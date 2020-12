Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton nei panni di Duchessa di Cambridge e icona di stile e spesso dimentichiamo che nella quotidianità è anche una mamma amorevole. Nonostante faccia parte della Royal Family e abbia innumerevoli privilegi legati al titolo acquisito dopo il matrimonio con il principe William, continua a essere una donna "normale". Ha più volte sottolineato di voler donare ai figli un'infanzia comune, evitando di farli sentire sotto pressione fin da piccolissimi a causa della loro posizione nella linea di successione al trono. Anche se avrebbe una tata di fiducia sempre a disposizione, passa moltissimo tempo con loro, preferendo rinunciare a qualche impegno lavorativo in più pur di vederli crescere. Di recente ha rivelato che adora cucinare personalmente per i piccoli, non avendo paura di "sporcarsi le mani" pur di farli felici.

Kate Middleton ama cucinare dolci

Kate Middleton ha girato il mondo al fianco del marito William e non di rado durante i tour reali si è ritrovata ad assaggiare le più svariate prelibatezze dei diversi paesi. Non ha particolari "vizi" dal punto di vista alimentare, le piace praticamente tutto, dal sushi al curry, fino ad arrivare ai cibi spezzati e piccanti. Insomma, la Duchessa è una buona forchetta e, a quanto pare, anche un'ottima cuoca, tanto da cucinare personalmente i manicaretti preferiti dai principini George, Charlotte e Louis. Quali sono i piatti che i bimbi amano di più? Pietanze semplici e ricette classiche, anche se a fargli perdere la testa sono le torte e i dolci. Non è un caso che la Duchessa di Cambridge si dia da fare tra i fornelli in occasione dei loro compleanni e, oltre a scattare personalmente i ritratti ufficiali che finiscono online, si impegna anche sul fronte culinario. Per lei si tratta di una vera e propria tradizione, addirittura è disposta a rimanere sveglia fino a tarda notte pur di far rendere felici i figli. L'unico piccolo "inconveniente"? Di tanto in tanto non riesce a regolarsi con le quantità.

La specialità della Duchessa sono i maccheroni al formaggio

Quali sono i piatti forti di Kate Middleton? A dispetto delle sue origini inglesi, pare che sia un'esperta di cucina italiana. Non ha paura di "sporcarsi le mani" con acqua e farina, adora preparare la pizza fatta in casa e non esita a chiedere un piccolo aiuto ai suoi bimbi. Insomma, la Duchessa sarebbe una cuoca super talentuosa e la Royal Family non potrebbe fare a meno di "approfittarne", chiedendole di preparare spesso la sua specialità, i mac’n’cheese, ovvero i maccheroni al formaggio. Chi le ha insegnato tutti questi segreti culinari? La nonna, dalla quale ha ereditato la ricetta del chutney, la pietanza che ha preparato per la regina Elisabetta II durante il suo primo Natale a Sandringham.