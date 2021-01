Il bodygroom è un rasoio da uomo per il corpo che serve a rimuovere e regolare i peli in modo semplice ed efficace. Un dispositivo elettronico per la depilazione del corpo maschile che facilita la rasatura del pelo, senza irritare la pelle.

Oggi anche gli uomini ricorrono alla depilazione per motivi estetici, senso di igiene o per ragioni legate all'attività sportiva. In questo caso i rasoi più adatti per il corpo sono proprio i bodygroom che, a differenza di altri dispositivi per la rasatura, sono dotati di lame e testine specifiche che li rendono più maneggevoli e soprattutto più fluidi e delicati sulla pelle.

I bodygroom migliori hanno la testina snodabile e un'impugnatura ergonomica in modo da raggiungere anche le aree del corpo più difficili.

In commercio esistono diverse tipologie dai depilatori specifici per il corpo, ai multigroom con più funzioni -regolabarba e tagliacapelli. I primi sono progettati per una rasatura più delicata sulla pelle, i secondi, invece, hanno più testine e pettini da poter usare a seconda della zona da depilare.

Tra i rasoi per il corpo da uomo delle migliori marche potete trovare quelli di Philips, Braun o Panasonic che sapranno sicuramente soddisfare le vostre esigenze.

Nella nostra guida vi presentiamo i 9 migliori bodygroom acquistabili anche su Amazon a prezzi convenienti.

I 9 migliori bodygroom

Di seguito abbiamo stilato una classifica per aiutarvi a scegliere il bodygroom migliore. I rasoi corpo da uomo sono stati individuati in base a caratteristiche tecniche, tipo di lame, testine, pettini, marca, prezzo e recensioni degli utenti che hanno acquistato e provato il prodotto.

1. Bodygroom Philips series 7000 BG-7025/15

Il Philips serie 7000 BG-7025/15 è progettato per radere i peli del corpo anche sotto la doccia, essendo 100% impermeabile. Risulta il miglior bodygroom attualmente in commercio da utilizzare su schiena, spalle, ascelle, braccia, gambe, torace, addome e zona inguinale.

Il depilatore 4D è caratterizzato da una testina con lamina ipoallergenica snodabile che si flette in 4 direzioni e si adatta perfettamente alle linee del corpo.

Un modello senza cavo da utilizzare in modalità cordless fino a 80 minuti di uso continuo. Si ricarica in circa 1 ora e ha 5 impostazioni di lunghezza per consentirvi di regolare i peli del corpo in base alle esigenze.

All'interno della confezione troverete anche una custodia e una spazzolina per poterlo pulire in modo semplice.

2. Panasonic Multigroomer i-shaper GY60 Wet & Dry

Design moderno ed ergonomico per il multigroomer Panasonic ER-GY60-H503 i-shaper, pensato per la cura della barba e dei peli del corpo. Il miglior rasoio uomo per il corpo, in quanto a praticità d'uso, da usare anche per la barba.

Può essere utilizzato anche in doccia, essendo totalmente impermeabile, oppure sulla pelle asciutta senza il bisogno di schiume specifiche.

La precisione del multigroom Panasonic permetterà di definire accuratamente barba, baffi e pizzetto o accorciare i peli del corpo grazie alla ghiera di regolazione, ideale anche per zone del corpo delicate come inguine e ascelle.

La lama verticale con tecnologia protettiva rade delicatamente il corpo e permette di definire i dettagli anche della barba. Questo depilatore per il corpo e per il viso ha ben 20 impostazioni di lunghezza di regolazione con pettine: da 0,5 a 10 mm. La lunghezza di taglio senza il pettine è pari a 0,1 mm.

Oltre a lama verticale e pettine ha anche un selettore da 3 mm a 12 mm -10 intervalli di regolazione da 1 mm, e una testina a V per effettuare una rasatura sicura anche nelle zone del corpo più difficili da raggiungere.

3. Braun MGK5280 9 in 1 rasoio da uomo corpo, viso e capelli

Il rifinitore 9-in-1 di Braun MGK5280 è un bodygroom multifunzione che include le funzioni di tagliacapelli e regolabarba con tecnologia auto-sense e accessori per la depilazione maschile.

Un unico accessorio da uomo per la rasatura dei peli Wet&Dry da utilizzare anche in doccia, caratterizzato dall'85% di plastica in meno rispetto ai modelli precedenti. Fino a 13 impostazioni di lunghezza per assicurare la massima precisione possibile.

Questo modello 9 in 1 ha tutti gli accessori necessari per la depilazione maschile: 1 tagliacapelli, 1 rifinitore naso e orecchie, 1 di precisione, una testina con rasoio corpo uomo, 4 pettini, custodia morbida e per finire una lametta Gilette Fusion 5 in omaggio.

La batteria Li-Ion+ offre prestazioni continue fino a 100 minuti e si ricarica in circa 1 ora.

4. Philips One Blade Pro QP6620/30 depilatore corpo e viso

Il Philips OneBlade Pro viso e corpo è ideale per radere, regolare e rifinire i peli del corpo e la barba con un'ottima precisione.

Il suo sistema a doppia protezione lo rende efficace sui peli e molto delicato sulla pelle. La guaina protettiva click-on è infatti pensata per le aree più sensibili o per chi ha una pelle soggetta a irritazioni.

La batteria agli ioni di litio dura circa 90 minuti, per un'ora di ricarica, e grazie all'indicatore LED potrete monitorare lo stato della batteria.

Il rasoio per il corpo da uomo può essere utilizzata sia su pelle asciutta che sotto la doccia, anche senza utilizzare una schiuma specifica per la rasatura.

La confezione include: una lama corpo, una per il viso, un manico ricaricabile, un pettine di precisione con 14 lunghezze (da 0,5 a 10 mm), un pettine per il corpo (3 mm), custodia e base di ricarica.

5. Hatteker bodygroom e regolabarba uomo

Il trimmer di precisione Hattecker grazie a 5 accessori per tutte le esigenze di rasatura funge da regolabarba, tagliacapelli e bodygroom uomo per il corpo.

Le lame autoaffilanti in acciaio anti-corrosione permettono di rimuovere i peli o accorciarli grazie alle diverse regolazioni di lunghezza, senza irritare la pelle.

Può essere utilizzato sia su pelle asciutta che bagnata ed è molto semplice da pulire. La batteria al litio integrata si ricarica in soli 90 minuti con cavo USB e permette di usare il rasoio elettrico per circa 60 minuti.

Il regolabarba ha uno spessore variabile da 3,4,5 e 6 mm; il tagliacapelli con regolatore a slitta permette di rasare ii capelli da 1 a 10 mm con livelli di lunghezza che variano di 1 mm; i 4 pettini combinabili sono da 6, 9, 12 e 15 mm mentre il regolatore scorrevole ha tre livelli di rasatura per ottenere lo stile desiderato 0,8 mm, 1,3 mm e 1,8 mm.

6. Rowenta TN9130 Trim&Style Grooming Kit 7 in 1

Il modello Rowenta TN9130 con rivestimento in titanio della lama dispone di un set completo di accessori per il corpo e la barba.

Il regolatore di precisione di 7 mm aiuta a definire i dettagli o tracciare le linee di baffi e basette. La lama rotante aiuta a rimuovere i peli di naso e orecchie senza alcun dolore.

La batteria NiMH dura 60 minuti, il caricabatterie è incluso e oltre alla comoda custodia c'è una funzionalissima base di ricarica per posizionare i diversi pezzi del set.

7. Htc rasoio elettrico uomo 10-in-1 per corpo, barba e capelli

Il rasoio corpo per uomo HTC Axceed 10 in 1 è anche regolabarba, tagliacapelli e trimmer di precisione per orecchie.

Comodo il display LED intelligente, ben 5 accessori per la rasatura, lame in acciaio inox e pettine guida con diversi livelli di regolazione della barba: 2,4,6 e 8 mm. Questo bodygroom è impermeabile, completamente lavabile e ha una funzionale tecnologia di riduzione del rumore.

Ha una stazione di ricarica, ideale anche come supporto per il dispositivo, alla quale collegare l'alimentatore per mantenere un tempo di utilizzo più lungo.

All'interno della confezione è inclusa anche una pratica spazzola per la pulizia del dispositivo e degli accessori del kit.

8. Braun MGK3221 Rifinitore 6-In-1 per corpo, capelli e barba

Il modello 6-in-1 MGK3221 di Braun offre ottime prestazioni di taglio e può essere utilizzato sia come rasoio uomo per il corpo che come rifinitore viso o tagliacapelli, in base ai diversi accessori per la rasatura maschile.

Lame affilate e precise, 13 impostazioni di lunghezza per regolare lo styling di barba, capelli o rimuovere i peli del corpo.

La battetia NiMH si ricarica in circa 10 ore e assicura una durata di 50 minuti di funzionamento continuo. Il rasoio elettrico uomo per il corpo e il viso di Braun è un modello base completo dal prezzo conveniente anche se con prestazioni di batteria leggermente inferiori rispetto ad altri modelli del brand.

9. Bodygroom e trimmer di Meridian elettrico

Il trimmer di Meridian è un bodygroom pensato per la rasatura dei peli del corpo, molto delicato e perciò perfetto per zone delicate come quella inguinale.

Dotato di una lama in ceramica anti-ruggine e igienica e sostituibile pensata per pelli sensibili. Può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che sotto la doccia visto che è resistente all'acqua.

Il guscio è in policarbonato e si ricarica facilmente assicurando una durata della batteria di circa 90 minuti.

Questo trimmer è perfetto per rasare petto, pube e schiena.

Come scegliere il rasoio per il corpo da uomo migliore

I rasoi da uomo per il corpo sono dispositivi che entrano a contatto con la pelle e vanno perciò scelti con attenzione. Un buon bodygroom deve essere delicato sulla pelle, non causare irritazioni, avere una buona durata di batteria ed essere facile da pulire.

Vediamo perciò quali sono le caratteristiche fondamentali che non possono mancare.

Tipologie

Il rasoio da uomo per il corpo ha una struttura cilindrica al di sopra quella quale si trova una testina con lame, fornita anche di pettinino per regolare la rasatura.

Bisogna però definire quali sono le esigenze di depilazione e capire se intendete acquistare un depilatore da uomo solo per il corpo o un modello con funzioni integrate -come regolabarba, rasatura di peli del naso e delle orecchie e tagliacapelli.

In commercio esistono due differenti tipologie di rasoio da uomo: il bodygroom specifico per il corpo, dotato di tutti gli accessori per la depilazione maschile, oppure il multigroom, con funzioni aggiuntive come regolabarba e tagliacapelli.

La differenza tra i due modelli sta proprio nel numero e nella tipologia di testine e lame in dotazione.

I primi sono per uso specifico sul corpo e, a differenza dei depilatori elettrici per il viso, sono pensati per radere delicatamente peli meno spessi di quelli da barba. In questo caso le lame e le testine saranno perciò più delicate ed eviteranno di irritare la pelle.

Quelli multifunzione, invece, hanno più accessori e sono studiati per soddisfare tutte le esigenze di rasatura: corpo, capelli, barba, naso e orecchie. Tale versatilità renderà tuttavia più difficile trovare un dispositivo che garantisca la stessa qualità nei diversi utilizzi, impiegando comunque un'unica lama per diversi tipi di pelo.

Caratteristiche e funzionalità

Ci sono alcune caratteristiche di fondamentale importanza che vi aiuteranno ad individuare i migliori rasoi uomo per il corpo tra cui scegliere.

Innanzitutto il bodygroom deve unire funzionalità ed ergonomia, optate quindi per manico maneggevole e materiali resistenti all'acqua e anti-corrosione, in modo da potervi depilare anche sotto la doccia.

In più il depilatore deve essere versatile e adattarsi facilmente alle diverse parti del corpo, anche quelle più sensibili o difficili da raggiungere, senza irritare la pelle. Per questo sono consigliati modelli con testine snodabili o con doppia testina, una per la rasatura e una per la regolazione.

Lame, testine e pettini

Veniamo adesso ai più importanti componenti del bodygroom: lame, testine e pettini dai quali dipenderanno l'efficacia della rasatura e della regolazione, la versatilità del dispositivo e la precisione della rifinitura.

Le lame del rasoio devono assicurare un taglio preciso del pelo. Nel classico bodygroom, pensato per la sola depilazione del corpo, la lama sarà ugualmente precisa ma più gentile nella rasatura, in modo da evitare irritazioni. Nei modelli multifunzione, invece, la lama sarà più dura in modo da assicurare ottimi risultati anche su peli più difficili e spessi come quelli della barba.

Le testine incidono sulla versatilità del bodygroom, ovvero sulla sua capacità di adattarsi facilmente alle differenti aree da depilare. I modelli migliori possiedono una testina rotante capace di seguire le linee del corpo ed effettuare una depilazione fluida. Altri, invece, possono avere più testine sul corpo del rasoio in modo da favorire il passaggio dalla funzione rasatura a quella di regolazione in base alle esigenze.

Qualora si voglia accorciare il pelo, e non raderlo completamente, non possono mancare i pettini grazie ai quali scegliere la profondità del taglio. Questi accessori, infatti, regolando la distanza della lama dal bulbo pilifero, permettono all'utilizzatore di scegliere la lunghezza della rasatura secondo i propri gusti.

Praticità d'uso e di pulizia

Ci sono alcune caratteristiche fondamentali che migliorano l'esperienza d'uso. Oltre al manico con impugnatura ergonomica, possibilmente gommato, optate per modelli con testine snodabili che vi aiuteranno a raggiungere anche le zone del corpo più difficili.

Un buon rasoio uomo per il corpo deve inoltre essere impermeabile, così sarà facilissimo effettuare una rasatura agevole sotto la doccia approfittando della dilatazione dei pori dovuta al vapore caldo.

Fate attenzioni ad alcuni piccoli elementi che vi renderanno la vita facile pulendo in poche mosse il dispositivo dopo l'utilizzo. Testina smontabile, spazzolina per la pulizia e materiali resistenti all'acqua sono d'obbligo.

Accessori aggiuntivi

I modelli di fascia medio-alta sono generalmente più accessoriati e forniti di più testine e pettini in modo da migliorarne l'utilizzo.

Alcuni sono dotati di base per la ricarica o di appoggio, dove sistemare il dispositivo e tutti gli accessori aggiuntivi. Altri possiedono una custodia da viaggio in cui riporre comodamente il bodygroom oppure una spazzola per la pulizia che vi aiuterà a pulirlo facilmente e a tenerlo sempre pulito.

Per concludere i LED che segnalano lo stato della batteria, molto comodi per capire quando il dispositivo deve essere messo in carica.

Alimentazione e batteria

Come detto i bodygroom sono rasoi da uomo elettrici per depilare il corpo e pertanto sono cordless -possono dunque essere utilizzati senza cavo. Quelli Wet & Dry funzionano soltanto a batteria, altri modelli, invece, possono essere anche alimentati a corrente -in questo caso sarà possibile continuare la rasatura anche se il dispositivo è scarico, collegandolo alla presa elettrica.

Non sottovalutate i tempi di ricarica del bodygroom e anche l'autonomia della batteria: prediligete modelli che hanno una durata media di almeno 50 minuti, in modo da non dover interrompere la depilazione, e con tempo di ricarica medio intorno a 1-2 ore. Alcuni possono impiegare almeno 10 ore per ricaricare completamente la batteria e sono perciò meno funzionali in caso di utilizzo urgente o immediato.

Per concludere il tipo di batteria: meglio preferire modelli ricaricabili a quelli con pile stilo AA, in questo modo potrete ricaricare il dispositivo all'occorrenza evitando l'acquisto continuo di pile di ricambio.

Marca

Al momento dell'acquisto scegliete un bodygroom di qualità tenendo conto anche della marca.

Tra i modelli migliori per qualità, funzionalità e praticità d'uso potete trovare i rasoi da uomo per il corpo Philips, Braun, Panasonic o Rowenta. Altri di brand meno rinomati sono ugualmente funzionali e hanno un prezzo più conveniente ma possono avere una minore resa in termini di batteria e durata del dispositivo.

Come utilizzare il bodygroom

Questo dispositivo è semplice da usare e soprattutto molto intuitivo, ci sono tuttavia alcune accortezze da osservare per ottenere il miglior risultato possibile.

Dunque per una corretta depilazione con il bodygroom è importante che il taglio venga effettuato seguendo la direzione di crescita del pelo. Così facendo non solo agevolerete la rasatura evitando irritazioni ma eviterete di stressare il dispositivo elettronico, danneggiandolo.

Un ulteriore consiglio è quello di accorciare i peli più lunghi con l'ausilio di forbicine prima di passarvi il depilatore, in questo modo la pelle sarà meno soggetta ad arrossamenti e la rasatura sarà più efficace: non ci sarà bisogno di ripassare più volte sullo stesso punto.

In ultimo, una volta terminata la depilazione, pulite con attenzione il bodygroom in modo che evitare fastidiosi residui possano ridurre l'efficacia del rasoio corpo al successivo utilizzo, oltre che per ragioni di igiene personale.