I Coma_Cose sono tra i big della 71esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento canoro italiano più atteso dell'anno che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. È stato il presentatore Amadeus a comunicare i nomi dei cantanti in gara, lo ha fatto durante la finale di Sanremo Giovani, in occasione della quale sono saliti sul palco anche gli artisti che all'inizio del nuovo anno saranno sull'Ariston. Ad attirare le attenzioni del pubblico con la loro originalità sono stati proprio i Coma_Cose, il duo indie pop formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Anche se in molti non avranno mai sentito parlare di loro, in realtà hanno un enorme seguito tra gli amanti del genere, che amano lo stile alternativo, provocatorio e sopra le righe che li contraddistingue.

Chi sono i Coma_Cose

I Coma_Cose sono il duo indie-pop italiano formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (in arte California), hanno cominciato a collaborare nel 2017 e da allora non si sono più separati. Prima di lanciarsi in questo progetto erano entrambi commessi, si sono conosciuti per caso proprio sul lavoro e, avendo entrambi un passato nella musica, hanno pensato bene di tornare a inseguire insieme il loro sogno, quello della carriera nel settore. Hanno debuttato nel 2017 con l'etichetta Asian Fake, raggiungendo subito innumerevoli successi: si sono esibiti a "E poi c'è Cattelan", hanno aperto i concerti della band Phoenix e nel 2019, dopo aver pubblicato il primo album "Hyde Aura", hanno partecipato al concerto del Primo Maggio a Roma. Ora sono tra i Big della 71esima edizione di Sanremo, dove di sicuro impressioneranno anche il grande pubblico con il loro talento.

Cosa significa Coma_Cose

Lui si fa chiamare Fausto Lama, lei California e insieme sono riusciti a trovare la chiave del successo. Avendo entrambi un passato nella musica, non è stato difficile trovare l'alchimia giusta ma il loro merito è stato quello di dare vita a un progetto alternativo, moderno ed esplosivo. Il nome del gruppo, ad esempio, è emblematico: è il simbolo del fatto che vogliono tenersi lontani da interpretazioni e spiegazioni complesse o nascose. "Coma" fa riferimento al fatto che il mondo contemporaneo dovrebbe svegliarsi dal sonno profondo in cui vive, mentre "Cose" è una semplice parola "accessorio". Tra critica sociale, semantica che non vuole essere capita, sensibilità e intelligenza, i Coma_Cose hanno dimostrato che si può fare musica di successo anche senza seguire i trend del momento.

Lo stile del duo indie

Nonostante si siano formati solo 3 anni fa, i Coma_Cose si sono già evoluti moltissimo a livello stilistico. All'inizio puntavano tutto su completi coordinati minimal, unisex e street, poi hanno dato spazio alla loro voglia di osare, optando per qualcosa di più sofisticato. Certo, non hanno dimenticato la passione per il vintage ma sfoggiano sempre più spesso look griffati. La vera star del duo non può che essere lei, California, che fin dagli esordi tra capelli rasati e tatuaggi ha dato vita a uno stile unico e d’impatto. Ha la passione per i tagli cortissimi e per le tinture originali, ha spaziato tra rosa shocking, azzurro, biondo ossigenato e arancione. Ora porta l'iconico mullet cut biondo e, come dimostrato sul palco di Sanremo Giovani, ha stile da vendere. Tra spalline imbottite, mocassini platform e calzini a rete ha dimostrato che per essere cool e glamour non servono necessariamente tacchi a spillo e scollature ed è proprio questo che piace di più ai suoi fan.