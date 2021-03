Annalisa torna all'Ariston per il suo quinto Festival: è tra i big in gara con il brano "Dieci". La sua prima volta è stata nel 2013 con "Scintille": nel frattempo ha collezionato grandi successi con la musica e qualche conduzione televisiva di tutto rispetto. Il suo esordio però risale a molto prima di Sanremo: nel 2010 ha partecipato ad Amici, il talent di Maria De Filippi, classificandosi seconda. All'epoca era una ragazzina molto timida con la frangetta e il make up accentuato. Da allora il suo aspetto è cambiato molto: oggi Annalisa Scarrone ha 35 anni e sfoggia look molto più audaci e sofisticati rispetto alle mise bon ton del passato. I capelli rossi sono ancora la sua cifra distintiva, ma nel tempo ha scelto una sfumatura più scura e naturale e un hairstyle diverso, con morbide onde intorno al viso. Ecco com'è cambiata Annalisa dai tempi di Amici ad oggi.

Dalla frangetta di Amici alle onde glamour

Forse non tutti lo sanno, ma Annalisa ha una laurea in Fisica. La musica tuttavia è sempre stata la sua grande passione: per questo nel 2010 ha deciso di partecipare al talent Amici, dove il grande pubblico ha apprezzato per la prima volta il suo talento. Il suo aspetto era molto diverso da ora: portava i suoi inconfondibili capelli rossi con una frangetta molto netta, il trucco sugli occhi era sempre molto intenso e i suoi look erano più sportivi. La sua evoluzione di stile è passata anche dai capelli: Annalisa ha detto addio alla frangetta e ha iniziato ad acconciare i capelli con styling più sofisticati. Dal liscio alle onde con la riga laterale, fino ai raccolti glamour. Anche il make up è diventato progressivamente più leggero e chic.

in foto: Annalisa nel 2011 ad Amici con la frangetta

L'evoluzione di stile di Annalisa

Dai tempi di amici il suo look si è evoluto molto: via le sneakers, le tute, e il blazer scintillanti. Annalisa poi crescendo ha anche "alleggerito" il make up e la miriade di braccialetti che portava al polso. Agli esordi della sua carriera da cantante i suoi look erano molto bon ton: gonne a ruota, camicette trasparenti e minidress dall'aria romantica. Ma crescendo Annalisa è diventata una donna sicura di sé capace di portare con disinvoltura look più sensuali e glamour.

in foto: Annalisa in rosa a Sanremo nel 2013

Sul palco dell'Ariston nel 2018 per esempio l'abbiamo vista con abiti DSquared2 dalla scollatura vertiginosa, che rivelavano tatuaggi mai visti prima. Lo scorso anno invece ha duettato insieme ad Achille Lauro: mentre lui impersonava David Bowie in verde smeraldo, lei ha scelto l'eleganza raffinata di un tailleur giacca pantalone nero, accompagnato da sandali minimal. Sono lontanissimi insomma i tempi di Amici e della ragazzina timida: il suo ultimo album si chiama "Nuda" e lei si mostra in copertina con solo un paio di sandali addosso. Ora torna all'Ariston più sicura e splendente che mai.