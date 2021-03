Il Volo è il gruppo formato dai tre giovani tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, diventati famosi nel 2011 dopo aver partecipato a "Ti lascio una canzone", il talent dedicato agli aspiranti cantanti dai 10 ai 16 anni. Da allora di strada ne hanno fatta, tanto che ad oggi sono ormai richiesti in ogni parte del mondo. A dare una vera e propria svolta alla loro carriera è stata la vittoria del Festival di Sanremo 2015, in occasione della quale hanno spopolato con "Grande amore". Dopo aver preso parte una seconda volta alla nota manifestazione canora nel 2019, quest'anno ritornano sul palcoscenico dell'Ariston ma nei panni di ospiti speciali, renderanno infatti omaggio a Ennio Morricone. Chi di loro è maggiormente cambiato dagli esordi ad oggi? Ignazio, che rispetto al debutto appare decisamente trasformato. Per lui sarà un Festival segnato da un gravissimo lutto: purtroppo domenica è morto suo padre, Vito Boschetto.

Com'è cambiato Ignazio Boschetto

Chi non ricorda i tre ragazzi de Il Volo ai tempi di "Ti lascio una canzone"? All'epoca avevano tutti poco più di 15 anni e, nonostante fossero alle loro prime esperienze televisive, era evidente che vantavano già un talento senza limiti. Nel corso degli anni, complice la crescita, sono cambiati moltissimo, anche se è soprattutto Ignazio ad apparire radicalmente trasformato.

in foto: Ai tempi di "Ti lascio una canzone"

Agli esordi portava i capelli lunghi con la frangia che gli copriva la fronte, non aveva neppure un filo di barba sul viso e aveva qualche chiletto in più rispetto ad oggi. Fin dai tempi del primo Sanremo, però, ha rivoluzionato il suo aspetto: ha tagliato la chioma, si è fatto crescere la barba, ha fatto il piercing all'orecchio ed è visibilmente dimagrito. Insomma, ad oggi sembra essere quasi un'altra persona e riesce a mandare in delirio le fan con un solo scatto postato sui social.

in foto: Ignazio a poco più di 17 anni

L'evoluzione di stile de Il Volo

Qual è il dettaglio di stile che ha sempre caratterizzato i membri de Il Volo? Fin dagli esordi vestono in coordinato, mantenendo addirittura le stesse posizioni sul palco (con Ignazio, ovvero il più alto, al centro e gli altri sui lati). Agli esordi erano solo dei ragazzini, dunque, sebbene non rinunciassero quasi mai alle giacche eleganti, le abbinavano a delle polo o al massimo a delle camicie portate senza cravatte.

in foto: Il Volo con gli smoking coordinati nel 2013

A Sanremo, invece, sono apparsi impeccabili tra smoking e completi su misura firmati Armani, anche se spesso hanno osato con qualcosa di più casual come delle giacche di pelle o degli abiti spezzati, scelti sempre in colori e modelli coordinati. Ancora oggi non rinunciano a giacche, pantaloni classici, panciotti ma, essendo cresciuti, appaiono decisamente più sofisticati rispetto agli anni del debutto. Insomma, Piero, Ignazio e Gianluca riescono a spopolare non solo con la loro voce ma anche con la loro eleganza.