La donna deve essere celebrata ogni giorno, questo è certo. Dedicarle un pensiero e sorprenderla con un regalo l'8 marzo, però, è sempre bello. D'altronde, che male c'è nell'approfittare di un giorno per esprimere i propri sentimenti e strappare un sorriso?

Qual è il giusto regalo per la festa della donna? Le mimose sono un grande classico, certo, ma potrebbero risultare un po' banali. Il regalo migliore è quello pensato apposta per chi lo riceve, qualcosa di originale e unico: potete puntare sulla dolcezza e il romanticismo oppure sulla simpatia, a voi la scelta, ce n'è davvero per tutti i gusti.

1. Bombe da bagno

Un'ottima idea regalo è senza dubbio qualcosa che consenta a chi lo riceve di rilassarsi e prendersi un momento tutto per sé; che ne dite, ad esempio, di una confezione di bombe da bagno? Il set da 16 di Peradix, ad esempio, è l'ideale per le amanti dell'aromaterapia ed è utile anche per chi ha la pelle particolarmente secca: ciascuna pallina, infatti, contiene burro di karitè.

Una valida alternative sono le bombe da bagno di Umitive e quelle proposte da Homasy, che hanno le fattezze di cupcake, ciambelline e altri dolcetti. Questi due set sono più piccoli del precedente e contengono ciascuno 6 profumatori da sciogliere in acqua.

2. Fiori stabilizzati

Se volete colpire dritti al cuore della vostra amata, con i fiori non sbagliate di certo. Per essere originali, però, potreste portarle in dono dei fiori stabilizzati, destinati a non appassire mai e simbolo di un amore eterno. Tra le confezione più eleganti in vendita c'è quella con le 12 rose di Amoroses: potete scegliere le rose rosse, bianche e rosa o la confezione bianca invece che nera.

Più semplice è la rosa di Funingeek, singola e provvista di stelo: oltre ad essere stabilizzato, questo fiore è placcato in oro. Se, invece, la rosa stabilizzata è il pretesto per nascondere un gioello, la scelta giusta il cofanetto di Mincheda: la rosa – rossa, blu o multicolore – è coperta da una teca e il gioiello può essere conservato nel cassettino sottostante.

3. Gioielli

Un gioiello prezioso è sempre una buona idea. Il vostro pensiero è rivolto ad un'amica? Allora potrebbe farle piacere ricevere una collana Kidult con una frase dedicata alle persone importanti, quelle che non si vogliono perdere mai. Oppure potete scegliere il bracciale della stessa linea, nella versione morbida e nella versione rigida: in entrambi i casi la misura è regolabile.

Portafortuna è la collana con due quadrifogli come pendenti, ideale non solo per un'amica, ma anche per la mamma o per una sorella. Sulla placchetta è incisa una frase in inglese che dice "I wish you lots of luck". I due fiori hanno dimensioni diverse.

4. Portachiavi personalizzato

Un regalo speciale deve lanciare un messaggio: che ne dite, quindi, di un portachiavi personalizzato? Molto di moda sono i portachiavi con personalizzazione di Spotify, su cui è possibile incidere il simbolo della famosa applicazione: inquadrandolo con il qr code, sul vostro smartphone si aprirà la pagina della vostra canzone-dedica. Sul portachiavi, il titolo del brano e una vostra foto.

Simile, ma più semplice è il portachiavi di Soulglass: se la foto vi sembra troppo, potete puntare a quella barra in acciaio, da appendere alle chiavi con discrezione; il principio musicale è sempre lo stesso. Diverso ancora è il portachiavi di Subscription, perfetto per chi alle parole preferisce le immagini: niente canzoni, ma una pellicola con le foto che immortalano i momenti più belli trascorsi insieme.

5. Cornici foto

Se la donna destinataria del regalo è vostra madre, una buona scelta può essere una cornice da appendere al muro, magari sistemandovi dentro una vostra foto. La cornice di Songmics è tra le più apprezzate online, perché è multipla: potete inserire fino a 12 foto. In fondo, i bei momenti madre-figlia sono tanti, perché scegliere? In base all'arredamento della casa, scegliete tra la versione in bianco e quella in legno.

Simile, ma più ordinata, è la cornice per 16 foto di Relaxdays, realizzata in plastica e facile da inserire in qualsiasi ambiente. O, forse, preferite il set da 15 cornici di Photolini: ogni cornice è nera e staccata dalle altre. Inoltre, hanno tutte misure e forme differenti.

6. Tazza personalizzata

Un'altra idea originale per far felice la mamma o una sorella per questo 8 marzo 2021, è una tazza personalizzata: scegliete la vostra foto insieme migliore, quella con cui desiderate che comincino la giornata. Potete anche scegliere la personalizzazione effetto polaroid, per dare alla tazza un effetto vintage.

Ma non finisce qui. Se la tazza è per la vostra metà, potrebbe fare al caso la tazza per la colazione di Deabolar: il manico a forma di cuore rende il dono più romantico. Inoltre, potete scegliere la base del colore che preferite e aggiungere una frase da far stampare sotto la foto.

7. Tazza al cioccolato

A proposito di tazze, che ne direste, invece, di regalare una tazza di cioccolato e prendere per la gola in modo diverso? I chocup possono essere riempiti con del gelato o con del liquore e guarniti con della frutta. L'esterno è fatto di wafer, mentre all'interno c'è una colata di gustosa cioccolata, al latte o fondente.

Potete scegliere la confezione da 20 di Foodrinks o la confezione da 12 di Luxpresso. Se invece pensate di mangiarli davanti ad un film romantico, avrete bisogno di una quantità maggiore di cioccolata: perché non comprare, allora, una confezione da 48 pezzi?

8. Caramelle sushi

A proposito di cibo, che ne dite delle caramelle sushi? Si tratta di semplici caramelle gommose al gusto frutta che hanno la forma del sushi, il cibo tipico del Giappone. La confezione Chupa Chups Candy Sushi propone gusti e pezzi assortiti: posizionateli su un vassoio e serviteli come se foste al ristorante, magari con delle bacchette. O forse preferite il cibo italiano e la Candy Pizza?

Più piccola e completa di box è la confezione proposta da Look-o-Look, in cui trovate anche dei buonissimi marshmallow, per un totale di 100 grammi dolciumi serviti come se aveste preso delle porzioni di pesce crudo d'asporto.

9. Coperta con le maniche

Avete un'amica molto freddolosa? Quello che le serve, allora, è una coperta con le maniche. Realizzata in pile, è particolamente calda e perfetta per le serate d'inverno da passare sul divano con una cioccolata calda. Il modello di Bedsure è disponibile in cinque colori.

Simpatica e alternativa è la coperta con le maniche a forma di panda: oltre ad indossare le maniche, potete calare in testa il cappuccio, con tanto di orecchie e faccia disegnata. Oppure, potreste acquistare la felpa formato maxi, disponibile nella versione tinta unita o nella versione con i pois.

10. Confezione di vino

Se il programma per la serata è quello di stare sul divano a guardare un film, quello che serve è una buona bottiglia di vino, da regalare in una bella confezione. Dopo aver scelto il vino preferito dalla vostra amica, occupatevi della scatola.

Una buona figura si fa sempre con una scatola di legno come quella realizzata da Rackpack, perfetta per una bottiglia da un litro e mezzo. O forse è meglio una cantinetta contenente diverse bottiglie? In questo modo, non sarete costrette a scegliere cosa bere. Se in casa non c'è molto spazio, meglio regalare un portabottiglie pieghevole.

11. Cioccolatini

Se quello che manca alla cena per la festa delle donne è il dessert, dovete procurarvi una scatola di cioccolatini. Il cofanetto assortito di Venchi contiene cremini assortiti a gusto fondente, al latte e al pistacchio preparati senza glutine e quindi adatti anche a chi ha delle intolleranze.

Più romantica è la Heart Box di Prestat, contenente 14 praline gustose di cioccolato al latte, fondente e bianco. Per accendere la passione, invece, ci vuole la scatola messa a punto da Ta Milano, contenente 10 praline al gusto fragola e frutto della passione. Quali sono i vostri preferiti?

12. Cuscino abbraccio

Se la vostra amica ha bisogno di coccole, quello che le occorre è il cuscino coccoloso, ideale per far ridere un'amica single e aiutarla a non prendersi troppo sul serio. Rivestito in schiuma termica, rilascia calore e si adatta al corpo: può essere abbracciato e stretto a lungo, senza che si deformi.

Più serioso, ma comunque utile, è il cuscino Dakimakura, morbido e più lungo di un metro. Oppure, se la vostra amica è in dolce attesa, quello che le serve è il cuscino allattamento di Shanna, morbido e colorato. ideale anche per chi soffre di cervicale.

13. Ecocube

Cosa regalare ad una ragazza ecologica? Una buona idea è la ecocube, un cofanetto con semi di cui prendersi cura, per veder fiorire una deliziosa piantina. Sulla box è possibile far incidere il nome della persona destinataria del regalo.

Qual è il messaggio che volete lanciare? potete scegliere diverse piantine: per una donna con il pollice verde, scegliete il basilico; per una ragazza semplice, la lavanda; per una persona solare è bene scegliere una piantina di girasoli; un'amica sfortunata, invece, gradirà una piantina di quadrifoglio.

14. Cuffie bluetooth

Una ragazza tecnologica apprezzerà sicuramente le cuffie blutooth, perfette da indossare mentre si corre o mentre si studia. Le cuffie Sony WH-CH510 sono compatibili con Google Assistant e Siri e hanno 35 ore di autonomia, una volta ricaricate. Sono disponibili nella versione bianca, blu o nera.

Se, invece, cercate le cuffie di colore rosa, potete confrontare le cuffie di iFecco e le cuffie Motorola Squads 300. Le ultime, in particolare, sono provviste di riduttore, in modo da calzare a pennello anche alle bambine. I loro prezzi non sono elevati e la sorpresa è assicurata!

15. Speaker bluetooth

Un altro regalo tecnologico molto gradito è lo speaker bluetooth SRS-XB01 di Sony, disponibile in sei colori differenti, tutti allegri e accesi. Si tratta di un modello impermeabile, perfetto da portare sotto la doccia, per improvvisare un concerto.

Ideale per la doccia sono anche la cassa di DuoTen e la cassa Tronsmart T6 Mini, che non solo possono essere messe sotto l'acqua e hanno un'autonomia di 24 ore. Il modello di DuoTen, inoltre, è anche provvisto di torcia.

16. Vestito portagioie

Un'ottima idea regalo per una sorella che non smetterebbe mai di comprare anelli, orecchini, bracciali e collane è il vestito portagioie, una soluzione simpatica e pratica per chiederle di fare ordine nella vostra camera e non trovarvi più le sue cose ovunque.

Se le piace il rosa e ha davvero tanta bigiotteria, potete scegliere il modello double face di Generico, mentre, se ama i motivi a righe e non ha poi così tanti accessori da sistemare, quello giusto è il modello Umbra 299035-073. Nero e molto semplice è invece il portagioie di Letopro, a forma di gonna e con 20 tasche da un lato e 20 gancetti dall'altro.

17. Lampada da lettura

Un'amante della lettura avrà certamente bisogno di una lucina notturna, un dispositivo che si attacca alle pagine del libro e permette di leggere anche quando è tutto buio. Tra le più vendute online c'è la lucina notturna di Omeril, con sei lampade led e tre diverse intensità di illuminazione. Oppure, potreste optare per la luce da appendere al collo, con più di 8 ore di autonomia.

Diversa, ma adatta all'occasione è la lampada a forma di libro, una simpatica idea regalo che le lettrici apprezzeranno sicuramente: il modello proposto da Tomshine permette di scegliere tra 12 intensità di luce e non occupa particolare spazio.

18. Lampada con foto personalizzata

A proposito di lampade, un regalo dolce e speciale è la lampada personalizzata capace di proiettare foto e testi personalizzati. Scegliete il momento che volete illuminare e la frase che volete far imprimere nel cuore delle donne a cui volete bene.

La lampada a forma di luna piena proposta da MYKJpuzzle permette di scegliere tra 16 colori ed è poggiata sua una pedana di legno. La lampada di ASD Jewerly, invece, proietta i profili stilizzati, rimandando un effetto più delicato e al tempo stesso moderno. Volete esagerare? Allora scegliete la foto personalizzata su una cassa bluetooth, diversa, simpatica, ma comunque romantica.

19. Poster personalizzato

Che ne pensate di un regalo da appendere alla parete? Ad esempio, un poster personalizzato. Le ragazze amanti della musica apprezzeranno sicuramente un quadretto con dentro il disegno di un disco: sul disco stesso potete far incidere il testo della canzone che ama di più, in modo che possa sempre averlo sott'occhi.

Oppure, che ne dite dei poster da collezione della Lego nell'edizione Beatles? Le vere fan apprezzeranno sicuramente. Le amanti dei viaggi, invece, andranno su di giri di fronte alla mappa del mondo da grattare, un poster su cui segnare i posti gia visti e attraverso cui programmare altri viaggi da fare insieme.

20. Puzzle personalizzato

Se state cercando un'idea regalo simpatica e che confonda le idee, ciò che vi serve è un puzzle! Scegliete la foto o la scritta che preferite, stampatela su un puzzle e divertitevi a guardare mentre la vostra donna del cuore cerca di mettere insieme i pezzi e trovare la soluzione.

Online trovate diverse versioni: potete scegliere un puzzle a forma di cuore, romantico e non troppo grande; oppure un classico puzzle dalla forma rettangolare, in formato A3 o in formato A4, a seconda dello spazio a disposizione. Per completare il regalo, potete aggiungere una cornice colorata in cui inserire l'opera d'arte una volta conclusa!