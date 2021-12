The Ferragnez: la serie

Chi è Fabio Maria Damato, general manager e braccio destro di Chiara Ferragni Nella serie tv “The Ferragnez” Chiara Ferragni presenta ai fan Fabio Maria Damato, che lei considera uno dei suoi “più cari amici”: chi è e come si conoscono.

A cura di Beatrice Manca

Da quattro anni lavora con Chiara Ferragni, aiutandola con tutti i suoi progetti di business, eppure il suo nome è quasi sconosciuto: parliamo di Fabio Maria Damato, general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection. Il grande pubblico lo ha conosciuto attraverso la serie tv The Ferragnez, disponibile con i primi 5 episodi su Amazon Prime Video. Damato compare già nel secondo episodio ed è una figura fondamentale nella vita dell'imprenditrice, sia dal punto di vista professionale che personale: ha vissuto da vicino la storia d'amore tra Chiara e Fedez fin dall'inizio, è stato invitato al matrimonio e ha organizzato la festa per l'arrivo di baby Vittoria. Anche se Damato ha un profilo molto riservato, Ferragni lo definisce "il suo braccio destro e sinistro": analizzando il loro percorso insieme, è facile capire perché.

Fabio Maria Damato al party di nozze dei Ferragnez

Chi è Fabio Maria Damato, general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS

Fabio Maria Damato da quattro anni lavora insieme a Chiara Ferragni, ma il suo percorso professionale ha toccato anche l'economia e il giornalismo. Damato ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. Ha lavorato come fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera, e ha scritto di moda per diverse pubblicazioni tra cui Amica e MF Fashion. Da maggio 2017 lavora per The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni nata dall'omonimo blog. Damato è tra i produttori del film Chiara Ferragni Unposted e oggi ricopre il ruolo di general manager sia per TBS che per Chiara Ferragni Collection. Damato ha curato e gestito tutte le tappe più importanti dell'ascesa del brand con l'occhio cigliato e Chiara Ferragni ha dichiarato che è l'unica persona che la aiuta a scegliere gli outfit.

Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni sul red carpet a Venezia

Il rapporto tra Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni

Nonostante Damato sia una figura fondamentale nel team di Chiara Ferragni, molti fan dell'imprenditrice l'hanno conosciuto solo adesso grazie ai primi episodi della serie tv The Ferragnez. Nel corso del secondo episodio Chiara Ferragni lo presenta come uno dei suoi "più cari amici" e fidato collaboratore: "Lui è il mio braccio destro, sinistro, tutto – racconta – mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa".

Fabio Maria Damato

Il rapporto tra i due non è solo professionale: Damato era presente anche al matrimonio dell'imprenditrice. I due hanno un rapporto stretto di fiducia e affetto: nel corso dello stesso episodio Damato racconta di aver conosciuto Chiara Ferragni all'inizio della sua relazione con Fedez. "Il max faceva ridere, anzi fa ridere ancora adesso – sostiene – è l'esempio degli opposti che si attraggono". Damato ha anche organizzato il baby shower di Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, scrivendo per lei parole dolcissime che hanno fatto commuovere l'influencer.