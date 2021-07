Aka7even, il nuovo tatuaggio dopo Amici: su ogni dito ha una lettera del suo nome d’arte Aka7even è uno dei protagonisti dell’estate 2021, con la sua “Loca” sta facendo ballare tutti, dimostrando di avere talento da vendere. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni da quando è tornato sul palco dopo Amici? Ha un nuovo e originale tatuaggio sulle dita delle mani.

A cura di Valeria Paglionico

Aka7even è stato uno dei protagonisti più amati dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi e, sebbene non si sia aggiudicato la vittoria durante la finalissima, è riuscito lo stesso a distinguersi per talento. Non sorprende, dunque, che con la sua hit Loca stia scalando le classifiche dell'estate, facendo concorrenza anche a Sangiovanni con Malibù. Da quando ha lasciato la nota scuola di Canale 5 non ha abbandonato lo stile urban con abiti over, sneakers e catene al collo ma, al di là dei look con gilet e pantaloni larghi, c'è un altro dettaglio inedito che ha attirato le attenzioni dei followers: il cantante ha fatto un nuovo e originale tatuaggio che celebra l'incredibile successo raggiunto negli ultimi mesi.

Aka7even: cosa ha tatuato sulle mani?

Sono passati pochi mesi dalla fine di Amici ma la vita dei suoi protagonisti è stata letteralmente stravolta. Lo sa bene Aka7even, alias Luca Marzano, che si è ritrovato catapultato nel mondo dello spettacolo dopo aver provato per molti anni a sfondare con la sua musica. Oggi calca i palcoscenici più ambiti, primo tra tutti quello di Battiti Live, e non potrebbe essere più felice. Cosa è cambiato da quando era al talent a oggi? Ha mantenuto invariati lo stile e i capelli bicolor con il ciuffo biondo, il dettaglio inedito è nuovo tatuaggio sulle mani. Su ogni dito si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile una lettera del suo nome d'arte e mostra con orgoglio il tattoo ogni volta che tiene il microfono tra le mani.

Il significato del tatuaggio di Luca Marzano

Era da anni che Luca Marzano provava a raggiungere il successo inseguendo la sua passione per la musica, basti pensare al fatto che nel 2017 partecipò a X-Factor, sorprendendo tutti con una cover al pianoforte di When I was your man di Bruno Mars. Arrivò fino ai Bootcamp ma purtroppo non riuscì ad andare oltre. Nonostante gli altri singoli rilasciati dopo quell'esperienza televisiva, solo quando si è presentato ad Amici le cose sono cambiate. Al talent è apparso con un look rivoluzionato e dal mood urban, anche se a fare la differenza è stato il nuovo nome d'arte Aka7even, diventato il simbolo del rinnovamento. È proprio per questo che non ha potuto fare a meno di imprimere sulla pelle lo pseudonimo che l'ha aiutato a raggiungere il successo: al di là di come si evolverà la sua carriera, porterà per sempre sulla pelle un simbolo di questo periodo felice e soddisfacente.