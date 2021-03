Ricordate il debutto di Ilary Blasi in tv? Erano i primi anni 2000 e la nota conduttrice calcava il palcoscenico di "Passaparola" al fianco di Gerry Scotti, ricoprendo il ruolo di letterina. Aveva poco più di 20 anni e da diverso tempo provava a conquistare il mondo dello spettacolo, posando come modella per spot e campagne pubblicitarie. Probabilmente, però, non si sarebbe mai immaginata che un giorno sarebbe diventata famosissima, che avrebbe sposato Francesco Totti e che avrebbe presentato alcuni dei programmi più seguiti, dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi. Nonostante abbia sempre vantato una bellezza mozzafiato, sono molti coloro che la accusano di essere così rifatta da aver stravolto lineamenti del suo viso. Si tratta della verità o sono solo insinuazioni?

Com'è cambiata Ilary Blasi

Ilary Blasi aveva poco più di 20 anni quando è diventata una delle letterine di Passaparola, all'epoca portava i capelli castani, aveva dei ciuffi biondi sul davanti come andava di moda in quel periodo storico e il suo viso era un tantino più pieno rispetto a oggi.

in foto: Ilary Blasi nel 2005

Col passare del tempo è cambiata moltissimo: i lineamenti sono diventati più maturi, ha modellato la silhouette dopo aver affrontato 3 gravidanze, ha infoltito le sopracciglia e ha schiarito i capelli, osando con un esuberante biondo platino. Il dettaglio rimasto invariato? Tra il sorriso smagliante e il corpo da urlo che ha sempre vantato, la conduttrice continua a essere una vera e propria icona di bellezza.

in foto: Da giovane con la frangia

Ilary Blasi è rifatta?

La moglie di Francesco Totti è finita spesso al centro delle polemiche a causa dei presunti ritocchi a cui si sarebbe sottoposta dopo aver raggiunto il successo. In molti hanno confrontato le sue foto degli esordi a Passaparola con quelle attuali e, avendo trovato qualche differenza più o meno evidente, l'hanno accusata di aver esagerato con i ritocchi chirurgici, tanto da averla definita "irriconoscibile".

in foto: Ilary Blasi nel 2015 con una scollatura audace

Secondo molti, la conduttrice si sarebbe ricorsa a diversi interventi, dal rimodellamento del naso alla mastoplastica additiva al seno, fino ad arrivare al rigonfiamento di labbra e zigomi. La diretta interessata non ha mai confermato le insinuazioni, sostenendo di essere semplicemente cresciuta e maturata, rimanendo naturale al 100%.

in foto: Ilary Blasi oggi

Quello che rimane da chiedersi è: è davvero importante scoprire a tutti i costi se Ilary dice la verità sulla questione? Che sia rifatta o che sia rimasta naturale, non importa (in fondo non sono altro che delle sue personalissime scelte): la cosa certa è che è una delle conduttrici più belle, simpatiche e spontanee della tv italiana ed è proprio per questo che i fan non possono fare a meno di amarla così com'è.