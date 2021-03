Francesco Renga è uno dei concorrenti della 71esima edizione del Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo torna sul palcoscenico del teatro Ariston in qualità di Big, dove presenta l'inedito "Quando trovo te". Nonostante l'aspetto da "eterno ragazzino", ha 52 anni e una lunga esperienza musicale alle sue spalle. Il debutto risale agli anni '90 quando cantava nei Timoria e da allora non ha mai smesso di avere successo, anche se il suo aspetto è cambiato moltissimo. Se all'inizio era un "animale rock" con i capelli lunghi e gelatinati, ora preferisce puntare sull'eleganza con giacche e completi su misura, anche se col passare del tempo non ha mai rinunciato ai ricci: ecco tutte le foto che mostrano la trasformazione del cantante dagli esordi a oggi.

L'evoluzione di stile di Francesco Renga

È da oltre 30 anni che Francesco Renga continua a essere sulla cresta dell'onda in campo musicale e inevitabilmente il suo aspetto è cambiato molto col passare del tempo. Quando cantava nei Timoria aveva poco più di 20 anni e si considerava un vero e proprio "animale rock": portava solo giacche di pelle, occhiali da sole scuri, pantaloni a zampa e incarnava il classico stereotipo del "bello e dannato". Con l'inizio della carriera da solista si è trasformato in modo drastico, dando sempre più spazio a camicie, giacche e completi eleganti. Certo, tra maxi colletti, blazer portati con i jeans e camicie variopinte, all'inizio l'influenza rock era ancora molto forte ma col passare del tempo la rivoluzione di stile è stata evidente.

in foto: Francesco Renga con i Timoria

Francesco Renga e la passione per i ricci

Il dettaglio che è rimasto invariato nel corso della carriera di Francesco Renga? È sempre stato fedele ai ricci vaporosi A fare eccezione, solo un breve periodo in cui li ha tagliato in modo drastico, nel 2012 infatti ha portato i capelli a spazzola per circa un anno, apparendo quasi irriconoscibile. Per il resto ha sempre sfoggiato una chioma curly super fluente. Certo, a seconda delle diverse "fasi professionali" ha optato per tagli più o meno corti, ad esempio all'epoca dei Timoria erano lunghissimi in pieno stile rock, ma la cosa certa è che i ricci sono diventati ormai un tratto distintivo della sua immagine. Oggi Renga ha 52 anni e, oltre a essere elegantissimo, viene considerato anche un sex symbol: sul palcoscenico di Sanremo 2021 ne darà ancora una volta prova?