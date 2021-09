Il coro sessista dei tifosi alla ragazza in campo: “Lascia stare il tagliaerba, te la rasiamo noi” Domenica al Marassi di Genova, prima del match che ha visto la squadra di casa contro l’Inter, centinaia di uomini hanno intonato a squarciagola un coro nei confronti di una ragazza presente sul campo da gioco. “Lascialo stare il tagliaerba, te la rasiamo noi” hanno cantato i tifosi.

A cura di Giusy Dente

Prendete uno stadio e metteteci dentro uomini poco allineati ai nobili valori sportivi (che parlano innanzitutto di rispetto del prossimo) e molto inseriti invece nella logica del branco. Aggiungete poi una donna, lì per svolgere il proprio lavoro. Ecco che a questo punto va in scena il più deprimente degli spettacoli, la sessualizzazione e la ridicolizzazione di una lavoratrice, che diventa oggetto di cori umilianti. Ah no, si dice goliardici e scherzosi, giusto?

"Lascialo stare il tagliaerba, te la rasiamo noi"

Domenica al Marassi di Genova, prima dell’incontro della squadra di casa contro l’Inter, centinaia di uomini hanno intonato un coro nei confronti di una ragazza presente sul campo da gioco. La giovane è diventata l'oggetto di un discutibile coro intonato a squarciagola tra gli spalti. "Lascialo stare il tagliaerba, te la rasiamo noi" hanno cantato i tifosi, accorsi per godersi la partita di calcio. La ragazza non si stava affatto godendo un momento di svago: era lì per lavorare. E invece lei (e la sua vagina) si sono ritrovate al centro di un siparietto, di quelli che solitamente vengono definiti ‘goliardici'. Non ha potuto fare altro che sorridere, sembra abbia accennato un gesto di saluto, forse per celare l'imbarazzo del momento.

Non ci nascondiamo dietro la goliardia, è sessismo

La goliardia ha a che fare con la spensieratezza, la definizione del termine fa riferimento a chiassose esibizioni, rimanda alle poesie latine scritte e cantate fra il decimo e il tredicesimo secolo dai goliardi in cui si esaltavano l’amore, la giovinezza, i piacere del cibo e del vino, la bella compagnia. Ma centinaia di uomini che mettono in ridicolo una donna che sta lavorando, sessualizzandola e mettendola sullo stesso piano di un oggetto mentre sta svolgendo le sue mansioni, cosa ha di goliardico? Qual è la parte divertente, nel vedere una donna umiliata in pubblico, dinanzi a persone chiuse nel loro ego maschile e nello spirito del branco? Qual è, esattamente, il punto in cui si ride? Quello, forse, in cui si scopre che la ragazza è la figlia o la sorella o la moglie o la fidanzata o la cugina o la mamma di uno di loro? Eppure sì, qualcuno ha definito l'accaduto divertente. Invece abbiamo assistito a un chiaro esempio di sessismo: il branco che umilia la vittima, una donna al lavoro, per il solo gusto di farlo, senza alcun rispetto né sensibilità.