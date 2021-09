Fedez mostra le nuove ciabatte con le palline: a cosa servono e perché fanno bene alla salute Fedez ha una collezione di scarpe di lusso da capogiro ma solo di recente ha mostrato alcune delle sue ciabatte più estreme e originali. Sono ricoperte di palline rigide sulla pianta e, sebbene siano tutt’altro che comode, hanno un incredibile potere benefico sul corpo.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez documenta ogni aspetto della sua quotidianità sui social e non sorprende che in compagnia della famiglia al completo diventerà presto protagonista di un reality di Amazon Prime Video. La cosa particolare è che, a differenza di molti influencer, riesce a non prendersi troppo sul serio e, tra Stories, foto e video, non di rado lascia trapelare la sua estrema ironia. È risaputo che possegga una collezione di scarpe preziose che fa invidia ai fashion addicted più incalliti ma solo di recente ha mostrato le sue ciabatte. Dopo le pantofole con il taschino della Nike, nelle ultime ore ne ha indossato un altro paio "estremo" che però non sembra essere troppo comodo.

Le nuove ciabatte "estreme" di Fedez

Le nuove ciabatte di Fedez? È stato lui stesso a definirle "estreme", visto che sono contraddistinte da una suola ricoperta di alcune palline rigide. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, questa volta non si tratta di un accessorio di lusso, sono infatti firmate Byriver e su Amazon vengono vendute a poco più di 25 euro. La verità è che queste originali pantofole servono per la riflessologia plantare e, nonostante provochino qualche dolore, sono particolarmente benefiche poiché mettono in atto un'azione massaggiante. Il rapper le considera tutt'altro che comode ma ha voluto provarle lo stesso nella speranza di ottenere qualche effetto positivo sul corpo.

Le originali ciabatte di Fedez

A cosa servono le ciabatte per la riflessologia plantare

Il piede conta ben 7.200 terminazioni nervose e sono tutte utili per collegare il midollo spinale e il cervello alle altre parti del corpo. Stimolandole attraverso un massaggio plantare si riesce ad arrivare a un determinato organo, così da sbloccarlo e riequilibrarlo. Le ciabatte riflessologiche servono proprio a questo, basta indossarle 15 minuti al giorno per avere dei benefici su un organo o una parte del corpo. I bottoncini sono posizionate ad hoc per agire su alcuni punti focali, il fatto che provochino qualche dolore significa che stanno funzionando. Quali sono i benefici di queste ciabatte? Accelerano la guarigione delle ferite, eliminano le tossine, stimolano la circolazione sanguigna, riducono emicrania, stress, ansa e insonnia. Insomma, sembrano un vero e proprio toccasana quando si parla di terapia olistica.