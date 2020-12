Le creme schiarenti sono un ottimo alleato per attenuare le macchie scure sulla pelle. Queste macchie sono dovute all'iperpigmentazione della pelle che è la conseguenza di un eccesso di melanina. La presenza di macchie cutanee può essere ereditaria o può essere causata dall'invecchiamento della pelle, dai raggi UV o da disfunzioni ormonali. Le creme schiarenti aiutano a depigmentare queste macchie scure, rendendo l'incarnato più uniforme e luminoso.

Il mercato delle creme antimacchie è davvero molto ampio. Esistono sieri, booster e creme specifiche per trattare l'iperpigmentazione del viso e altri adatti per il corpo. Inoltre, agiscono sulle discromie in maniera differente, in base agli ingredienti e alla loro formula. Per esempio l'acido ialuronico, attraverso un'azione esfoliante stimola il rinnovamento cellulare, mentre la vitamina A inibisce gli enzimi che producono la melanina. Più sono recenti le macchie cutanee, più sarà facile attenuarle. Le creme sbiancanti vanno scelte in base all'età e alla grana della propria pelle.

Per sapere con certezza qual è il prodotto più adatto alla propria pelle si consiglia di testarlo e di avere pazienza. I primi risultati si vedono dopo aver utilizzato il prodotto per un paio di settimane o un mese. Tra i migliori brand ci sono Q-white, Rilastil, Florence e Collistar. Potete consultare i migliori prodotti presenti nella sezione "Bellezza" di Amazon.

Vediamo insieme quali sono le migliori creme schiarenti presenti online.

Migliori creme schiarenti

La classifica raccoglie le migliori creme antimacchie scelte in base alle recensioni degli utenti che le hanno già acquistate. Abbiamo tenuto conto anche del loro rapporto qualità/prezzo.

Rilastil D-Clar Concentrato Depigmentante

Il primo prodotto che vi consigliamo è il siero Rilastil. Si tratta di un concentrato depigmentante in gocce perfetto per combattere le macchie cutanee come melasma, macchie solari e anche lesioni acneiche. I principi attivi e gli ingredienti con i quali è realizzato inibiscono le sintesi della melanina e, allo stesso tempo, stimolano il rinnovamento cellulare lasciando la pelle più elastica. Testato per Nickel, Cobalto, Cromo e Mercurio e non contiene profumi o derivati del grano. È adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ingredienti: Idrossiresveratrolo e 4-Butilresorcinolo per un'azione urto depigmentante; AHA e tripeptide liposomiale, favoriscono l’eliminazione delle cellule iperpigmentate; Clari-tech complex che rende la pelle luminosa, omogenea e riduce le macchie brune; DNA Sodico per ripristinare l’elasticità cutanea.

formato: 30ml

Florence Siero vegano e biologico

Florence ci propone questo siero vegano e biologico al 100%. Può essere usato sul viso, per il contorno occhi e anche sul collo. È un prodotto antimacchie perché grazie all'acido ialuronico, alla vitamina C e all'olio di jojoba, ha un'azione esfoliante che attenua i danni provocati dai raggi UV e allo stesso tempo ringiovanisce la pelle. È adatto a tutti i tipi di pelle ed anche per gli uomini. Dopo il suo utilizzo lascia sulla pelle una piacevole fragranza agrumata. Non contiene parabeni, siliconi e fller ed è certificato AIAB ECOBIOCOSMESI.

ingredienti: vitamina C, aloe vera biologica, acido Ialuronico a basso e medio peso molecolare, e olio di jojoba e la vitamina E che velocizza la rigenerazione cellulare.

formato: 60 ml

Florence crema biologica per viso, collo e contorno occhi

Un altro prodotto della linea Florence è questa crema adatta per il viso, il collo e il contorno occhi. Realizzata con un'infusione di acido ialuronico e retinolo attivo, l' idratante ad azione rapida nutre la pelle, stimolando la produzione naturale di collagene e promuovendo il rinnovamento cellulare. La crema idratante si assorbe rapidamente, ed é adatta anche alle le pelli più sensibili. Si consiglia di applicarla la mattina dopo aver lavato il viso e la sera prima di coricarsi.

ingredienti: vitamina C, acido ialuronico a basso peso molecolare, e olio di jojoba

formato 100 ml

Caudalie Crema Notte Glicolico

Caudalie propone la crema notte illuminante che agisce come un peeling delicato. Le macchie sono visibilmente ridotte e l'incarnato è uniforme. La sua fragranza fitoaromatica, fresca e delicata, associa le note verdi di bergamotto, arancia dolce, mandarino e legno di limone. Realizzata con ingredienti naturali come l'olio di vinaccioli d'uva, eccellente antiossidante che rigenera e nutre, enzima di papaia che dona luminosità e riduce i pori, burro di karité ad azione idratante e lenitiva, acido glicolico che permette l'esfoliazione delle cellule morte e dona luminosità. Si consiglia di applicarla la sera prima di andare a dormire. Può essere utilizzata come maschera da notte applicando uno strato spesso.

ingredienti: olio vinaccioli d'uva, papaya, burro di karité, acido glicolico

formato: 50 ml

Re-Clair Crema Depigmentante Antimacchie

La Crema Depigmentante Re-Clair Fiori di Cipria è una crema 100% prodotta e studiata in Italia con l’obiettivo di ridurre drasticamente macchie scure, macchie solari ed imperfezioni della pelle garantendo inoltre idratazione e nutrimento. Questa crema svolge anche un'azione preventiva rafforzando la protezione della cute contro i danni che, in futuro, potrebbero indurre alla comparsa di macchie. Mantiene un ottimale equilibrio idrolipidico cutaneo grazie alla sua sinergia di principi attivi naturali ad azione antiossidante ed anti-irritante che contrastano e migliorano le rughe del viso. Se usata costantemente la pelle risulterà visibilmente più uniforme.

ingredienti: estratto di giglio di mare che schiarisce le macchie, vitamica C che ritarda la sintesi della melanina, vitamina B3 che protegge dai raggi UV, estratto di quercia che rigenera i tessuti danneggiati dal sole ed estratto di lievito che ha poteri antiossidanti.

formato: 50 ml

Eucerin Anti-spot pigment

Eucerin Anti-Pigment è un correttore Anti-Macchie in gel non grasso. Grazie all' applicatore topico l'applicazione è precisa anche su piccole aree con iperpigmentazione. Contiene Thiamidol, un ingrediente efficace e brevettato che agisce alla base delle cause dell'accumulo di melanina, riducendone la produzione. E' stato clinicamente e dermatologicamente comprovato che, se applicato direttamente sulle macchie scure, le riduce e ne previene la ricomparsa. I primi risultati sono visibili dopo due settimane e migliorano continuamente con l'utilizzo regolare.

ingredienti: Thiamidol, Alcohol Denat, Aqua, Glicerina, Isobutylamido,Thiazolyl,Resorcinol, Glucosylrutin, Isoquercitrin, Ammonium-Acryloyldimethyltaurate-VP-Copolymer

formato: 5 ml

Comfort zone Sublime Skin Corrector

Comfort Zone Sublime Skin Corrector è l'ideale per trattare le macchie della pelle del viso. Ispirato alle soluzioni dermatologiche, formulato con un complesso esclusivo ad azione schiarente ed esfoliante. Riduce l'aspetto delle macchie per una pelle più uniforme e dall'aspetto più giovane. Dopo due mesi di trattamento è possibile vedere i primi risultati. Applicare mattina e sera localmente sulle macchie di viso, decolleté e mani prima del siero e della crema. E' consigliato in abbinamento l'utilizzo di un fattore di protezione solare alto.

ingredienti: 95% di ingredienti di origine naturale. PH 6.0-6.5. Senza siliconi, parabeni, derivati animali o coloranti artificiali.

formato: 30 ml

Nuvò siero gel

Un altro prodotto consigliato per il trattamento delle macchie scure cutanee è il siero viso in gel di Nuvò. Nutre il tuo viso rendendo la tua pelle più giovane, luminosa ed nutrita. Il collagene, l'allantoina e l'elastina naturalmente presenti nella bava di lumaca in sinergia con la vitamina E lavorano durante tutta la giornata rigenerando il tuo viso e contorno occhi. È adatta alle donne di tutte le età. Può essere usata sia dalle donne che dagli uomini.

ingredienti: 80% Bava di lumaca ad azione filmogena, protettiva,nutriente, Peptide effetto tensore riduce la contrazione tonica dei muscoli facciali responsabili della comparsa delle rughe d'espressione, Vitamina E.

formato: 30 ml

Collistar Attivi Puri Siero Acido Glicolico

Il siero acido Collistar è perfetto per esfoliare gradualmente la pelle del viso. Accelera il turnover cellulare cutanee. L'acido glicolico è estratto dalla canna da zucchero ed è la sostanza più utilizzata dai dermatologi per effettuare i trattamenti peeling. Questo alfaidrossi-acido rimuove le ‘cellule morte‘ superficiali che ostacolano la respirazione cutanea e rallentano il fisiologico turn over cellulare della pelle. Si consiglia di applicarlo tutti i giorni. Opera un peeling efficace, ma non aggressivo che rinnova l'epidermide, illumina l'incarnato, affina la grana, minimizza i pori e le piccole imperfezioni. Senza profumi, alcool e coloranti.

ingredienti: acido glicolico, alfaidrossi-acidi, mandelico e gluconico.

formato: 30 ml

Elbbub Crema Sbiancante corpo

Questo ultimo prodotto è una crema sbiancante per il corpo. La crema può essere applicata su varie parti del corpo come ascelle, ginocchia e gomiti per schiarire la pelle. Grazie ad un complesso schiarente avanzato di biossido di titanio nano e collagene idrolizzato, glicerolo, fornisce sollievo e migliora visibilmente anche la pelle opaca e irregolare.

ingredienti: acido ialuronico, collagene vagetale, aloe vera

formato: 60 ml

Come scegliere la migliore crema anti macchie

Dopo aver letto la classifica delle migliori creme schiarenti, vediamo insieme cosa bisogna prendere in considerazione prima di acquistarne una. Prima di tutto scegliamo una crema o un siero specifici per il corpo o per viso. Poi, analizziamo che tipo di pelle abbiamo e la causa dell'inestetismo. Infine, gli ingredienti con i quali è realizzata la crema e qual è la sua azione.

Tipologie

Le creme schiarenti si differenziano per 2 fattori principali. Il primo è la zona di applicazione: viso o corpo. Ogni crema avrà il risultato migliore se applicata nella zona per la quale è stata studiata e pensata. Inoltre, una crema per il corpo potrebbe rivelarsi troppo aggressiva per la pelle del viso che è più delicata e viceversa. Un'altra distinzione riguarda la loro consistenza. I trattamenti specifici per le macchie cutanee e l'iperpigmentazione possono avere una texture cremosa o liquida. Distinguiamo infatti i sieri dalle creme. In commercio, infatti, ci sono creme con formula setosa e avvolgente e sieri liquidi con una texture liscia e leggera come l'acqua.

Tipo di pelle

Prima di acquistare la crema o il siero valutiamo cosa è meglio in base al nostro tipo di pelle. Di solito le creme sono più dense e si assorbono più lentamente. Per questo motivo, se abbiamo una pelle grassa sarà preferibile optare per un siero che si assorbe molto più facilmente, e viceversa. Altro fattore da valutare è la quantità delle macchie e il loro colorito. Se sono discromie vecchie e molto evidenti, sarà preferibile un'azione combinata di più prodotti ad azione esfoliante e rigenerante.

Ingredienti

Come per tutti i prodotti di cosmetica, è importante leggere l'Inci, cioè l'etichetta presente sulla confezione. Qui troveremo tutte le informazione necessarie per fare la scelta migliore ed evitare di usare prodotti che potrebbero portarci allergie e rossori. Oggi in commercio sono presenti molto prodotti realizzati con ingredienti naturali al 100%. Molta attenzione è riservata anche ai prodotti biologici e vegani, senza quindi derivati di animali e cruently-free. Di seguito un elenco con i principali ingredienti usati per la realizzazione delle creme schiarenti.

Vitamina C , conosciuta anche come acido ascorbico aiuta a sanare i radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento della pelle;Idrochinone, che sopprime gli enzimi della melanina;

, conosciuta anche come acido ascorbico aiuta a sanare i radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento della pelle;Idrochinone, che sopprime gli enzimi della melanina; Acido Zelaico , sostanza naturale prodotta dal lievito;

, sostanza naturale prodotta dal lievito; Retin-A , è una sorta di vitamina A molto importante per favorire l'esfoliazione cellulare;

, è una sorta di vitamina A molto importante per favorire l'esfoliazione cellulare; Acido Cogico , prodotto dai funghi;

, prodotto dai funghi; Estratto di Uva e semi;

Acido Ellagico , una molecola con possibili proprietà antiossidanti presente nella maggior parte dei vegetali;

, una molecola con possibili proprietà antiossidanti presente nella maggior parte dei vegetali; Vitamina B3 , che esercita una possibile azione schiarente;

, che esercita una possibile azione schiarente; Estratto della radice di liquirizia, che grazie ai suoi principi attivi possiede una possibile azione antiossidante, protettiva e schiarente.

Assicuriamoci, come sempre, che il prodotto scelto sia senza parabeni, siliconi, filler e altre sostanze chimiche.

Azione

I trattamenti si differenziano anche per la loro azione. Ci sono cosmetici che agiscono come un peeling, esfoliando le cellule morte in superficie e stimolando il rinnovamento di cellule nuove. Sono molto utili in caso di macchie e cicatrici, provenienti dall'acne. Altri, invece, agiscono direttamente sugli enzimi che inibiscono la sintesi della melanina evitando il sorgere di nuove macchie sul viso e sulla pelle. In genere, qui la causa è l'esposizione al sole.

Ricordiamo che la migliore crema antimacchie deve agire anche come una normale crema per il viso e quindi deve idratare e proteggere dai raggi UV. A Tal proposito, si consiglia di acquistarne una che abbia anche il filtro protettivo per quando ci esponiamo al sole, cosa che accade sempre quando usciamo di casa.

Certificazioni

Dopo aver letto l'Inci, diamo un'occhiata ai simboli riportati sulle confezioni che ci indicano quali certificazioni il prodotto ha ottenuto. I criteri posson

Bio Eco Cosmesi AIAB : garantisce che le materie prime vegetali utilizzate non portano allergie e non sono irritanti per la pelle. Inoltre, la presenza di questo bollino indica anche che gli ingredienti utilizzati provengono da coltivazioni biologiche.

: garantisce che le materie prime vegetali utilizzate non portano allergie e non sono irritanti per la pelle. Inoltre, la presenza di questo bollino indica anche che gli ingredienti utilizzati provengono da coltivazioni biologiche. ICEA Vegan : certifica che i prodotti utilizzati sono realizzati con ingredienti di origine naturale, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Inoltre, non sono testati sugli animali.

: certifica che i prodotti utilizzati sono realizzati con ingredienti di origine naturale, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Inoltre, non sono testati sugli animali. Cosmetica Biodiversa: indica che le coltivazione fatte sul un territorio, prevengono lo sfruttamento del suolo e incentivano la coltivazione.

Efficacia

Oggi, dopo i numerosi test e studi, l'efficacia dei prodotti schiarenti non è messa più in discussione. Nonostante questo, va sottolineato che i trattamenti anti macchie agiscono e sono efficaci dopo un periodo medio lungo di trattamenti. Bisogna essere costanti e seguire attentamente le istruzioni circa l'applicazione del cosmetico scelto.

Marca

La maggior parte delle creme e dei sieri schiarenti è acquistabile nei negozi specializzati per la cura e le bellezza della pelle. Collistar, Rilastil, Florence sono alcuni dei manchi più utilizzati dalle donne. Va sottolineato, però, che alcuni cosmetici sono considerati medicinali per le sostanze con cui sono realizzati. È il caso dell'idrochinone e della tretinoina. In questo caso sarà necessaria la prescrizione di un medico per acquistare questi prodotti in farmacia.

Prezzo

Il prezzo di un cosmetico schiarente può variare di molto. I fattori che influenzano il costo sono i principi attivi che contiene, gli ingredienti con i quali è realizzato, il brand e la texture. I prodotti in classifica partono da una base di 12 euro, fino ai 45 euro circa.

Come usare una crema schiarente

Il primo consiglio che vi diamo è di agire in fretta. Se avete notato il sorgere di macchie cutanee o discromie, dovete acquistare subito una crema o un siero per combattere questo inestetismo. Infatti, se trattate entro i 6 mesi dalla loro comparsa, sarà più facile schiarirle o, addirittura, eliminarle. Più saranno vecchie e più trattamenti dovrete adottare prima di vedere i risultati. Poi, il segreto è essere costanti e includere il trattamento nella propria beauty routine. Se abbiamo una pelle sensibile che non sopporta il trattamento, alterniamo l'utilizzo una sera si ed una no. Infine, ricordiamoci di applicare sempre una crema protettiva sul viso. In questo modo, mentre schiariamo le macchie già presenti, proteggiamo la nostra pelle e preveniamo che se ne formino delle nuove.