strade in cui vivono i tessitori di Varanasi, in India. Gulabi significa “rosa” e riprende la delicata tonalità del drappo di seta che riproduce. Ha una particolare chiusura magnetica e un grazioso nastrino da usare come segnalibro. La rilegatura è con filo Smythe.

L'agenda contiene 368 pagine di carta certificata FSC.

Come scegliere la migliore agenda del 2021

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche da valutare prima di acquistare una nuova agenda per il nuovo anno appena iniziato. Sicuramente dovrete scegliere il formato e le dimensioni più adatte alle vostre esigenze, il design che preferite e, non meno importante, i materiali migliori.

Formato

I 3 formati di agenda più utilizzati sono giornaliero, settimanale e mensile. Il primo è molto utile per chi ha bisogno di annotare tutti i giorni appuntamenti ed impegni come le riunioni a lavoro oppure le lezioni universitarie. In genere, viene utilizzata che chi per professione svolge un lavoro su appuntamento come medici, estetiste o liberi professionisti. Il formato settimanale, invece, è più comodo per chi vuole avere una panoramica generica della settimana in corso. Infine, quello mensile è utile per annotare scadenze a lungo termine o obiettivi da raggiungere come il peso, la scadenza di un progetto o una visita medica.

Dimensioni

Scegliere le giuste dimensioni vi permetterà di avere un'agenda comoda e adatta alle vostre esigenze. Vediamo insieme quali sono le dimensioni disponibili sul mercato. Partiamo dal formato tascabile, o pocket, che è il più piccolo e corrisponde alle misure di ISO B7. L'agenda che ha queste dimensioni può essere trasportata comodamente in borsa o addirittura in tasca. Poi, c'è il formato standard, o classificato come large da alcuni marchi, che corrisponde alla misura ISO A5, perfetta per annotare gli appuntamenti di tutta la famiglia. Infine, il formato extra large, o business, che è l'equivalente delle misure ISO B5, comodo da lasciare sulla scrivania e annotare tutti gli appuntamenti nel comodo calendario interno.

Materiali

I materiali utilizzati per le agende devono essere di buona qualità e resistenti. Infatti, è molto importante che non si rovinino velocemente considerato che l'agenda dovrà essere usata per almeno un anno. In genere, le copertine possono essere realizzate con materiali sintetici come il polipropilene o il poliuretano, in plastica, in tessuto, ecopelle o in cartone. La carta utilizzata per i fogli, invece, deve essere certificati FSC®, così da essere sicuri che provenga da una filiera controllata. Ancora meglio se è carta acid-free, cioè senza cloro nel rispetto dell'ambiente. È disponibile in diverse grammature e si adatta ai più svariati utilizzi e impieghi professionali. Nella maggior parte dei taccuini e delle agende, la grammatura è pari a 70 g/m².

Design

Come abbiamo visto, il mondo delle agende è davvero infinito. In commercio è possibile trovare colori, fantasie e temi pronti a soddisfare tutti i gusti. Oltre alle classiche agende a tinta unite, quelle con motivi floreali o disegni astratti, sono disponibili molte edizioni limitate. Queste, in genere, sono realizzate per celebrare un evento o riprendono personaggi emblematici come Snoopy o serie tv di successo come la "Casa De Papel". La scelta del design non è definitiva perché se dovesse annoiarvi la fantasia scelta, potrete sempre coprirla con un portagenda.

Alcuni brand permettono anche di personalizzare la propria agenda per esempio facendo incidere il proprio nome o una frase sulla copertina.

Cucita, ad anelli o a spirale

Le agende possono essere di tre tipi differenti: cucite, ad anelli o a spirale. Ogni tipologia presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Per esempio, l'agenda cucita è la più resistente e compatta, ma allo stesso tempo se vi servirà un foglio non potrete strapparlo perché rischiereste di rovinarla tutta. Quella ad anelli, invece, è molto comoda perché ogni anno basterà ricaricare i fogli nuovi e potrete mantenere la copertina che tanto vi piace, lo svantaggio è che potreste perdere qualche foglio per strada senza neanche accorgervene. Infine, quella a spirale è sicura come quella cucita ma più ingombrante.

In genere, quelle ad anelli o spirale hanno la copertina rigida molto utile se dovete prendere appunti e note mentre siete in piedi, mentre quelle cucite possono avere anche la copertina morbida, più comoda da riporre in borsa anche se avete poco spazio a disposizione.

Accessori

Molte agende hanno accessori e ciondoli per decorare le copertine o dividere le pagine. Scegli con cura le fascetti, le catenine o i segnalibro da utilizzare anche in funzione delle tue abitudini. Se trasporti l'agenda in borsa evita cose che potrebbero graffiare, impigliarsi o rovinare in qualsiasi modo il tuo planner o le cose che porti in borsa.

Moleskine, Legami o Filofax

I brand che realizzano agende sono vari. La Moleskine è sicuramente la marca più famosa quando si parla di planner. Produce le agende più belle ed eleganti sul mercato, offrendo una varietà di temi e fantasie molto apprezzati dagli utenti. Un'altra marca molto utilizzata è Legami, che propone agende divertenti con l'obiettivo di diffondere positività. È molto apprezzata perché utilizza solo prodotti che provengono da una filiera controllata e certificata che ha cura dell'ambiente. La Filofax, invece, è perfetta per chi cerca un organizer ad anelli e a fine anno non vuole scegliere una nuova agenda ma limitarsi a ricaricare i fogli al suo interno. Oltre a queste, ci sono anche le bellissime agende motivazionali di Mr. Wonderful o di Paulo Coelho che dedicano ad ogni giorno una frase o un pensiero speciale.

Prezzo

È possibile trovare agende a buon prezzo in grado di offrire tutto il supporto per organizzare al meglio i tuoi impegni professionali, universitari e personali. Ovviamente per alcune marche più note il prezzo è più elevato e non sempre è giustificato da una qualità superiore. Il consiglio è di sceglierne una appartenente ad una fascia di prezzo media.