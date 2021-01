Sono ormai andati i tempi in cui Aurora Ramazzotti veniva considerata semplicemente la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, negli ultimi anni è riuscita a mettere in mostra il suo talento e la sua simpatia, ritagliandosi un posto nel mondo dello spettacolo che va ben oltre il cognome "famoso". Il successo le ha permesso di abbandonare il "nido materno", prendendo casa da sola a Milano, dove attualmente convive con il fidanzato Goffredo Cerza. Sebbene abbia trascorso il primo lockdown a Bergamo con la mamma, Tomaso Trussardi e le sorelline Sole e Celeste, ora è tornata alla normalità e non esita a intrattenere i fan con foto, Stories e consigli sentimentali. In quanti, però, hanno notato l'arredamento alle sue spalle? Facendo attenzione ai post social, è possibile scoprire alcuni dettagli del suo "rifugio".

L'arredamento dell'abitazione di Aurora Ramazzotti

Stando a quanto si vede in foto e video social, la casa milanese di Aurora Ramazzotti non sembrerebbe molto grande. A predominare è il colore bianco, dalle pareti al divano, anche se nella camera da letto sembra aver aggiunto anche qualche tocco rosa e dei comodini in legno sui toni dell'ebano, oltre ad aver applicato un adesivo stencil personalizzato sul muro.

Nella stanza avrebbe inoltre anche un piccolo angolo studio con una poltrona con le ruote e una scrivania su cui tiene un computer fisso. Nel salotto, invece, ci sarebbe una maxi libreria e un originale manichino (utile forse a provare i suoi outfit). Spesso, però, manda un tantino in confusione i fan, immortalandosi tra le mura dell'abitazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, tra maxi divano di velluto e un enorme terrazzo, è extra lusso.

La figlia di Michelle convive con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista sentimentale: da 4 anni è fidanzata con Goffredo Cerza, definito la persona che le ha "cambiato la vita", ed è con lui e con il gatto persiano chiamato Saba che convive a Milano.

I due inizialmente hanno vissuto una relazione a distanza, visto che il ragazzo si è laureato in ingegneria a Londra, ma oggi si sono riuniti e sono più affiatati che mai. Sono "sopravvissuti" alla quarantena a casa Trussardi-Hunziker con tanto di scherzo de "Le Iene", hanno affrontato il Corovirus fianco a fianco e ora si godono un accenno di normalità. Insomma, la casa che condividono non può che essere definita il loro "piccolo angolo di paradiso".